Men's basketball

Thursday's scores

Top 25

No. 5 Kansas vs. Kansas State, late

No. 21 UConn 71, No. 8 Villanova 69

No. 9 Texas Tech 66, Oklahoma 42

No. 17 Tennessee 80, Missouri 61

No. 18 Arkansas 82, Florida 74

No. 24 Alabama at Vanderbilt, late

No. 25 Iowa 86, Michigan State 60

Big Ten

;Conf;;Overall;

;W;L;W;L

Purdue;13;4;24;4

Wisconsin;12;4;21;5

Illinois;12;4;19;7

Ohio State;10;5;17;7

Rutgers;10;6;16;10

Iowa;9;7;19;8

Michigan State;9;7;18;9

Michigan;8;7;14;11

Indiana;7;9;16;10

Penn State;6;10;11;13

Northwestern;6;11;13;13

Maryland;5;11;13;14

Minnesota;4;12;13;12

Nebraska;1;15;7;20

Monday's scores

Iowa 86, Michigan State 60

Northwestern 77, Nebraska 65

Iowa this week

Tuesday: Michigan State, 6 p.m., ESPN

Friday: at Nebraska, 8 p.m., FS1

Monday: Northwestern, 7 p.m., BTN

Illinois this week

Thursday: Ohio State, 8 p.m., FS1

Sunday: at Michigan, 1 p.m., CBS

Big 12

;Conf;;Overall;

;W;L;W;L

Kansas;11;2;22;4

Baylor;11;4;23;5

Texas Tech;11;4;22;6

Texas;8;6;19;8

Kansas State;6;8;14;12

TCU;6;7;17;8

Oklahoma State;6;9;13;14

Iowa State;5;9;18;9

Oklahoma;4;11;14;14

West Virginia;3;11;14;13

Tuesday's scores

Texas Tech 66, Oklahoma 42

Kansas State at Kansas, late

Iowa State this week

Today: West Virginia, 6 p.m., ESPNU

Saturday: at Kansas State, 1 p.m., ESPNU

Missouri Valley

;Conf;;Overall;

;W;L;W;L

Northern Iowa;12;4;16;10

Loyola;11;4;20;6

Missouri State;11;5;20;9

Drake;10;5;19;9

Bradley;10;6;16;12

Southern Illinois;8;8;15;13

Valparaiso;5;10;12;15

Indiana State;4;11;11;16

Illinois State;4;11;11;17

Evansville;2;13;6;20

Northern Iowa this week

Today: at Indiana State, 6 p.m.

Saturday: Loyola, 5 p.m., ESPNU

CCIW Championships

Tuesday's games -- Game 1, (3) Elmhurst 81, (6) Augie 63; Game 2, (4) North Central 57, (5) Millikin 40

Friday's games at Bloomington, Ill. -- Game 3, (3) Elmhurst vs. (2) Wheaton, 5 p.m.; Game 4, (4) North Central vs. (1) Illinois Wesleyan, 7 p.m.

Saturday's game at Bloomington, Ill., -- Game 5, Championship, 7 p.m.

CCAC Championships

Today's games -- Game 1, (8) SFU at (1) ONU, 7 p.m.; Game 2, (5) Roosevelt at (4), SXU 5:30 p.m.; Game 3, (7) Judson at (2) Indiana-South Bend, 6 p.m.; Game 4, (6) Lincoln at (3) Indiana-Northwest, 7 p.m.

Friday's games -- Game 5, SFU/ONU winner vs. Roosevelt/SXUwinner at highest seed; Game 6, Judson/Indiana-South Bend winner vs. Lincoln/Indiana-Northwest winner at highest seed, TBA

Monday's game -- Game 7, Championship, TBA

Arrowhead

Region IV Div. II District 4 Tourney

Tuesday's game

Game 1: No. 9 Wright at No. 8 Kishwaukee, no report

Thursday's games

Game 2: Game 1 winner at No. 1 Moraine Valley, 7 p.m.

