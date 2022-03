Men's basketball

Wednesday's results

Top 25

No. 5 Auburn at Mississippi State, late

No. 14 Arkansas vs. LSU, late

Creighton 64, No. 18 UConn 62

Texas A&M 87, No. 25 Alabama 71

Area Div. I

Tennessee State 77, SIU Edwardsville 62

Big Ten

;Conf;;Overall;

;W;L;W;L

Wisconsin;15;4;24;5

Illinois;13;5;20;8

Purdue;13;6;24;6

Iowa;11;7;21;8

Ohio State;11;7;18;9

Michigan State;10;8;19;10

Rutgers;11;8;17;12

Michigan;10;8;16;12

Indiana;9;10;18;11

Penn State;7;11;12;14

Maryland;6;12;14;15

Northwestern;6;13;13;15

Minnesota;4;14;13;14

Nebraska;3;16;9;21

Wednesday's scores

Rutgers 66, Indiana 63

Minnesota at Maryland, late

Today's games

Penn State at Illinois, 6 p.m.

Michigan State at Ohio State, 6 p.m.

Iowa at Michigan, 8:05 p.m.

Big 12

;Conf;;Overall;

;W;L;W;L

Baylor;13;4;25;5

Kansas;12;4;23;6

Texas Tech;12;5;23;7

Texas;10;7;21;9

TCU;8;8;19;9

Iowa State;7;10;20;10

Oklahoma State;7;10;14;15

Oklahoma;6;11;16;14

Kansas State;6;11;14;15

West Virginia;3;14;14;16

Wednesday's game

Oklahoma State 53, Iowa State 36

Today's game

Kansas vs. TCU, 7 p.m.

Missouri Valley Championships

At Enterprise Center, St. Louis

Today's games -- Game 1: (8) Illinois State vs. (9) Indiana State, 6 p.m.; Game 2: (7) Valparaiso vs. (10) Evansville, 8:30 p.m.

Friday's games -- Game 3: (1) Northern Iowa vs. Illinois State/Indiana State winner, noon; Game 4: (4) Loyola vs. (5) Bradley, 2:30 p.m.; Game 5: (2) Missouri State vs. Valparaiso/Evansville winner, 6 p.m.; Game 6: (3) Drake vs. (6) Southern Illinois, 8:30 p.m.

Saturday's games -- Game 7: Semifinals, Game 3 winner vs. Game 4 winner, 2:30 p.m.; Game 8: Semifinals, Game 5 winner vs. Game 6 winner, 5 p.m.

Sunday's game -- Game 9: Championship, semifinal winners, 1 p.m.

All-Missouri Valley

All-Missouri Valley Conference specialty teams as selected by conference coaches, sports information directors and a media panel:

All-bench team

G Sheldon Edwards, Valparaiso, soph.; G Xavier Bledson, Indiana State, soph.; G Bowen Born, Northern Iowa, sr.; G Jaylen Minnett, Missouri State, sr.; F Ryan Schwieger, Loyola, sr.

All-most improved team

G Antonio Reeves, Illinois State, jr.; G Sheldon Edwards, Valparaiso, soph.; F Rienk Mast, Bradley, soph.; G Cooper Neese, Indiana State, jr.; G Garrett Sturtz, Drake, sr.

NJCAA Region IV Division II District 4 tourney

Sunday's semifinals -- (4) Black Hawk 83, (1) Moraine Valley 73; (2) Milwaukee Tech 128, (3) McHenry County 83

Saturday's championship -- (4) Black Hawk at (1) Milwaukee Area Tech, 3 p.m.

Oklahoma State 53, Iowa State 36

OKLAHOMA ST. (14-15) -- Smith 2-3 0-0 4, Cisse 3-5 2-2 8, Anderson 5-10 2-3 12, Likekele 2-4 0-0 4, Thompson 0-6 0-0 0, Ke.Boone 2-7 0-0 5, R.Walker 3-4 0-0 7, B.Williams 4-9 0-0 9, Moncrieffe 2-4 0-2 4, Ka.Boone 0-0 0-0 0. Totals 23-52 4-7 53.

IOWA ST. (20-10) -- Conditt 1-2 0-0 2, Kunc 1-9 0-0 2, Brockington 5-17 3-5 13, Hunter 5-15 0-1 12, Kalscheur 1-5 1-2 3, Grill 0-2 0-0 0, Jones 2-3 0-2 4, J.Walker 0-0 0-0 0. Totals 15-53 4-10 36.

Halftime -- Oklahoma St. 22-20. 3s -- Oklahoma St. 3-15 (R.Walker 1-2, B.Williams 1-3, Ke.Boone 1-5, Anderson 0-2, Thompson 0-3), Iowa St. 2-17 (Hunter 2-6, Brockington 0-2, Grill 0-2, Kalscheur 0-3, Kunc 0-4). Fouled out -- Kalscheur. Rebounds -- Oklahoma St. 37 (Cisse 12), Iowa St. 24 (Kunc, Grill 7). Assists -- Oklahoma St. 11 (Likekele 5), Iowa St. 10 (Hunter, Kalscheur 3). Total fouls -- Oklahoma St. 14, Iowa St. 15.

