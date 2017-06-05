The following students are graduates of the Bettendorf High School Class of 2017:
Grant Charles Akers, Tayler Ann Andersen, Joshua David Anderson, Kyle Justin Anderson, Kamrin Blake Arons, Lydia Marie Arth, Laetitia Faith Ausborn
Michael John Kelly Baer, Aaron Chase Baker, Jenna Ann Bakeris, Quentin Jacob Barnes, Kamryn Jewel Baughman, Garrett Lee Beckman, Herbert Dillon Begeske, Chad Thomas Behal, Hailey Marie Behning, Alexis Christine Behrens, Griffin Fredric Berg, Peri Lee Berg, Carley Jacklyn Berneking, Eric Jeffrey Bert, Nicole Lynn Blaum, Kaitlyn Elizabeth Boblit, Michael Richard Bonin, Devon Michael Booton, Hannah Ruth Borgh, Jacob Tyler Boyd, Precious Love Bradley, Kendra Ann Bries, Samuel James Brindle, Amber Nicole Brodersen, Jacob Lee Brown, Treanna Marie Brown, Lily Taylor Broyles, Mia Taylor Bruty, Jakyra Jane'a Bryant, Brendon James Buchanan, Samantha Jo Buehl, Zachary Jordan Bunn, Adam Lee Burdock-Poulin, Leighton Shea Burke, Victoria Justice Burnaugh, Kathleen Anne Byrne
Donato Antonio Aloysius Callahan, Jackson Fluhr Callahan, Dylan Epigmenio Canas, Madison Julia Carroll, Brock Ryan Cary, Liliana Castillo, Kiana Makelee Castro, Carmela Carol Celsi, Colin Christopher Chalupa, Matthew Raymond Chanez, Anthony Joseph Charles, Stevie Brooke Chavarria, Katelyn Michele Child, Austin Tallin Christensen, Ian Robert Christopher, Lacey Ellen Clark, Dylan Todd Clearman, Halie Nicole Cochran, Claire Rose Coffey, Juliene Tajanique Conner, Claire Emily Cook, Beth Ann Crane, Thomas Martin Crowley, Gabrielle Marie Cullor, Jordan Michael Czubara
Alycia Amber Damani-Ladha, Skyler Ray Dannatt, Parker Dru Deere, Kelsey Ann DeLeon, Joseph Conrad Dietz, Alexandra Justine Dollins, Hailey Susan Drobushevich, Brayden Edward Duex, Jack Kendall Dunn, Jacob Nathaniel Durkin
Hannah Grace Edwards, Alexander James Eitrheim, Marissa Kay Ells, Lauryn Elizabeth Elmore, Xavier Nickolas Ewert
Ryan Jeffrey Fall, Dakota Shane Fersch, Sarah Michelle Fitzpatrick, Synclare Regal Flowers, Allison Laura Folin, Andrew Jackson Foster, Jayson Lee Fox, Daniel Lewis France, Derek Robert Franks, Samuel Christopher Frantz, Zackary John Freiburger, Joseph Steven Frommelt, Larissa Anne Fuller
Allysa Stewart Gallagher, Christopher Corbin Garman, Olivia Rose Gasper, Olivia Catherine Gibeau, Keegan McMahill Glaus, Kallista Nicole Goerdt, Ashley Gomez, Charles Christopher Gore III, Tyler Ross Grace, Trevor Michael Grantham, Josiah Robert Graves, Mariah Rae Griffin, Cole Grothusen, Madison Elizabeth Gulley
