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2022 Best of the Quad Cities - Automotive

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AUTOMOTIVE

AUTO BODY / REPAIR SHOP

Winner

Courtesy Car City

Favorites

  • Jack's Brake & Alignment
  • River City Tire & Automotive

AUTO DETAILING

Winner

Pro Clean Car Wash & Detailing

Favorites

  • Driveway Details LLC
  • Victory Lap Auto Restyling

AUTO SERVICE

Winner

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  • Jack's Brake & Alignment
  • River City Tire & Automotive

BOAT SALES & SERVICE

Winner

Unley Marine

Favorites

  • M&M Marine
  • Ted's Boatarama

CAR WASH

Winner

Pro Clean Car Wash & Detailing

Favorites

  • Aqua Tech
  • Kwik Star
  • Total Detailing Auto Spa

MOTORCYCLE/ATV DEALERSHIP

Winner

Brenny's Motorcycle Clinic

Favorites

  • Hawkeye Motorworks
  • McGrath Quad Cities Harley-Davidson

NEW CAR DEALERSHIP

Winner

Courtesy Car City

Favorites

  • Hiland Toyota
  • Zimmerman Honda

RECREATIONAL VEHICLE DEALERSHIP

Winner

J&J Campers

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  • Camping World of Davenport
  • Premier RV LLC

TIRE STORE

Winner

Courtesy Car City

Favorites

  • Discount Tire
  • River City Tire & Automotive

TOWING SERVICE

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Jack’s Brake & Alignment Towing

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  • Fred's Towing Service
  • Quad City Towing

TRACTOR / LAWN EQUIPMENT SALES & SERVICE

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River Valley Turf

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  • K&K Hardware & Lumber
  • Kunau Implement Co

TRUCK DEALERSHIP

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Courtesy Ford

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  • Green Chevrolet
  • Mills Chevrolet Of Davenport

USED CAR DEALERSHIP

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Jeff’s Car Corner

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  • Courtesy Car City
  • Zimmerman Honda
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