Births for Tuesday, Jan. 28, 2020
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Births for Tuesday, Jan. 28, 2020

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UNITYPOINT HEALTH-TRINITY MOLINE

Alexandrea and Alexander West, Rock Island; Tuesday, Jan. 21. 

Mikayla James and Steven Ditto, Rock Island; girl, Wednesday, Jan. 22.

Nia Montanez, Moline; boy, Wednesday, Jan. 22.

Tara and Isaac Mensah, Moline; boy, Wednesday, Jan. 22.

Nicole and Gregory Glines, Eldridge; girl, Thursday, Jan. 23.

Emily and Nicholas Dornfeld, Annawan; boy, Thursday, Jan. 23.

Ashley and Kevin Hull, Moline; girl, Thursday, Jan. 23.

Amy and Aaron Ricketts, Illinois City; boy, Friday, Jan. 24.

Jill and Brandon McDaniel, Rock Island; girl, Friday, Jan. 24.

UNITYPOINT HEALTH-TRINITY BETTENDORF

Callie and McKinnon Pangburn, Muscatine; girl, Wednesday, Jan. 22. 

Korynn and Dayton Handel, Hampton; boy,  Wednesday, Jan. 22. 

Jennifer and Scott Moore, Davenport; boy,  Wednesday, Jan. 22. 

Kellene and Evan Lawrence, Coal Valley; girl,  Wednesday, Jan. 22. 

Kristen Petry and Cole Keyte, Eldridge; girl, Thursday, Jan. 23.

LaMissa Washington, Davenport; boy, Thursday, Jan. 23.

Jenna and Joseph Ward, Bettendorf; girl, Thursday, Jan. 23.

Kara and Sean Griffiths, Eldridge: girl, Friday, Jan. 24.

Julie and Nicholas Pillard, Davenport; boy, Friday, Jan. 24.

Kristin and Abe Ales, Muscatine; boy, Friday, Jan. 24.

Tyler Carter and Michael Granet, Coal Valley; girl, Friday, Jan. 24.

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