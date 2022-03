Men's basketball

Friday's results

Top 25

No. 22 Murray State 88, Southeast Missouri State 53

Area Div. I

Northern Illinois 58, Ohio 57

Northern Iowa 78, Illinois State 65

Loyola Chicago 66, Bradley 50

Southern Illinois at Drake, late

Missouri Valley Championships

At Enterprise Center, St. Louis

Thursday's results -- Game 1: Illinois State 58, Indiana State 53; Game 2: Valparaiso 81, Evansville 59

Friday's results -- Game 3: (1) Northern Iowa 78, (8) Illinois State 65; Game 4: (4) Loyola 66, (5) Bradley 50; Game 5: (2) Missouri State 67, (7) Valparaiso 58; Game 6: (3) Drake vs. (6) Southern Illinois, late

Today's games -- Game 7: Semifinal, (1) Northern Iowa vs. (4) Loyola, 2:30 p.m.; Game 8: Semifinal, (2) Missouri State vs. (3) Drake/(6) Southern Illinois winner, 5 p.m.

Sunday's game -- Game 9: Championship, semifinal winners, 1 p.m.

NJCAA Region IV Division II District 4 tourney

Today's championship -- (4) Black Hawk at (1) Milwaukee Area Tech, 3 p.m.

Northern Iowa 78, Illinois State 65

ILLINOIS ST. (13-20) -- Lewis 3-9 1-2 8, Ndiaye 1-2 0-0 2, Fleming 3-7 0-0 8, Reeves 6-13 7-7 20, Strong 3-11 0-0 8, McChesney 4-6 2-2 13, Freeman 2-4 0-0 6, Andrews 0-0 0-0 0, Sissoko 0-0 0-0 0, Washington 0-0 0-0 0, Schmitt 0-1 0-0 0, Johnson 0-0 0-0 0, Miller 0-1 0-0 0, Stadelman 0-1 0-0 0. Totals 22-55 10-11 65.

N. IOWA (19-10) -- Carter 5-13 5-6 16, Berhow 6-11 0-0 15, Green 4-8 6-6 17, Heise 3-6 2-2 9, Pickford 3-6 0-0 6, Born 3-8 1-2 7, Anderson 1-1 0-0 2, Phyfe 3-5 0-0 6, Kimmons 0-1 0-0 0, Betz 0-0 0-0 0, Daniel 0-0 0-0 0, Krogmann 0-0 0-0 0. Totals 28-59 14-16 78.

Halftime -- N. Iowa 40-30. 3s -- Illinois St. 11-31 (McChesney 3-5, Freeman 2-3, Fleming 2-6, Strong 2-9, Lewis 1-4, Reeves 1-4), N. Iowa 8-24 (Berhow 3-5, Green 3-6, Heise 1-2, Carter 1-6, Pickford 0-2, Born 0-3). Fouled out -- Fleming. Rebounds -- Illinois St. 31 (Strong 6), N. Iowa 29 (Green 6). Assists -- Illinois St. 11 (Reeves 4), N. Iowa 16 (Green 7). Total fouls -- Illinois St. 17, N. Iowa 9.

Women's basketball

Friday's results

Top 25

No. 1 South Carolina 76, Arkansas 54

No. 2 Stanford 71, Colorado 45

No. 3 NC State 84, Florida State 54

Miami 61, No. 4 Louisville 59

Kentucky 78, No. 6 LSU 63

Nebraska 76, No. 10 Michigan 73

No. 14 Indiana 62, No. 11 Maryland 51

No. 12 Iowa 72, Northwestern 59

No. 13 Ohio State 74, Michigan State 58

No. 21 Virginia Tech 87, No. 16 North Carolina 80 (OT)

No. 18 Tennessee vs. Alabama, late

No. 20 Notre Dame 71, No. 25 Georgia Tech 53

Ole Miss 70, No. 23 Florida 60

Big Ten Championships

At Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis

Wednesday's results -- Game 1: Rutgers 75, Penn State 50; Game 2: Illinois 75, Wisconsin 66

