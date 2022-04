Baseball

Iowa 4, Illinois 2

First game

Illinois;000;010;001;--;2;5;0

Iowa;001;200;10x;--;4;7;0

Cole Kirshsieper, Jack Wenninger (5) and Jacob Campbell; Dylan Nedved, Connor Schultz, Ben Beutel and Ben Tallman. Two or more hits -- Iowa, Izaya Fullard 2, Brendan Sher 2. 2B -- Iowa, Keaton Anthony, Sher. HR -- Illinois, Justin Janas; Iowa, Sher. RBI -- Illinois, Ryan Hampe, Janas; Iowa, Michael Seegers, Anthony, Fullard, Sher.

Illinois 7, Iowa 5 (13)

Second game

Illinois;000;001;301;000;2—7;8;2

Iowa;002;002;100;000;0—5;10;2

Jack Crowder, Ty Rybarczyk (6), Alex Vera (9), Ryan Kutt (9), Tommy Green (9), Joseph Glassey (11, WP, 1-0), and Ryan Hampe, Jacob Campbell; Adam Mazur, Duncan Davitt (7), Jared Simpson (7), Will Christopherson (7), Brody Brecht (7), Ben Beutel (8), Luke Llewellyn (9), Jacob Henderson (10), Benjamin DeTaeye (10, LP, 0-1), Marcus Morgan (13), and Brett McCleary, Ben Tallman, Cade Moss. Two or more hits – Illinois, Kellen Sarver 3, Danny Doligale; Iowa, Peyton Williams, Izaya Fullard. 2B – Illinois, Doligale, Branden Comia, Sarver; Iowa, Brendan Sher, Ben Wilmes. HR – Iowa, Williams, Keaton Anthony. Two or more RBIs – Illinois, B. Comia. Iowa, Anthony

Records -- Illinois 14-14, 6-2; Iowa 16-11, 3-2

Black Hawk 13, Sauk Valley 3 (6)

Sauk Valley;003;000—3;4;5

Black Hawk;130;711—13;15;1

Matt Paulsen, Ethan Behrens (4), Nick Hartje (6), and Bryce Rosenow; Payton Plym (WP) and Sebastian Cabeza. Two or more hits – SV, Matt Makarwich; BHC, Chance Resetich 4, Eliezer De Los Santos 3, Petey Kiefer, Christian Hobbs. 2B – BHC, Charlie Allison, De Los Santos, Resetich. HR – SV, Makarwich; BHC, Brandon Roth, Tucker Cole. Two or more RBIs – SV, Makarwich; BHC, De Los Santos, Allison.

Black Hawk 15, Sauk Valley 3 (5)

Sauk Valley;001;20—3;4;2

Black Hawk;725;1x—15;9;1

Jacob Formenti, Rece Houghton (2), Hartje (4), and Richard Makarios; Ethan Luzum and Cabeza. Two or more hits – BHC, Resetich, Cabeza, Roth. 2B – SV, Noah Peterson; BHC, De Los Santos, Cabeza, Roth. 3B – BHC, Lucas Spence. HR – SV, Makarwich; BHC, Roth. Two or more RBIs – Cabeza 5, Roth 3, De Los Santos.

Softball

Minnesota 5, Iowa 2 (8)

Minnesota;020;000;03;--;5;10;0

Iowa;001;010;00;--;2;5;1

Emily Leavitt, Autumn Pease (5) and Sara Kinch; Breanna Vasquez and Tristin Doster. Two or more hits -- Minnesota, Megan Dray 3, Ellee Jensen 2, Kinch 2. 2B -- Minnesota, Chloe Evans, Kinch; Iowa, Brylee Klosterman, Amber DeSena. 3B -- Iowa, Kalena Burns. HR -- Minnesota, Dray, Kinch. RBI -- Minnesota, Dray 3, Kinch 2; Iowa, Klosterman, DeSena. Records -- Minnesota 17-15, 4-4; Iowa 18-17, 1-7.

Olivet Nazarene 10-3, St. Ambrose 0-1

First game

Olivet Nazarene;422;02;--;10;8;1

St. Ambrose;000;00;--;0;4;2

Kori Fricke and Haley Dobson; Erica Rolfs, Maria Provenzano (3) and Kayla Stenger. Two or more hits -- Olivet Nazarene, Matti Lanie 2. 2B -- Olivet Nazarene, Kori Fricke. RBI -- Olivet Nazarene, Fricke 3, Zoe Oshiro 2, Megan Mann, Faith Mikos, Dobson.

