Men's basketball

Saturday's results

Top 25

No. 2 Arizona 89, California 61

No. 3 Baylor 75, Iowa State 68

North Carolina 94, No. 4 Duke 81

No. 5 Auburn 82, South Carolina 71

No. 6 Kansas 70, No. 21 Texas 63, OT

No. 7 Kentucky 71, Florida 63

No. 8 Purdue 69, Indiana 67

No. 11 Villanova 78, Butler 59

Oklahoma State 52, No. 12 Texas Tech 51

No. 13 Tennessee 78, No. 14 Arkansas 74

No. 16 USC vs. No. 17 UCLA, late

No. 18 UConn 75, DePaul 68

No. 22 Murray State 71, Morehead State 67

LSU 80, No. 25 Alabama 77, OT

Big Ten

Purdue 69, Indiana 67

Big 12

Baylor 75, Iowa State 68

Kansas 70, Texas 63, OT

Oklahoma State 52, Texas Tech 51

West Virginia 70, TCU 64

Oklahoma 78, Kansas State 71

Missouri Valley Championships

At Enterprise Center, St. Louis

Thursday's results -- Game 1: Illinois State 58, Indiana State 53; Game 2: Valparaiso 81, Evansville 59

Friday's results -- Game 3: Northern Iowa 78, Illinois State 65; Game 4: Loyola 66, Bradley 50; Game 5: Missouri State 67, Valparaiso 58; Game 6: Drake 65, Southern Illinois 52

Saturday's results -- Game 7: Semifinal, Loyola 66, Northern Iowa 43; Game 8: Semifinal, Drake 79, Missouri State 78, OT

Sunday's game -- Game 9: Championship, (4) Loyola vs. (3) Drake, 1 p.m.

NJCAA Region IV Division II District 4 tourney

Saturday's championship -- (1) Milwaukee Area Tech 107, (4) Black Hawk 86

No. 3 Baylor 75, Iowa St. 68

IOWA ST. (20-11) -- Conditt 3-3 3-4 9, Kunc 3-5 0-0 8, Brockington 4-13 2-3 11, Hunter 1-7 0-0 3, Kalscheur 8-13 0-0 18, Grill 3-7 0-0 7, Jones 6-8 0-0 12, Walker 0-3 0-0 0, Enaruna 0-0 0-0 0. Totals 28-59 5-7 68.

BAYLOR (26-5) -- Thamba 2-4 3-4 7, Akinjo 7-14 3-5 20, Flagler 3-7 5-6 13, Brown 6-8 3-6 16, Mayer 3-11 0-0 7, Sochan 5-10 1-5 12, Bonner 0-1 0-0 0. Totals 26-55 15-26 75.

Halftime—Baylor 39-29. 3-Point Goals—Iowa St. 7-25 (Kunc 2-4, Kalscheur 2-6, Hunter 1-4, Brockington 1-5, Grill 1-5, Walker 0-1), Baylor 8-25 (Akinjo 3-10, Flagler 2-4, Brown 1-2, Sochan 1-3, Mayer 1-5, Bonner 0-1). Rebounds—Iowa St. 27 (Brockington, Jones 6), Baylor 35 (Brown 10). Assists—Iowa St. 22 (Hunter 13), Baylor 14 (Akinjo 6). Total Fouls—Iowa St. 22, Baylor 11. A—9,385 (10,284).

Milwaukee Area Technical College 107, Black Hawk 86

BLACK HAWK -- Aguek Deng 1-4 0-0 0 2, Keshawn Pegues 13-23 8-8 2 34, Jacob Profit 3-12 0-0 5 6, Delaney Little 5-18 3-4 2 13, Donyae McCaskill 4-12 5-6 2 13, Lawron Williams 2-10 1-1 1 6, Nathan Pickett 3-6 0-0 0 8, Kaeden Lawary 1-3 0-0 2 2, Deyonce Taylor 1-2 0-0 0 2. Totals 33-90 17-19 14 86

MILWAUKEE AREA -- Mason Johnson 7-18 4-4 2 18, Jaylin Scott 9-13 2-2 3 23, Chima Nwosu 6-9 1-1 1 13, Bansi King 3-8 0-1 1 7, Erik Victorson 5-8 0-0 0 13, Karl Blanton Jr. 7-9 4-4 1 20, Jalen Houston 1-6 1-2 4 3, Kameron Leonard 3-5 0-0 4 6, Doza "DJ" Pitia 1-2 0-0 0 2, Kyle Cooley 0-0 0-0 0 0, Malachi Key 1-3 0-0 0 2, Chijioke Nwosu 0-0 0-0 0 0. Totals 43-81 12-14 16 107

