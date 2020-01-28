Births for Tuesday, Jan. 28, 2020

UNITYPOINT HEALTH-TRINITY MOLINE
Alexandrea and Alexander West, Rock Island; Tuesday, Jan. 21.
Mikayla James and Steven Ditto, Rock Island; girl, Wednesday, Jan. 22.
Nia Montanez, Moline; boy, Wednesday, Jan. 22.
Tara and Isaac Mensah, Moline; boy, Wednesday, Jan. 22.
Nicole and Gregory Glines, Eldridge; girl, Thursday, Jan. 23.
Emily and Nicholas Dornfeld, Annawan; boy, Thursday, Jan. 23.
Ashley and Kevin Hull, Moline; girl, Thursday, Jan. 23.
Amy and Aaron Ricketts, Illinois City; boy, Friday, Jan. 24.
Jill and Brandon McDaniel, Rock Island; girl, Friday, Jan. 24.
UNITYPOINT HEALTH-TRINITY BETTENDORF
Callie and McKinnon Pangburn, Muscatine; girl, Wednesday, Jan. 22.
Korynn and Dayton Handel, Hampton; boy, Wednesday, Jan. 22.
Jennifer and Scott Moore, Davenport; boy, Wednesday, Jan. 22.
Kellene and Evan Lawrence, Coal Valley; girl, Wednesday, Jan. 22.
Kristen Petry and Cole Keyte, Eldridge; girl, Thursday, Jan. 23.
LaMissa Washington, Davenport; boy, Thursday, Jan. 23.
Jenna and Joseph Ward, Bettendorf; girl, Thursday, Jan. 23.
Kara and Sean Griffiths, Eldridge: girl, Friday, Jan. 24.
Julie and Nicholas Pillard, Davenport; boy, Friday, Jan. 24.
Kristin and Abe Ales, Muscatine; boy, Friday, Jan. 24.
Tyler Carter and Michael Granet, Coal Valley; girl, Friday, Jan. 24.