2022 Best of the Quad Cities - Automotive

AUTOMOTIVE
AUTO BODY / REPAIR SHOP
Winner
Courtesy Car City
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- Jack's Brake & Alignment
- River City Tire & Automotive
AUTO DETAILING
Winner
Pro Clean Car Wash & Detailing
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- Driveway Details LLC
- Victory Lap Auto Restyling
AUTO SERVICE
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Courtesy Car City
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BOAT SALES & SERVICE
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Unley Marine
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- M&M Marine
- Ted's Boatarama
CAR WASH
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Pro Clean Car Wash & Detailing
Favorites
- Aqua Tech
- Kwik Star
- Total Detailing Auto Spa
MOTORCYCLE/ATV DEALERSHIP
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Brenny's Motorcycle Clinic
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- Hawkeye Motorworks
- McGrath Quad Cities Harley-Davidson
NEW CAR DEALERSHIP
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Courtesy Car City
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- Hiland Toyota
- Zimmerman Honda
RECREATIONAL VEHICLE DEALERSHIP
Winner
J&J Campers
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- Camping World of Davenport
- Premier RV LLC
TIRE STORE
Winner
Courtesy Car City
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- Discount Tire
- River City Tire & Automotive
TOWING SERVICE
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Jack’s Brake & Alignment Towing
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- Fred's Towing Service
- Quad City Towing
TRACTOR / LAWN EQUIPMENT SALES & SERVICE
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River Valley Turf
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- K&K Hardware & Lumber
- Kunau Implement Co
TRUCK DEALERSHIP
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Courtesy Ford
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- Green Chevrolet
- Mills Chevrolet Of Davenport
USED CAR DEALERSHIP
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Jeff’s Car Corner
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- Courtesy Car City
- Zimmerman Honda