Halftime -- Milwaukee Area 59, Black Hawk 37. 3-point goals -- Black Hawk 3-24 (Pickett 2-4, Williams 1-5, Deng 0-1, Pegues 0-1, Profit 0-3, Little 0-10); Milwaukee Area 9-24 (Scott 3-6, Victorson 3-6, Blanton Jr. 2-3, King 1-5, Pitia 0-1, Key 0-1, Houston 0-2). Rebounds -- Black Hawk 51 (Pegues 18); Milwaukee Area 47 (Johnson 10). Assists -- Black Hawk 5 (Lawary, Pegues, Profit, McCaskill, Williams); Milwaukee Area 20 (Chima Nwosu 4, Scott 4). Turnovers -- Black Hawk 13 (Profit 7); Milwaukee Area 12 (Blanton Jr. 3). Blocks -- Black Hawk 8 (Pegues 3); Milwaukee Area 3 (Leonard 2). Steals -- Black Hawk 6 (Pegues 4); Milwaukee Area 7 (Victorson 2)

Women's basketball

Saturday's results

Top 25

No. 1 South Carolina 61, Mississippi 51

No. 3 NC State 70, No. 21 Virginia Tech 55

No. 7 UConn 84, Georgetown 38

No. 8 Iowa State 74, West Virginia 57

No. 9 Texas 65, Oklahoma State 50

No. 12 Iowa 83, Nebraska 66

No. 14 Indiana 70, No. 13 Ohio State 62

Kentucky 83, No. 18 Tennessee 74

Kansas 73, No. 19 Oklahoma 67

Miami 57, No. 20 Notre Dame 54

Big 12

Iowa State 74, West Virginia 57

Texas 65, Oklahoma State 50

Kansas 73, Oklahoma 67

Kansas State 61, TCU 50

Big Ten Championships

At Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis

Wednesday's results -- Game 1: Rutgers 75, Penn State 50; Game 2: Illinois 75, Wisconsin 66

Thursday's results -- Game 3: Michigan State 73, Purdue 69; Game 4: Indiana 66, Rutgers 54; Game 5: Northwestern 65, Minnesota 60; Game 6: Nebraska 92, Illinois 74

Friday's results -- Game 7: Ohio State 74, Michigan State 58; Game 8: Indiana 62, Maryland 51; Game 9: Iowa 72, Northwestern 59; Game 10: Nebraska 76, Michigan 73

Saturday's results -- Game 11: Semifinal, Indiana 70, Ohio State 62; Game 12: Semifinal, Iowa 83, Nebraska 66

Today's game -- Game 13: Championship, (5) Indiana vs. (2) Iowa, 3 p.m., ESPN2

Iowa 83, Nebraska 66

NEBRASKA (24-8) -- Isabelle Bourne 6-12 4-5 3 16, Alexis Markowski 2-9 3-4 3 7, Jaz Shelley 5-15 2-3 0 15, Allison Weidner 3-8 0-0 2 6, Sam Haiby 7-18 1-1 2 15, Mi'Cole Cayton 2-6 1-23 2 5, Bella Cravens 1-3 0-0 4 2, Ruby Porter 0-1 0-0 0 0, Annika Stewart 0-1 0-0 1 0, Kendall Moriarty 0-1 0-0 0 0, Whitney Brown 0-0 0-0 0 0. Totals 26-74 11-15 18 66

IOWA (22-7) -- McKenna Warnock 1-3 0-0 3 2, Monika Czinano 9-11 4-4 3 22, Kate Martin 4-7 0-0 4 8, Caitlin Clark 13-27 10-12 1 41, Gabbie Marshall 0-3 1-2 1 1, Tomi Taiwo 1-2 0-0 1 3, Addison O'Grady 1-4 0-2 1 2, Kylie Feuerbach 1-1 0-0 2 2, Sydney Affolter 0-1 0-0 0 0, Logan Cook 0-0 0-0 0 0, AJ Ediger 1-1 0-0 0 2. Totals 31-60 15-20 16 83