Game 3: No. 5 Oakton at No. 4 Black Hawk, 7 p.m.

Game 4: No. 6 Sandburg at No. 3 McHenry County, 7 p.m.

Sunday's games

(at highest seed)

Game 5: Game 2 winner vs. Game 3 winner, TBA

Game 6: Game 4 winner at No. 2 Milwaukee Tech, TBA

Championship

(Saturday, March 5)

Semifinal winners, TBA

Iowa 86, Michigan State 60

MICHIGAN STATE (18-9) – Bingham Jr 4-7 0-0 8, Brown 0-7 0-0 0, Hauser 1-2 0-0 2, Christie 2-11 0-0 5, Hoggard 2-8 0-0 4, Coleman 1-3 0-0 3, Hall 7-131-2 17, Marble II 4-7 1-2 9, Sissoko 0-1 0-0 0, Smith 0-0 0-0 0, Brooks 0-1 0-0 0, Akins 1-3 0-0 3, Walker 3-7 0-0 9, Peterson 0-7 0-0 0. Totals 25-71 2-4 60

IOWA (19-8) – Ke. Murray 10-15 6-7 28, P. McCaffery 2-9 0-0 5, Rebraca 0-2 4-4 4, Perkins 1-5 3-3 5, Bohannon 3-7 2-2 11, Kr. Murray 4-8 0-0 11, Ogundele 0-0 0-0 0, Mulvey 0-1 0-0 0, Laketa 0-0 0-0 0, Sandford 2-6 0-0 5, Toussaint 2-4 0-0 4, Ulis 1-3 1-2 3, C. McCaffery 2-2 0-0 6, Ash 1-3 2-2 4

Halftime – Iowa 46-32. 3s – Michigan St 8-26 (Walker 3-5, Hall 2-4, Coleman 1-2, Akins 1-2, Christie 1-4, Hauser 0-1, Brooks 0-1, Hoggard 0-2, Brown 0-5), Iowa 12-28 (Kr. Murray 3-5, Bohannon 3-7, C. McCaffery 2-2, Ke. Murray 2-5, P. McCaffery 1-2, Sandfort 1-4, Perkins 0-1, Ash 0-2). Rebounds – Michigan St 43 (Marble II 8), Iowa 44 (Rebraca 7). Assists – Michigan St 18 (Hoggard 6), Iowa 15 (Toussaint 4). Total fouls – Michigan St 17, Iowa 12

Elmhurst 81, Augustana 63

AUGUSTANA – Matt Hanushewsky 1-4 2-3 15, Nate Ortiz 1-3 0-0 2 2, Tyler Knuth 0-4 2-2 4 2, Dan Carr 9-15 6-9 3 25, Luke Johnson 3-5 2-6 1 9, Luke Seiffert 0-1 0-0 0 0, Matt Hawkins 1-5 2-3 4 4, Anthony Cooper 1-1 0-0 3 2, Chase Larsen 0-1 0-0 0 0, Nicolas Giliberto 0-5 0-0 0 0, Mikey Hamilton 1-2 0-0 2 2, Justin Bottorff 2-3 0-0 1 4, Colton Gillingham 4-8 0-0 2 8. Totals 23-57 14-23 23 63

ELMHURST – Jake Rhode 1-6 9-9 3 11, Ocean Johnson 6-12 2-2 1 17, Wesley Hooker 4-6 9-10 3 18, Lavon Thomas 4-12 4-6 2 12, Jay Militello 2-7 2-2 4 6, Arthur Jackson 0-1 0-0 0 0, Dominic Genco 3-7 2-2 1 8, Myles Thomas 0-0 1-2 0 1, Jonathan Zapinski 4-6 0-1 2 8, Jack Walsh 0-0 0-0 1 0, Hunter Merritt 0-2 0-0 3 0, Bryce Drews 0-3 0-0 1 0. Totals 24-62 29-34 21 81

