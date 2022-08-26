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2022 Best of the Quad Cities - Financial

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FINANCIAL

ACCOUNTING

Winner

Timmer & Associates

Favorites

  • H&R Block
  • RSM US LLP

ATTORNEY

Winner

Dennis VanDerGinst - VanDerGinst Law

Favorites

  • Cindy Ekstam, Hupy and Abraham
  • Gomez May Law

BANK

Winner

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  • SENB Bank

CREDIT UNION

Winner

IH Mississippi Valley Credit Union

Favorites

  • Ascentra Credit Union
  • R.I.A. Federal Credit Union

FINANCIAL ADVISOR

Winner

Paul Snell- Edward Jones

Favorites

  • Elle Peoples - Legacy Credit Solutions
  • Trevor Fenelly Morgan Stanley

HOME MORTGAGE

Winner

SENB Bank

Favorites

  • American Bank and Trust Company, N.A.
  • IH Mississippi Valley Credit Union

INVESTMENT / FINANCIAL FIRM

Winner

Edward Jones

Favorites

  • Modern Woodmen of America
  • Morgan Stanley Financial Advisors

LAW FIRM

Winner

VanDerGinst Law, P.C. - Injury Attorneys

Favorites

  • Hupy and Abraham, S.C., P.C.
  • Vollertsen, Britt & Gorsline, P.C.

TAX SERVICES

Winner

Hoffman & Tranel, PC

Favorites

  • Reiser Jennings & Co PC
  • TaxSlayer
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