Nebraska;20;15;18;13;--;66

Iowa;17;21;28;17;--;83

3-point goals -- Nebraska 3-26 (Shelley 3-9, Stewart 0-1, Moriarty 0-1, Markowski 0-2, Bourne 0-3, Weidner 0-3, Cayton 0-3, Haiby 0-4); Iowa 6-20 (Clark 5-13, Taiwo 1-2, Marshall 0-1, Martin 0-2, Warnock 0-2). Rebounds -- Nebraska 37 (Markowski 9); Iowa 43 (Martin 11). Assists -- Nebraska 13 (Shelley 5); Iowa 19 (Warnock 6). Turnovers -- Nebraska 9 (Shelley 4); Iowa 13 (Clark 9). Blocks -- Nebraska 2 (Markowski, Cravens); Iowa 9 (O'Grady 4). Steals -- Nebraska 10 (Markowski 3); Iowa 6 (Warnock 2, Clark 2)

Missouri Valley Championships

At TaxSlayer Center, Moline

Thursday's games -- Game 1, (8) Indiana State vs. (9) Evansville, 4 p.m.; Game 2, (7) Drake vs. (10) Bradley, 7 p.m.

Friday's games -- Game 3, (1) Southern Illinois vs. Indiana State/Evansville winner, noon; Game 4, (4) Illinois State vs. (5) Loyola Chicago, 2:30 p.m.; Game 5, (2) Missouri State vs. Drake/Bradley winner, 6 p.m.; Game 6, (3) Northern Iowa vs. (6) Valparaiso, 8:30 p.m.

Saturday's games -- Game 7, Semifinal, Game 3 winner vs. Game 4 winner, 1:30 p.m.; Game 8, Semifinal, Game 5 winner vs. Game 6 winner, 4 p.m.

Sunday's game -- Game 9, Championship, Game 7 winner vs. Game 8 winner, 1 p.m.

NJCAA Region 4 Division II District B tourney

Saturday's championship -- Morton 101, Black Hawk 51

Iowa St. 74, West Virginia 57

IOWA ST. (25-5) -- Diew 3-6 0-0 9, Kane 2-4 2-2 6, Donarski 3-11 4-6 11, Ashley Joens 2-10 6-8 12, Ryan 10-12 8-11 29, Vick 0-0 0-0 0, Zingaro 0-0 0-0 0, Jordao 3-4 1-2 7, Espenmiller-McGraw 0-0 0-0 0, Frederick 0-0 0-0 0, Aubrey Joens 0-2 0-0 0, Totals 23-49 21-29 74

WEST VIRGINIA (14-14) -- Martinez 4-12 0-0 8, Niblack 1-1 1-2 3, Hemingway 1-9 0-0 2, Quinerly 4-9 0-0 9, Smith 5-18 0-0 11, Gray 3-9 0-0 6, Ejiofor 4-6 0-2 8, Morris 0-0 0-0 0, Samuel 2-10 4-4 10, Totals 24-74 5-8 57

Iowa St.;10;24;21;19;—;74

West Virginia;14;14;16;13;—;57

3-Point Goals—Iowa St. 7-18 (Diew 3-4, Donarski 1-6, As.Joens 2-5, Ryan 1-1, Au.Joens 0-2), West Virginia 4-16 (Martinez 0-1, Hemingway 0-4, Quinerly 1-1, Smith 1-7, Samuel 2-3). Assists—Iowa St. 9 (Ryan 4), West Virginia 12 (Martinez 3). Fouled Out—West Virginia Martinez, Quinerly. Rebounds—Iowa St. 38 (As.Joens 9), West Virginia 42 (Martinez 11). Total Fouls—Iowa St. 11, West Virginia 25. Technical Fouls—West Virginia Team 2. A—1,823.