Halftime – Elmhurst 45-27. 3s – Augie 3-19 (Johnson 1-1, Carr 1-2, Hanushewsky 1-3, Ortiz 0-1, Seiffert 0-1, Hawkins 0-1, Larsen 0-1, Bottorff 0-1, Gillingham 0-1, Knuth 0-3, Giliberto 0-4), Elmhurst 4-18 (Johnson 3-17, Hooker 1-3, Rhode 0-1, Militello 0-2, Merritt 0-2, Drews 0-3). Rebounds – Augie 36 (Carr 12), Elmhurst 47 (Militello 7). Assists – Augie 9 (Johnson 3), Elmhurst 12 (Rhode 4). Steals – Augie 5 (Johnson 3), Elmhurst 12 (Hooker 3, L. Thomas 3). Blocks – Elmhurst 1 (Johnson). Turnovers – Augie 16, Elmhurst 12

CCIW All-Conference Team

First Team

* - Unanimous selection

Dan Carr, Augustana, C, Jr; Jake Rhode*, Elmhurst, G, Sr; Peter Lambesis, Illinois Wesleyan, G, Sr; Matthew Leritz*, IW, F, SR; Calvin Fisher*, Millikin, G, Sr; Matthew Helwig*, North Central, G, Sr; Nyameye Adom*, Wheaton, G, Sr; Tyson Cruickshank, W, G, Sr

Second Team

Filip Bulatovic, Carthage, G/F, Jr; Wesley Hooker, Elmhurst, G, Jr; Lavon Thomas, E, F/C, SR; Cory Noe, IW, G, Sr; Luke Yoder, IW, G, Jr; Blaise Meredith, NC, G, SR; Jalen Boyd, North Park, F, Sr; Cade Alioth, W, F, Sr

Women's basketball

Big Ten

;Conf;;Overall;

;W;L;W;L

Michigan;12;3;21;4

Ohio State;12;4;20;5

Maryland;12;4;20;7

Iowa;12;4;18;7

Indiana;11;4;19;6

Nebraska;9;7;20;7

Michigan State;8;7;14;12

Northwestern;7;7;15;10

Purdue;7;9;16;11

Minnesota;5;11;12;16

Penn State;5;11;11;15

Wisconsin;4;12;7;19

Rutgers;2;13;9;18

Illinois;1;11;6;17

Iowa this week

Thursday: at Rutgers, 7 p.m., BTN

Sunday: Michigan, 3 p.m., ESPN2

Illinois this week

Thursday: at Minnesota, 7 p.m.

Sunday: Rutgers, 2 p.m.

Big 12

;Conf;;Overall;

;W;L;W;L

Iowa State;11;3;22;4

Baylor;11;3;21;5

Kansas;10;4;19;5

Oklahoma;9;5;20;6

Texas;9;5;19;6

Kansas State;8;6;18;8

West Virginia;4;10;11;13

Texas Tech;3;11;10;15

Oklahoma State;3;11;8;15

TCU;2;12;6;17

Iowa State this week

Today: at Kansas, 7 p.m.

Saturday: Texas Tech, 1 p.m.

Monday: Baylor, 6 p.m., ESPN2

Missouri Valley

;Conf;;Overall;

;W;L;W;L

Southern Illinois;12;2;17;7

Missouri State;11;3;20;5

Illinois State;11;4;15;11

Northern Iowa;9;5;16;9

Loyola;8;7;16;10

Valparaiso;8;7;10;16

Drake;5;9;13;12

Indiana State;5;9;10;15

Evansville;2;12;8;17

Bradley;1;14;4;20

Northern Iowa this week

Friday: Bradley, 6 p.m.

Sunday: Illinois State, 2 p.m.

CCIW Championships

Tuesday's games -- Game 1, (3) Carroll 100, (6) North Central 58; Game 2, (5) Wheaton 63, (4) North Park 54

Friday's games at Decatur, Ill. -- Game 3, (3) Carroll vs. (2) Illinois Wesleyan, 5 p.m.; Game 4, (5) Wheaton vs. (1) Millikin, 7 p.m.