Women's basketball

Wednesday's results

Top 25

No. 9 Texas 70, Kansas 60

No. 19 Oklahoma 79, Oklahoma State 76

Area Div. I

SIU Edwardsville 86, UT Martin 84

Toledo 74, Northern Illinois 56

Big Ten Championships

At Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis

Wednesday's results -- Game 1: Rutgers 75, Penn State 50; Game 2: Illinois 75, Wisconsin 66

Today's games -- Game 3: (9) Purdue vs. (8) Michigan State, 10:30 a.m., BTN; Game 4: (5) Indiana vs. (13) Rutgers, 1 p.m., BTN; Game 5: (10) Minnesota vs. (7) Northwestern, 5:30 p.m., BTN; Game 6: (6) Nebraska vs. (14) Illinois, 8 p.m., BTN

Friday's games -- Game 7: (1) Ohio State vs. Purdue/Michigan State winner, 10:30 a.m., BTN; Game 8: (4) Maryland vs. Indiana/Rutgers winner, 1 p.m., BTN; Game 9: (2) Iowa vs. Minnesota/Northwestern winner, 5:30 p.m., BTN; Game 10: (3) Michigan vs. Nebraska/Illinois winner, 8 p.m., BTN

Saturday's games -- Game 11: Semifinal, Game 7 winner vs. Game 8 winner, 2:30 p.m., BTN; Game 12: Semifinal, Game 9 winner vs. Game 10 winner, 5 p.m., BTN

Sunday's game -- Game 13: Championship, semifinal winners, 3 p.m., ESPN2

NJCAA Region 4 Division II District B tourney

Semifinals -- Morton 113, McHenry 59; Black Hawk 74, Moraine Valley 57

Saturday's championship -- (2) Black Hawk at (1) Morton, 1 p.m.

Illinois 75, Wisconsin 66

ILLINOIS (7-19) -- Bostic 5-10 2-2 12, Porter 7-11 1-2 15, McKenzie 5-12 4-4 14, Nye 5-9 2-2 17, Peebles 4-9 0-0 12, Rubin 1-2 0-0 2, Anastasieska 0-0 0-0 0, Brown 0-1 0-2 0, Oden 0-3 3-4 3, Totals 27-57 12-16 75

WISCONSIN (8-21) -- Douglass 7-9 0-0 15, Ellew 3-8 0-0 7, Nelson 11-21 3-4 27, Pospisilova 7-12 0-1 17, Schramek 0-15 0-0 0, Stauffacher 0-2 0-0 0, Leuzinger 0-0 0-0 0, Totals 28-67 3-5 66

Illinois;16;14;25;20—75

Wisconsin;18;15;10;23—66

3s -- Illinois 9-12 (Nye 5-6, Peebles 4-5, Oden 0-1), Wisconsin 7-29 (Douglass 1-2, Ellew 1-4, Nelson 2-9, Pospisilova 3-7, Schramek 0-5, Stauffacher 0-2). Assists -- Illinois 19 (McKenzie 7), Wisconsin 17 (Nelson 8). Rebounds -- Illinois 41 (Bostic 16), Wisconsin 30 (Douglass 8). Total fouls -- Illinois 13, Wisconsin 13.

Baseball

Loras 3, Iowa 1

Loras;102;000;000;--;3;7;1

Iowa;000;000;001;--;1;9;2

Davis Pasco, Ethan Peters (7) and Dakota Church; Jared Simpson, Luke Llewellyn (4), Ben Beutel (6), Jacob Henderson (8), Casey Day (9) and Brett McCleary. Two or more hits -- Loras, Church 2; Iowa, Keaton Anthony 2. 2B -- Loras, Max Cullen, Church. RBI -- Loras, Daniel Rogerss, Cullen; Iowa, Peyton Williams.

Records -- Loras 3-0, Iowa 4-3

Softball

Northern Iowa 4, Lipscomb 3

Northern Iowa;100;210;0—4;7;1

Lipscomb;002;100;0—3;3;1

Kailyn Packard, Samantha Heyer (4) (WP), and Emmy Wells; Laine Barefoot, Emily Yakubowski (6) (LP), and Kamrie Rich and Kaitlynn Hunt; Two or more hits – UNI, Mya Dodge, Daryn Lamprecht; Lipscomb, Amy Vetula. 2B – Dodge, Lamprecht, Amy Vetula. HR – Dodge, Maci Cunconan. Two or more runs – UNI, Dodge.

Records – Northern Iowa 3-7, Lipscomb 4-10

Men's volleyball

Augustana 25-25-25, Illinois Wesleyan 17-20-17

Leaders -- Illinois Wesleyan, Julian Perez 7; Augustana, Aiden Bond 11. Aces, Illinois Wesleyan, Ryan Myers 1, Javier Romano 1; Augustana, Aidan Bolen 2. Blocks, Illinois Wesleyan, Jake Kougan 1, Michael Eastman 1, Myers 1, Romano 1; Augsutana, Benjamin Schultz 5. Assists, Illinois Wesleyan, Bradley Benson 13; Augustana, Matthew Degnan 14. Digs, Illinois Wesleyan, Myers 8; Augustana, Max Sellers 12.

Records -- Illinois Wesleyan 6-9, 1-4; Augustana 5-10, 2-3

Love 0 Funny 0 Wow 0 Sad 0 Angry 0