Morton 101, Black Hawk 51

BLACK HAWK -- Kayla Jones 0-5 1-2 4 1, Alexis Nichols 4-14 4-4 2 12, Khloe Damm 1-6 3-4 4 5, Megan Teal 4-8 0-0 4 10, Alicia Garcia 5-9 1-1 0 11, Jayden Schuette 1-3 1-4 3 4, Elizabeth Fish 1-1 1-2 1 3, Me'Kiyah Harris 0-0 0-0 0 0, Kara Schipper 0-0 0-0 0 0, Carley Whitsell 0-3 2-2 2 2, Camryn Marshall 1-4 0-0 3 3. Totals 17-53 13-19 23 51

MORTON -- Jovanna Martinucci 1-3 2-3 1 4, Franchesca Metz 2-4 0-2 3 5, Dylan Van Fleet 8-17 4-4 3 23, Jalyssa Carrasco 4-5 0-0 2 11, Tadriana Heard 6-15 2-2 1 18, Leia James 0-2 1-2 1 1, Mia Simpson 7-12 3-5 2 17, Brianna Hernandez 1-1 0-0 1 2, Aden Edebali 0-0 0-0 0 0, Josylin Simmons-Doxie 1-2 1-1 1 3, Gianine Boado 3-5 3-4 0 11, Autumn Jones 2-3 2-2 3 6. Totals 35-69 18-25 18 101

Black Hawk;8;10;19;14;--;51

Morton;22;29;24;26;--;101

3-point goals -- Black Hawk 4-15 (Teal 2-4, Schuette 1-3, Marshall 1-4, Nichols 0-1, Jones 0-3); Morton 13-33 (Heard 4-12, Carrasco 3-4, Van Fleet 3-9, Boado 2-4, Metz 1-1, James 0-1, Martinucci 0-2). Assists -- Black Hawk 11 (Whitsell 3); Morton 25 (Heard 6). Rebounds -- Black Hawk 36 (Nichols 8); Morton 40 (Van Fleet 14). Steals -- Black Hawk 6 (Nichols 3); Morton 23 (Van Fleet 7). Blocks -- Black Hawk 2 (Jones, Garcia); Morton 5 (Carrasco 2). Turnovers -- Black Hawk 30 (Nichols 6, Damm 6); Morton 10 (Heard 3). Technical foul -- Morton (bench, coach Nichols)

Wrestling

Big Ten Championships

At Lincoln, Neb.

First-day team scores

1. Michigan 116, 2. Penn State 111.5, 3. Iowa 109, 4. Ohio State 72, 5. Northwestern 70.5, 6. Nebraska 65, 7. Wisconsin 58.5, 8. Minnesota 55.5, 9. Rutgers 37, 10. Purdue 34.5, 11. Michigan State 33, 12. Illinois 26.5, 13. Maryland 14.5, 14. Indiana 4

Iowa first-round results

125 -- Drake Ayala, Iowa, dec. Tristan Lujan, Michigan State, 4-0; 149 -- Max Murin, Iowa, major dec. Peyton Omania, 12-0; 174 -- Michael Kemerer, Iowa, pinned Connor O'Neill, Rutgers, 2:28; 184 -- Abe Assad, Iowa, dec. Zach Braunagel, Illinois, 6-4; 197 -- Jacob Warner, Iowa, major dec. Nick Willham, Indiana, 17-4

Iowa quarterfinal results

125 -- Eric Barnett, Wisconsin, dec. Ayala, 4-3; 133 -- Austin DeSanto, Iowa, dec. Chris Cannon, Northwestern, 7-3; 141 -- Jaydin Eierman, Iowa, dec. Dylan D'Emilio, Ohio State, 10-3; 149 -- Murin, Iowa, dec. Yahya Thomas, Northwestern, 6-5; 157 -- Brady Berge, Penn State, dec. Kaleb Young, Iowa, 5-3; 165 -- Alex Marinelli, Iowa, dec. Creighton Edsell, Penn State, 8-2; 174 -- Kemerer, Iowa, dec. Ethan Smith, Ohio State, 5-4; 184 -- Taylor Venz, Nebraska, dec. Assad, 4-2; 197 -- Patrick Brucki, Michigan, dec. Warner, 3-1; 285 -- Tony Cassioppi, Iowa, dec. Trent Hillger, Wisconsin, 9-3