Andrew David Haffarnan, Timothy Lawrence Hagberg, Gannen Allen Hank, Larry Christian Harkey, Colton Harrison Harksen, Larry Nam Harmon, Gabrielle Iva Harrington, Lane Noelle Harris, Samantha Ann Hartenhoff, Hena Hassan, Charles Franklin Hayes, Conner Michael Hayes, Valerie Joy Hayes, Samuel Isaac Hayles, Travis Joseph Hazelett, Jorjanna Marie Heimendinger, Preston David Hendricks, Kailyn Marie Hennings, Alexander James Henzen, Elizabeth Claudia Hess, Marina Claudia Hess, Hannah Elizabeth Hichborn, Emily Catherine Hicks, Kinsey Jean Hicks, Barrett William Hill, Zoe Wenona Hill, Nathan Daniel Hillery, Jeremy Dean Hillyer, Joshua William Holeman, Bradley Allen Holmes, Jacob Michael Robert Holstein, Shelby Erin Hornaday, Madison Lee Hornbuckle, Benjamin David Houk, Eric Joseph Hradek, Dakota Belle Hughes, Elizabeth Langel Hughes, Marianna Grace Hurd, Justin Scott Hutter
Maria Kyoko Ihasz-Hedenskoog
Nicholas Dean Jackson, Hannah Lyndsey James, Alicia Marie Jensen, Erin Elizabeth Johnson, Joslyn Michelle Rose Johnson, Noah Charles Braun Johnson, Selena Charlene Johnson, Chase Isaiah Jungwirth
Taylor Kay Kaas, Megan Renee Kaczinski, Mary Michelle Kainec, Mark Christian Kallenberger, Lerrin Marie Kankel, Matthew Marwan Karadsheh, Joshua Aaron Karnavas, Aubrey Christine Keegan, Lucas James Keller, Chase Michael Kelly, Megan Christine Kelly, Alex James Kent, Kyle John Kent, Montana Marie Keys, Max Alexander Kimmel, Elisabeth Bailey Kingery, Alexander Stephen Kinkade, Matthew Alan Kleindolph, Madison Jo Kling, Courtney Marie Kloft, Donovan August Klutho, Daniel Stefano Kranovich, Julia Kathryn Krist, Kaylin Aimee Kuhn, Isabelle Grace Kussatz
Madison Idanan LaFosse, Daniel Patrick Laird, Suni Blayya Lane, Ceara Abigail Larson, Mahkenna Lauren Lee, Levin Leesemann, Taylor Dawn Lemmon, Claire Ann Leonard, Matthew James Leonard, Jeremy Burton Lewis, Emily Catherine Lienen, Brandon Michael Lipkowitz, Isaiah Matthew Litscher, Ian Patrick Long, Raul Alejandro Lopez, Jacob Vincent Luallen, Isaac Joseph Luebke, Annel Ines Lueth, Sydney Ann McGowan Lukavsky
Michelle Lynn Madden, Eryn Sierra Maitland, Zachary Robert Malchodi, Matthew Hunter Malik, Kyle Kenneth Maly, Nicole Lynne Manwiller, Grace Christine Markovich, Joseph Daniel Martens, Jeremy Thomas Martinez, Maxwell Stevenson Martinez, Cameron Charles Maxfield, Addalynn Marie May, Kaitlyn Maria Mayfield, Roque Mayo-Esperante, Courtney Ann McClaine, Zachary Thomas McDaniel, Vance Amaru McHaney, Preston James McHugh, Kaylene Ellen McMahill, Gavin Dale McNeely, Megan Marie McQuillen, Emily Rebecca Medina, Jaira Esmeralda Mejia, Alexandrea Nicole Melton, Emily Danielle Miller, Dominique Christian Mingo, Taylor Diane Mitchell, Dylan Michael Mlekush, Clara Sophie Morschhaeuser, Grant David Mougin, Sophia Lynn Muckenfuss, Nicholas Stephen Mulholland, Samuel Cree Murphy, Taylor Michelle Murrell
Samuel Blaze Naab, Evan Gregory Nietzel, John Thomas Nock, Andrew Joseph Nolan, Miles Vincent Nomura, Robert Palmer Norwood
