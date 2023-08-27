UNITYPOINT HEALTH-TRINITY MOLINE
Kori and Andrew Mital, New Windsor; boy, Monday, Aug. 21.
Sara Wheelhouse and Brian Clevenger, Savanna; girl, Monday, Aug. 21.
Lena and Loren Stoller, Mineral; girl, Monday, Aug. 21.
Kayla Melnychuk and Andrew Fischer, Rock Island; girl, Tuesday, Aug. 22.
Makenzie and Chase Luebbe, Reynolds; boy, Tuesday, Aug. 22.
Kortney and Greg Gierlus, Illinois City; girl, Tuesday, Aug. 22.
Rachel Ingersol-Blean and Craig Blean, Prophetstown; twin boys, Tuesday Aug. 22.
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UNITYPOINT HEALTH-TRINITY BETTENDORF
Alijah Cortez and Ameiah Rivera Watts, Rock Island; boy, Tuesday, Aug. 15.
Thomas Williams and Saraunna Abbey, Davenport; girl, Tuesday, Aug. 15.
Robert Costner and Lori Hall, New Windsor; girl, Tuesday, Aug. 15.
Cody Mueller and CheyAnne Hart, Davenport; girl, Wednesday, Aug. 16.
Kelley and Alex Lovely, Bettendorf; boy, Wednesday, Aug. 16.
Saul and Melissa Sandoval, Rock Island; girl, Thursday, Aug. 17.
Kortney and Daniel Glickert, Davenport; boy, Monday, Aug. 21.
Bridget and Chad Ihrig, Long Grove; girl, Tuesday, Aug. 22.
Tasheena Salas and Christopher Beaves, Muscatine; boy, Tuesday, Aug. 22.