Semifinal results

125 -- Nick Suriano, Michigan, pinned Devin Schroder, Purdue, 2:40; Barnett, Wisconsin, dec. Michael DeAugstino, Northwestern, 3-0; 133 -- Roman Bravo-Young, Penn State, dec. vs. Dylan Ragusin, Michigan, 4-0; DeSanto, Iowa, dec. Lucas Byrd, Illinois, 4-3; 141 -- Nick Lee, Penn State, tech. fall Jakob Bergeland, Minnesota, 16-1 in 5:07; Eierman, Iowa, medical forfeit Sebastian Rivera, Rutgers; 149 -- Sammy Sasso, Ohio State dec. Murin, Iowa, 3-1; Austin Gomez, Wisconsin, pinned Ridge Lovett, Nebraska, 0:20; 157 -- Ryan Deakin, Northwestern, dec. Peyton Robb, Nebraska, 5-3; Will Lewan, Michigan, def. Berge, Penn State, 3-1 (SV-1); 165 -- Cameron Amine, Michigan, def. Carson Kharchia, Ohio State, 3-1 (SV-1); Marinelli, Iowa, dec. Dean Hamiti, Wisconsin, 3-2; 174 -- Carter Starocci, Penn State, medical forfeit Kemerer, Iowa; Logan Massa, Michigan dec. Mikey Labriola, Nebraska, 6-5; 184 -- 184 -- Aaron Brooks, Penn State dec. Venz, Nebraska, 7-2; Myles Amine, Michigan, dec. Kaleb Romero, Ohio State, 4-2; 197 -- Eric Schultz, Nebraska, dec. Brucki, Michigan, 3-2; Max Dean, Penn State, dec. Cameron Caffey, Michigan State, 5-2; 285 -- Gable Steveson, Minnesota, major dec. Mason Parris, Michigan, 14-6; Cassioppi, Iowa def. Greg Kerkvliet, Penn State, 6-4 (SV-1)

Iowa consolation second-round results

125 -- Ayala, Iowa, major dec. Jacob Moran, Indiana, 12-3; 157 -- Young, Iowa, dec. Robert Kanniard, Rutgers, 10-5; 184 -- Assad, Iowa, major dec. Layne Malczewski, Michigan State, 9-0; 197 -- Warner, Iowa, major dec. Jaron Smith, Maryland, 10-1

Iowa consolation third-round results

125 -- Pat McKee, Minnesota, dec. Ayala, Iowa, 5-2; 157 -- Young, Iowa, dec. Chase Saldate, Michigan State, 5-3; 184 -- Kyle Cochran, Maryland, dec. Assad, Iowa, 4-3; 197 --- Warner, Iowa, dec. Gavin Hoffman, Ohio State, 4-2

Men’s track

NAIA Championships

At Brookings, S.D.

Team leaders

1. Oklahoma City 62, 2. Indiana Tech 59, 3. Indiana Wesleyan 34, 4. St. Mary (Kan.) 31, 5. Life 28, 6. Midland 27, 7. Southeastern 26.5, 8. Madonna 23.5, 9. Huntington 22, 10. tie between Dordt, Milligan and Marian 21

Individual results

Shot put -- 1. Dylan Kucera, Midland, 59-9; 16. Mick Saloninas, St. Ambrose, 51-5.5; 21. Jonah Wilson, St. Ambrose, 50-10.75

400 – 1. Ben Jefferies, Briar Cliff, :46.37; 24. Will Reemtsma, St. Ambrose, 50.94

3000 – 1. Zouhair Talbi, Oklahoma City, 8:17.67; 15. Nolan Rudd, St. Ambrose, 8:36.98

60 hurdles – 1. Brandon Schultz, Brewton-Parker, :07.8; 31. Reemtsma, St. Ambrose, 8.51

Men's volleyball

St. Ambrose 25-20-20-30-19, Morningside 22-25-25-28-11

Leaders -- Kills, Morningside, Isaiah Baynes 27; St. Ambrose, Jason Bageanis 13, Jeramie Gutierrez 13. Aces, Morningside, Baynes 6; St. Ambrose, Jesse Moreno 3. Blocks, Morningside, Jacob DePauw 4; St. Ambrose, Mikolai Zielonka 10. Assists, Morningside, DePauw 48; St. Ambrose, Skyler Marushige 39. Digs, Morningside, Owen Anderson 12; St. Ambrose, Richard Reed 8. Records -- Morningside 3-14, St. Ambrose 5-9

Goshen 25-25-25, St. Ambrose 18-17-15

Leaders -- Kills, St. Ambrose, Colin Teresi 9; Goshen, Alexander Rabadzhiev 8. Aces, St. Ambrose, Matt Pettke 1; Goshen, Michael Wahl 2. Blocks, St. Ambrose, Mikolai Zielonka 2; Goshen, Andy Bennett 3, Ian Fox 3, Lucas Sauder 3. Assists, St. Ambrose, Richard Reed 17; Goshen, Wahl 26. Digs, St. Ambrose, Jesse Moreno 13; Goshen, Sauder 11. Records -- St. Ambrose 5-10, Goshen 14-6