Thursday's results -- Game 3: Michigan State 73, Purdue 69; Game 4: Indiana 66, Rutgers 54; Game 5: Northwestern 65, Minnesota 60; Game 6: Nebraska 92, Illinois 74

Friday's results -- Game 7: Ohio State 74, Michigan State 58; Game 8: Indiana 62, Maryland 51; Game 9: Iowa 72, Northwestern 59; Game 10: Nebraska 76, Michigan 73

Today's games -- Game 11: Semifinal, (1) Ohio State vs. (5) Indiana, 2:30 p.m., BTN; Game 12: Semifinal, (2) Iowa vs. (6) Nebraska, 5 p.m., BTN

Sunday's game -- Game 13: Championship, semifinal winners, 3 p.m., ESPN2

NJCAA Region 4 Division II District B tourney

Today's championship -- (2) Black Hawk at (1) Morton, 1 p.m.

Iowa 72, Northwestern 59

NORTHWESTERN (17-12) – Courtney Shaw 1-4 1-2 4 3, Jillian Brown 2-10 0-0 2 6, Laya Hartman 3-10 0-0 0 7, Veronica Burton 9-24 5-7 3 25, Lauryn Satterwhite 4-14 1-2 3 12, Caileigh Walsh 0-4 0-0 1 0, Paige Mott 1-2 0-0 2, Melannie Daley 1-6 2-2 0 4, Kaylah Rainey 0-0 0-0 0 0, Mercy Ademusayo 0-0 0-0 0 0. Totals 21-74 9-13 13 59

IOWA (21-7) – Monika Czinano 9-12 3-4 0 21, McKenna Warnock 1-8 0-0 2 2, Caitlin Clark 7-16 0-0 2 19, Gabbie Marshall 2-6 0-0 2 5, Kate Martin 5-7 5-5 1 15, Addison O’Grady 3-6 0-0 1 6, Sydney Affolter 0-0 1-2 1, Kylie Feuerbach 0-1 0-0 3 0, Tomi Taiwo 1-2 0-0 1 3. Totals 28-58 9-11 12 72

Northwestern;17;14;16;12—59

Iowa;14;18;25;15—72

3-point goals – Northwestern 8-27 (Satterwhite 3-9, Brown 2-5, Burton 2-5, Hartman 1-5, Daley 0-1, Walsh 0-2), Iowa 7-17 (Clark 5-8, Taiwo 1-1, Marshall 1-5, Feuerbach 0-1, Warnock 0-2). Rebounds – Northwestern 40 (Shaw 12), Iowa 44 (Clark 11). Assists – Northwestern 10 (Burton 4), Iowa 20 (Warnock 6, Clark 6, Martin 6). Turnovers - Northwestern 8 (Brown 2), Iowa 13 (Clark 7). Blocks - Northwestern 6 (Shaw 3), Iowa 7 (Clark 3). Steals -- Northwestern 5 (Burton 3), Iowa 7 (Marshall 4)

Wrestling

NAIA Championships

At Park City, Kan.

First-day team leaders

1. Grand View 123.5, 2. Life 90, 3. Southeastern (Fla.) 62.5, 4. Indiana Tech 49, 5. Reinhardt 45.5, 6. tie between Doane and Montana State-Northern 44.5, 8. Cumberland 38.5, 9. Thomas More 35.5, 10. Marian 34.5, 49. St. Ambrose 2

St. Ambrose results

First round -- 125, Esau Bazilme, Southeastern, pinned Michael Chagnon, St. Ambrose, 4:17; 133, Matt Robertson, St. Ambrose, dec. Jordan Martinez, Texas Wesleyan, 12-11; 165; Cole Smith, Cumberland, pinned Jayden Terronez, St. Ambrose, 4:07

