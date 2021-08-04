Births for Wednesday, Aug. 4, 2021

GENESIS BIRTHCENTER DAVENPORT
Michaela and Tanner Matlick, Aledo; girl, Friday, July 16.
Nayara Lima and Kolby Powars, Bettendorf; boy, Saturday, July 24.
Abby Atkins, Davenport; boy, Saturday, July 24.
Megan and Daniel Linehan, Davenport; girl, Monday, July 26.
Leslie and Kurt Bauer, Dewitt; girl, Tuesday, July 27.
Maria and Brandon Harvey, Donahue; boy, Wednesday, July 28.
Lindsey and Jeffery Eschbach, Wheatland; boy, Wednesday, July 28.
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