Baseball

Augustana 15, Plymouth State 3

Augustana;012;203;25;--;15;15;2

Plymouth State;100;200;00;--;3;7;1

Matt Hoban, Bryce Luckey (6) and Matt Ozanic; Noah Wachter, Tyler Wright (5), Max Lamora (6), Nick Calenda (8) and Nick Healey. Two or more hits -- Augustana, Jacob Barker 4, Kyle Wise 3, Alex Simon 2, Zachary Vrbanic 2; Plymouth State, Luke Sokolski 2, Healey 2. 2B -- Augustana, Barker, Ozanic. 3B -- Augustana, Wise. RBI -- Augustana, Wise 4, Ozanic 3, Alec McGinnis 2, Campbell 2, Barker, Patrick Miller; Plymouth State, Sokolski, Sam Malgeri. Records -- Augustana 5-1, Plymouth State 0-4

Black Hawk 5-3, Lake Land 2-13

Game 1

Black Hawk;200;102;0;--;5;9;0

Lake Land;000;011;0;--;2;7;0

Brad Niedzwiedz, Payton Lawrence (6) and Sebastian Cabeza, Johnny Hernandez. Connor Gill, Nathan Jendraszkiewicz (7) and Michael Aragon. Two or more hits -- Black Hawk (Lucas Spence, Petey Kiefer); Lake Land (Joseph Batusich). 2B -- Black Hawk (Lucas Spence). 3B -- Black Hawk (Lucas Spence). HR -- Black Hawk (Johnny Hernandez). RBI -- Black Hawk (Lucas Spence, Petey Kiefer, Johnny Hernandez, Brandon Roth, Sebastian Cabeza); Lake Land (Michael Aragon)

Game 2

Black Hawk;000;300;--;3;4;1

Lake Land;201;442;--;13;12;2

Seth West, Grant Baker (4), Payton Plym (4), Alex Heckroth (5), Dalton Kottmer (6) and Sebastian Cabeza. Austin Baker and Joseph Batusich. Two or more hits -- Black Hawk (Charlie Allison); Lake Land (Keegan Garis 4, Bryan Belo, Ben Schuler). 2B -- Lake Land (Keegan Garis 2, Ben Schuler). HR -- Black Hawk (Charlie Allison); Lake Land (Kenny Middleton). RBI -- Black Hawk (Charlie Allison 2); Lake Land (Keegan Garis 5, Kenny Middleton 3, Ben Schuler, Jason Brulport, Ryan Janssen, James Gorman, Ryan Kiolbassa)

Augustana 5, Saint John's University 4

Augustana;000;120;011;--;5;8;2

Saint John's;200;000;200;--;4;6;2

Harrison Boushele, Anthony Sus (7) and Matt Ozanic. Nathan Brandecker, Quinn Krueger (8) and Ethan Roe. WP -- Sus (1-0). LP -- Krueger (1-1). Two or more hits -- Augustana (Alex Simon, Matt Ozanic); Saint John's (Soren Roe, Matthew Hayford). 2B -- Augustana (Jacob Barker, Kyle Campbell); Saint John's (Soren Roe). 3B -- Augustana (Matt Ozanic). RBI -- Augustana (Kyle Wise, Matt Ozanic, Jacob Barker, Kyle Campbell); Saint John's (Owen Dauk, Soren Roe)

Softball

Iowa 8, Memphis 0

Iowa;201;012;2;--;8;13;0

Memphis;000;000;0;--;0;3;3

Denali Loecker, Devyn Greer (7) and Marissa Peek; Hallie Siems, Mikayla Hoschak (4), Zoey LeCompte (6) and Megan Chism. Two or more hits -- Iowa, Sophia Maras 2, Loecker 2, Peek 2. 2B -- Iowa, Madison Weaver, Grace Banes, Amber DeSena, Loecker. HR -- Iowa, Loecker. RBI -- Iowa, Banes 2, Weaver 2, Maras, Nia Carter, Loecker, DeSena. Records -- Iowa 11-4, Memphis 5-11