Saturday's game at Decatur, Ill. -- Game 5, Championship, 5 p.m.

CCAC Championships

Tuesday's games -- Game 1, (1) Saint Xavier 96, (8) Trinity Christian 69; Game 2, (5) Olivet Nazarene 78, (4) St. Ambrose 76; Game 3, (2) St. Francis 71, (7) Holy Cross 55; Game 4, (3) Indiana-South Bend 72, (6) Indiana-Northwest 63

Thursday's games -- Game 5, (5) Olivet Nazarene at (1) Saint Xavier, TBA; Game 6, (3) Indiana-South Bend at (2) St. Francis, TBA

Saturday's game -- Game 7, Championship at highest seed, TBA

Arrowhead

NJCAA Region IV Tourney

Today's games

Game 1: Morton vs. Elgin, 5:30 p.m.

Game 2: McHenry vs. South Suburban, 5:30 p.m.

Game 3: Black Hawk vs. College of Lake County, 6 p.m.

Game 4: Moraine Valley vs. Milwaukee Area Tech, 6 p.m.

Saturday, Feb. 26

(in Oglesby, Ill.)

Game 5: Game 1 winner vs. Game 2 winner, TBA

Game 6: Game 3 winner vs. Game 4 winner, TBA

Saturday, March 5

(in Oglesby)

Game 7: semifinal winners, TBA

Olivet Nazarene 78, St. Ambrose 76

OLIVET NAZARENE – Kennedy Johnson 5-16 5-8 2 15, Khendel Rolison 1-5 0-0 2 2, Zanna Myers 1-8 1-2 3 4, Maggie Cora 5-8 1- 1 12, Caroline Boehne 5-7 3-3 2 13, Karina Smits 5-18 0-0 3 15, Avery Curry 1-2 0-0 1 3, Alayha Allen 0-0 0-0 1 0, Oliva Demosthenes 3-6 0-0 0 8, Kaitlyn Engle 0-1 0-0 2 0, Kaitlyn Clark 3-3 0-0 1 6, Jamie Finn 0-3 0-0 0 0. Totals 29-77 10-15 18 78

ST. AMBROSE – Shayne Smith 8-19 0-0 5 18, MAddy Cash 3-6 5-5 2 11, Anna Plumer 2-4 3-3 1 9, Jayne Prestegaard 1-6 0-0 1 2, Kylie Wroblewski 11-15 3-3 1 25, Mel Stewart 2-6 0-0 1 4, Abby Lundquist 0-1 1-2 2 1, Avari Everts 1-4 0-0 0 2, Madeline Prestegaard 2-3 0-0 1 4. Totals 30-64 12-13 14 76

Olivet Nazarene;22;16;26;14—78

St. Ambrose;25;14;18;19—76

3s – ON 10-39 (Smits 5-14, Demosthenes 2-4, Curry 1-2, Cora 1-4, Myers 1-8, Engle 0-1, Rolison 0-3, Finn 0-3), SAU 4-11 (Plumer 2-4, Smith 2-5, Cash 0-1, Wroblewski 0-1). Rebounds – ON 38 (Boehne 10), SAU 47 (Wroblewski 13). Assists – ON 17 (Johnson 6), SAU 18 (Cash 4, Wroblewski 4). Steals – ON 14 (Myers 5), SAU 7 (Cash 4). Blocks – ON 1 (Engle), SAU 3 (J. Prestegaard 2). Turnovers – ON 11, SAU 21.