Heidi Elizabeth O'Brien, Megan Elizabeth Oetzmann, Sage Christine Ohlensehlen, Trevor Reid Ollar, Madeline Brooke Orr, Jessica Rosemarie Ortega, Hazel Marie Osborne
Wesley Thomas Pace, Alexander Philip Packard, Ellen Jane Pappas, Bailey Elizabeth Pate, Andrej Peng, Rowan Gabbriella Perez, Madison Kate Pierce, Nicole Elizabeth Pojar, Madison Shilo Angelica Sheila Breanna Preisser, Camry Moenay Pritchard, Rickey Arthur Proehl, Michael Gerard Proulx, Michael Thomas Pyevich II
Bridget Elizabeth Quesnell
Cameron Lee Rands, Nicolas Michael Raso, Lucas David Rathjen, Malika Latrease Ratzlaff, Cade Sterling Ridenour, Keyaira Leigh Riley, Abigail Annalese Ritter, Courtney Jean Ritter, Dominic Stewart Rivera II, Micah Eugene Roberts, Annika Joy Robinson, Easton Deedrick Rock, Stephen Alexander Rodgers, Samantha Nicole Rossow, Wyatt Thor Roundtree, Vilma Runestam, Anna Catherine Rushing
Peter Edward Sakalosky, Colin Nikolas Saunders, Megan Theresa Schade, Ryan John Schade, Sidney Ann Schaeffer, Tyler John Schafer, Kaitlin Jane Scheff, Gabriela Baxt Schermer, Decker Jacob Schmidt, Annette Lynn Schneider, Tucker Bruty Schoenfelder, Makayla Ellen Scholbrock, Dalton Schott, Marissa Katherine Scott, Alina Margarite Sepanski, Molly Ann Seybert, Brianne Marie Shea, Kaitlin Dawn Sherer, Sean Donte Sherman, Elaina Rose Skeen, Dalton Chase Skiles, Alexander Aaron Skinner, Mackenzie Lynn Slade, Brittnee Jane Smith, Madeline Grace Smull, Samuel James Snow, Matthew Craig Speidel, Brett Alexander Spencer, Rachel Marie Sprague, Sydney Louise Spranger, Elyssa Catherine Springer, Alina Marie Steffen, Louis Angelo Stella III, Emma Nicole Stevenson, Collin Mark Stickler, Maverick William Stine, Chase Alan Stogdill, Kristin Marie Streeter, Isaiah Malik Strickland, Damaris Salvadora Stroker, Emma Breanne Sunderman, Brianna Denae Swarm, Jacob Gray Switzer
Dillon Moises Tabares, Andoena Tafa, Yujiazuri Tanaka, Parker Lee Tate, Glenn Edward Taylor, Sadie Marie Thiele, Hunter Gene Thomas, Logan Patrick Thomsen, Parker John Thomson, Ryley Taylor Tidrick, Damon Michael Tingle, Tucker Nathanial Tripp
Gabrielle Raquel Valdez, Alex Samuel Vanausdeln, Kayla Renee Vance, Gabrielle Anne VanderVinne, Jacob David VanDeWiele, Allison Mavies VanHorn, Katelyn VanHoutan, Taylor Marie VanZuiden, Emma Elaine Vincent, Isaiah Enrique Vital, Zoë Georgia vonArx
Paige Lynn Wagner, Annalise Noel Wall, Courtney Jo Walter, Seth Charles Ward, Charles Cole Webster, Savana Jo Weimer, Bridgette Nichole Weis, Anthony Edward Weiss-Iossi, Stephanie Marie Wells, Joshua William Werling, Jakob Lee Wethington, Abby Renee Weyman, Abigail Ann Whitaker, Andrew James Whiteman, Levi Alex Whitt, Nicholas Anthony Wilkins, Connor Stephen Willers, Ashley Gabrielle Williams, Caila Williams, Markeese Maril Williams, Tykeria Williams, Rhesa Perry Wolfe, Allison Taylor Wroblewski
Jason Michael Young
Steven Zahratka