Second round -- 133, Robertson, St. Ambrose, dec. Darien Malone, Dakota Wesleyan, 5-3

Quarterfinals -- 133, Jacob Mendoza, Menlo, dec. Robertson, St. Ambrose, 8-4

Consolation first round -- 125, Trevor Marsman, Cornerstone, pinned Chagnon, St. Ambrose, 1:47

Consolation second round -- 165, Richard Jackson, Lourdes, pinned Terronez, St. Ambrose, 6:57

Consolation fourth round -- 133, Evan Potter, Southern Oregon, dec. Robertson, St. Ambrose, 4-1

Men's swimming

NAIA Championships

At Columbus, Ga.

Second-day team leaders

1. Keiser 506, 2. Savannah College of Art and Design 319, 3. Olivet Nazarene 303, 4. Cumberlands 249, 5. Milligan 188, 6. Lindsey Wilson 152, 7. Midland 109, 8. Indiana Wesleyan 105, 9. Westmont 101, 10. St. Ambrose 79

Second-day results

200 medley relay -- 1. Keiser, 1:27.42; 6. St. Ambrose (Ryan Joehl, Petter Kolaas, Mikhi Hassim, Zac Robinson), 1:33.08

100 butterfly -- 1. Alberto Garcia, Keiser, :47.51; 7. Mikhi Hassim, St. Ambrose, :49.81

200 freestyle -- 1. Joel Thatcher, SCAD, 1:36.09; 15. Ryan Joehl, St. Ambrose, 1:43.31

100 backstroke -- 1. Grego Sachar, Keiser, :49.21; 11. Mikhi Hassim, St. Ambrose, 51.71; 16. Victor Del Rio Foces, St. Ambrose :52.54

Women's swimming

NAIA Championships

At Columbus, Ga.

Second-day team leaders

1. Keiser 1042, 2. Savannah College of Art and Design 580, 3. Cumberlands 484, 4. Olivet Nazarene 423, 5. Milligan 411, 6. Lindsey Wilson 317, 7. St. Thomas 287.5, 8. Midland 221.5, 9. St. Ambrose 197, 10. Indiana Wesleyan 105

Second-day results

3-meter diving -- 1. Andrea Adam, St. Ambrose, 226.35

200 medley relay -- 1. Keiser, 1:44.65; T20, St. Ambrose (Leyre Antonanzas Fernandez, Molly Duehr, Emily Hartman, Marin Powell), 1:55.19

400 IM -- 1. Marine Lecomte, Keiser, 4:27.97; 8. Leyre Antonanzas Fernandez, St. Ambrose, 4:36.13

Men’s Track and Field

NAIA Championships

400 meter dash – 1. Cortez Cunningham, Madonna, 47.41; 24. Will Reemtsma, St. Ambrose, 50.94

3000 meter run – 1. Omar Paramo, St. Francis, 8:29.21; 15. Nolan Rudd, St. Ambrose, 8:36.98

60 mtr hurdles – 1. Glenn Rodgers, Southeastern, 7.96; 31. Reemtsma, St. Ambrose, 8.51

Men's volleyball

St. Ambrose 26-23-28-25, Olivet Nazarene 24-25-26-23

Leaders -- Kills, St. Ambrose, Jason Bageanis 14; Olivet Nazarene, Max Slaughter 8. Aces, St. Ambrose, Jesse Moreno 3; Olivet Nazarene, Jalton Kamaunu 3, Slaughter 3. Blocks, St. Ambrose, Bageanis 4; Olivet Nazarene, Sterling Staranchuk 8. Assists, St. Ambrose, Jake Snyder 38; Olivet Nazarene, Hunter DeMello 28. Digs, St. Ambrose, Moreno 11; Olivet Nazarene, James Ballance 8. Records -- St. Ambrose 5-9, 4-4; Olivet Nazarene 4-19, 2-5