CCIW All-Conference Team

First Team

*- Unanimous selection

Gabbi Loiz*, Augie, G, Jr; Olivia Rangel, Carroll, G, Fr; Brooke Lansford*, IW, G, SR; Lauren Huber, IW, G, Fr; Jordan Hildebrand*, M, F/C, Sr; Elyce Knudsen*, M, G, So; Elle Sutter, NC, G, So; Jayla Johnson*, NP, F, Sr

Second Team

Macy Beinborn, Augie, G, Jr; Kate Christian, Carr, G, Jr; Taylor Harazin, E, C, Sr; Bailey Coffman, M, F, Jr; Emily Czuhajewski, NP, G, Sr; Esther Miller, NP, F, Jr; Annika Richardson, W, F, Fr; Hannah Swider, W, G, Sr

Baseball

St. Ambrose 7-14, Benedictine (Kan.) 6-5

First game

St. Ambrose;013;010;2;--;7;10;0

Benedictine;003;003;0;--;6;6;6

Francis Quinn, Ethan Kite (6), Parker Ruth (6) and Nate Villagomez; Cole Voss, Blake Patterson (4), Luke Schmedding (6), Carson Kasl (7) and Nathan Huber. Two or more hits -- St. Ambrose, Bryce Vincent 2, Brenden Butler 2. 2B -- St. Ambrose, Butler 2, Ryan Kalinowski; Benedictine, Jack Harpole. HR -- St. Ambrose, Cooper Huckabone, Vincent; Benedictine, Jackson Doherty. RBI -- St. Ambrose, Vincent 2, Butler 2, Huckabone, Kalinowski; Benedictine, Doherty 3, Drew Piontek 2, Hunter Moffet

Second game

St. Ambrose;000;803;3;--;14;18;1

Benedictine;401;000;0;--;5;8;3

Conor O'Hara, Nick Hernandez (4) and Nate Villagomez; Nelson Klein, Lance Bolles (4), Matt Piontek (4), Ben Bowman (6), Tate Garcia (6) and Zac Demos. Two or more hits -- St. Ambrose, Brenden Butler 3, Mike Snow 2, Adrian Zietara 2, Bryce Vincent 2, Cooper Huckabone 2, Chris McFarland 2, Shawn Rigsby 2, Villagomez 2; Benedictine, Jacob Pavlyak 2. 2B -- St. Ambrose, Vincent 2, McFarland, Snow. 3B -- Benedictine, Pavlyak. HR -- St. Ambrose, Huckabone; Benedictine, Danny Favazza, Hunter Moffet. RBI -- St. Ambrose, Butler 3, Huckabone 3, Snow 2, Zietara, Vincent, Rigsby, Max Rumpf; Benedictine, Moffet 4, Favazza. Records -- St. Ambrose 8-0, Benedictine 4-8

Augustana 12, Fontbonne 1

Fontbonne;000;001;0;--;1;6;0

Augustana;910;020;x;--;12;12;0

Gavin Kinworthy, Tyson Wilson (1), Derek Morganthaler (5), Mason Lewis (6) and Matt Manint; Josh Wintroub, Anthony Sus (6), Spencer Hasselroth (7) and Matt Ozanic. Two or more hits -- Fontbonne, Daniel Youngblood 2; Augustana, Alec Simon 3. 2B -- Fontbonne, Brandon Dobbs, Youngblood; Augsutana, Simon. RBI -- Fontbonne, Matt Helm. Augustana, Kyle Wise 2, Ozanic 2, Simon 2, Jacob Barker, Giacomo Fanizza, Matt Helms, Alec McGinnis, Chase Maifield, Zachary Verbanic. Records -- Fontbonne 0-3, Augustana 3-0

Men's volleyball

St. Xavier 25-25-25, St. Ambrose 14-16-17

Leaders -- Kills, St. Ambrose, Jason Bagenais 5; St. Xavier, Grant Ooms 12. Aces, St. Ambrose, Skyler Marushige 1; St. Xavier, Joe Lock 4. Blocks, St. Ambrose, Marushige 5; St. Xavier, Shane Ooms 3. Assists, St. Ambrose, Jake Snyder 17; St. Xavier, Lock 30. Digs, St. Ambrose, Richard Reed 3; St. Xavier, Kyle Springer 8, G. Ooms 8. Records -- St. Ambrose 2-8, 2-4; St. Xavier 13-5, 6-0