Second game

Olivet Nazarene;010;100;1;--;3;9;0

St. Ambrose;001;000;0;--;1;9;1

Emily Blucker and Haley Dobson; Aliyah Oliver and Kayla Stenger. Two or more hits -- Olivet Nazarene, Faith Mikos 2, Megan Mann 2; St. Ambrose, Olivia McClintock 2, Stenger 2. 2B -- Olivet Nazarene, Matti Lanie, Mikos; St. Ambrose, Stenger. RBI -- Olivet Nazarene, Margaret Landis, Lanie; St. Ambrose, Stenger. Records -- Olivet Nazarene 15-7, 5-0; St. Ambrose 20-5, 4-2

Men's lacrosse

Augustana 7, North Central 6

Augustana;1;2;2;2;--;7

North Central;2;0;1;3;--;6

Goals -- Augustana, Sam Shaver 4, Brenson Brown, Elijah Graesser, Mark Teschke; North Central, Nick Rubino 2, Tom Eberhardt 2, Jack Moran, Scott Allgood. Assists -- Augustana, Brady Holtz 2, Bob Robertson, Carson Ghys, Teschke; North Central, Moran 2, Allgood 2, Collin Kaiser. Saves -- Augustana, Cameron Duffy 17; North Central, Jake Allgood 1, Jack MacLeod 3. Shots -- Augustana 22, North Central 49. Ground balls -- Augustana 26, North Central 29. Turnovers -- Augustana 25, North Central 18. Records -- Augustana 8-3, 1-1; North Central 4-6, 0-2

Women's lacrosse

Illinois Wesleyan 20, Augustana 5

Augustana;2;0;3;0;--;5

Illinois Wesleyan;5;6;2;7;--;20

Goals -- Augustana, Kate Hettiger, Claire Kim; Illinois Wesleyan, Landry Elliott 6, Sarah Gleason 5, Britney Maldonado 5, Mia Fiandaca 3, Hannah Trousdale. Assists -- Augustana, Cassidy Petrie, Sinclaire Lucero, Kim; Illinois Wesleyan, Carlyn Bratt 2, Maldonado 2, Cassandra Jones, Mia Fiandaca, Gleason. Saves -- Augustana, Hannah Collins 8; Illinois Wesleyan, Rebecca Rymarcsuk 8, Lizzie Rymaarcsuk 2. Shots -- Augustana 18, Illinois Wesleyan 31. Ground balls -- Augustana 17, Illinois Wesleyan 25. Turnovers -- Augustana 29, Illinois Wesleyan 21. Records -- Augustana 4-5, 0-1; Illinois Wesleyan 3-9, 1-1

Women's tennis

Illinois Tech 6, Augustana 3

Singles -- Megan Colbert (IT) def. Lily Schoeck 6-3, 6-1; Natalie Hamill (IT) def. Michaela Magee, 7-6 (7-2), 6-4; Caitlyn Hanulikova (A) def. Kylie Hance, 6-3, 6-4; Lauren Oda (A) def. Saumyra Sukthanker, 6-1, 4-6, 1-0 (10-9); Allyson Trang (IT) def. Mia Reese, 6-1, 6-0; Mouna Chahin (IT) def. Nicole Pacheco, 6-1, 6-3

Doubles -- Colbert/Hance (IT) def. Hanulikova/Schoeck, 8-4; Oda/Grace Rider (A) def. Hamill/Trang, 8-6; Chahin/Sukthanker (IT) def. Reese/Magee, 8-6. Records -- Illinois Tech 13-4, Augustana 6-13

Augustana 7, Central 2

Singles -- Lily Schoeck (A) def. Maddie Hartley, 6-3, 6-1; Michael Magee (A) def. Katie Larson, 6-2, 6-1; Caitlyn Hanulikova (A) def. Jenna Hernandez, 6-1, 6-0; Laura Oden (A) def. Brianna Lindstrom, 6-1, 6-0; Ashlynn Brant (C) def. Grace Rider, 0-6, 6-4, 1-0 (7-5); Becca Valla (C) def. Mia Reese, 6-0, 6-0

Doubles -- Hanulikova/Schoeck (A) def. Hartley/Jennifer Larson, 8-1; Oda/Rider (A) def. Macy Scharff/Larson, 8-2; Reese/Magee (A) def. Hernandez/Alex Griggs, 8-7 (10-8). Records -- Central 11-11, Augustana 7-13