Butler 4, Iowa 2

Iowa;000;011;0;--;2;3;3

Butler;003;100;x;--;4;3;2

Denali Loecker and Marissa Peek; Karli Ricketts, Alyssa Graves (7) and Gracie Voulgaris. Two or more hits -- Iowa, Amber DeSena 2. 2B -- Iowa, Grace Banes, DeSena. HR -- Butler, Monique Hoosen. RBI -- Butler, Hoosen. Records -- Iowa 11-5, Butler 11-7

Men's lacrosse

Augustana 12, Kalamazoo 5

Augustana;2;2;2;6;--;12

Kalamazoo;4;0;1;0;--;5

Goals -- Augustana, Mark Teschke 4, Matteo Uccelli 3, Carson Ghys 3, Bob Robertson, Brady Holtz; Kalamazoo, Cam VanGalder 2, Vincent Tremonti, Logan Gillis, Eli Routt. Assists -- Augustana, Teschek 4, Holtz 2, Sam Shaver, Ghys; Kalamazoo, Jack Loveland, Gillis, Routt. Saves -- Augustana, Cameron Duffy 8; Kalamazoo, Dylan Wickey 10. Shots -- Augustana 45, Kalamazoo 30. Ground balls -- Augustana 46, Kalamazoo 22. Turnovers -- Augustana 29, Kalamazoo 33. Records -- Augustana 1-2, Kalamazoo 1-3

Women's lacrosse

St. Ambrose 18, Culver-Stockton 3

Culver-Stockton;0;0;1;2;--;3

St. Ambrose;7;5;4;2;--;18

Goals -- Culver-Stockton, Sophena Vomound 2, McKayla Nevarez; St. Ambrose, Morgan Curzon 4, Audrey Warner 3, Claire Jeffers 2, Maddie Wiltrout 2, Anabelle Brown 2, Delaney Austad 2, Mackenzie Zions, Lauren Hoesly, Sarah Diehl. Assists -- Culver-Stockton, Julieta Hornberger; St. Ambrose, Hoesly 3, Curzon 2, Lexi Boladian, Avery Cummins, Brown, Austad. Saves -- Culver-Stockton, Melanie Sanchez 11; St. Ambrose, Maggie Samson 6, Katie Burr 1. Shots -- Culver-Stockton 12, St. Ambrose 34. Ground balls -- Culver-Stockton 16, St. Ambrose 27. Turnovers -- Culver-Stockton 33, St. Ambrose 24. Records -- Culver-Stockton 0-2, 0-1; St. Ambrose 2-0, 1-0

Cornell 14, Augustana 9

Augustana;3;2;2;2;--;9

Cornell;4;4;4;2;--;14

Goals -- Augustana, Cassidy Petrie 3, Kate Hettiger 3, Kyla Painter,. Ella Randolph, Sinclaire Lucero; Cornell, Cece Zanoni 7, Nina Deer 3, Anna Methe 2, Sydney Swift, Cheyenne Greenenwald. Assists -- Augustana, Margaret Cecilio 2, Painter, Claire Kim; Cornell, Deer 2, Meg Lewis 2, Methe 2, Swift, Claire Chekytis. Saves -- Augustana, Sawyer Graham 18; Cornell, Maddie Alfhoff 5, Kathryn Andries 2. Shots -- Augustana 24, Cornell 38. Ground balls -- Augustana 23, Cornell 36. Turnovers -- Augustana 29, Cornell 20. Records -- Augustana 0-1, Cornell 2-1

Women's tennis

Central 5, St. Ambrose 4

Singles -- Alyssa Lewton (Central) def. Kiersten Housenga, 7-6 (12-10), 7-5; Maggie Sullivan (SAU) def. Maggie Hartley, 6-4, 3-6, 10-7; Kaylee Camp (SAU) def. Katie Larson, 6-2, 6-3; Sarah Schirm (Central) def. Kelsey Jaeger, 7-6, 2-6, 10-8; Alex Griggs (Central) def. Paige Bily, 4-6, 6-2, 10-7; Hayley Hoffman (SAU) def. Brianna Lindstrom, 6-0, 6-4

Doubles -- Lewton/Hartley (Central) def. Housenga/Camp, 8-6; Sullivan/Jaeger (SAU) def. Larson/Macy Scharff, 8-4; Griggs/Jenna Hernandez (Central) def. Hayley Hoffman/Gillian Sondgeroth, 8-3

Records: St. Ambrose 2-8, Central 9-8