Baseball

Wichita State 6, Iowa 4

Wichita State;000;004;020;--;6;11;0

Iowa;202;000;000;--;4;11;0

Jace Kaminska, Cameron Bye (6), Connor Holden (9) and Ross Cadena; Adam Mazur, Will Christopherson (6), Jacob Henderson (8), Ben Beutel (9) and Brett McCleary. Two or more hits -- Wichita State, Jack Sigrist 2, Brock Rodden 2, Sawyre Thornhill 2, Pyaton Tolle 2; Iowa, Michael Seegers 2, Peyton Williams 2, Keaton Anthony 2. 2B -- Wichita State, Tolle; Iowa, Anthony 2, Brayden Frazier. 3B -- Wichita State, Rodden. HR -- Iowa Williams. RBI -- Wichita State, Tolle 3, Thornhill 2, Chuck Ingram; Iowa, Sam Hojnar, Frazier, Williams, Anthony. Records -- Wichita State 3-7, Iowa 5-4

Mount Mercy 4, St. Ambrose 0

St. Ambrose;000;000;0—0;3;0

Mount Mercy;001;030;x—4;5;2

Nick Vollmert (LP, 2-1), and Nate Villagomez; Kobey Schlotman (WP, 2-0), Kale Orman (6), and Brett Swalve; Two or more hits – St. Ambrose, Bryce Vincent; Mount Mercy, Kaimana Souza-Paaluhi; 2B – Mount Mercy, Evan Paulus, Swalve

Mount Mercy 3, St. Ambrose 2

St. Ambrose;200;000;0—2;6;5

Mount Mercy;010;100;1—3;2;2

Michael Dudek, Anthony Barrios (6) (LP, 0-1), and Villagomez; Nathan Pardini, Jacob Lodge (5) (WP, 1-1), and Swalve; Two or more hits – St. Ambrose, Kyel Alexander. 2B – St. Ambrose, Brenden Butler; Mount Mercy, Tyler Dahm; HR – St. Ambrose, Bryce Vincent, Cooper Huckabone; Mount Mercy, Swalve; Records – St. Ambrose 8-2, Mount Mercy 6-4

Augustana 15, Plymouth State 3

Augustana;012;203;25—15;15;2

Plymouth;100;200;00—3;7;1

Matt Hoban (WP, 3-0), Bryce Luckey (6) (Sv, 1), and Matt Ozanic; Noah Wachter (LP, 0-1), Tyler Wright (5), Max Lamora (6), Nick Calenda (8), and Nick Healey; Two or more hits – Augie, Jacob Barker 3, Kyle Campbell 3, Zachary Vrbancic 3, Ozanic, Alec McGinnis; Plymouth, Luke Sokolski, Healey; 2B – Augie, Alex Simon, Vrbancic; 3B – Augie, Matt Helms; Two or more RBIs – Augie, Campbell 4, Simon 3, Ozanic 3, Helms. Records – Augustana 5-1, Plymouth State 0-4

Softball

Iowa 6, Indiana State 1

Indiana State;010;000;0;--;1;4;2

Iowa;011;013;x;--;6;10;1

Lexi Benko, Lyndsi Adamson (6) and Randi Jo Pryor; Breanna Vasquez, Devyn Greer (7) and Marissa Peek. Two or more hits -- Iowa, Sophia Maras 3, Peek 2. 2B -- Indiana State, Kennedy Shade; Iowa, Nia Carter, Grace Burns, Peek. HR -- Iowa, Denali Loecker. RBI -- Indiana State, Shade; Iowa, Brylee Klosterman, Loecker, Peek. Records -- Indiana State 9-6, Iowa 10-4

Augustana 1, Wisconsin-Platteville 0 (9)

Wisconsin-Platteville;000;000;000;--;0;5;1

Augustana;000;000;001;--;1;5;1

McKenna Rommel, Claire Bakkestuen (4) and Rachel Plautz; Nadia Ranieri, Shaye Arwood (4), Becca Cash (8) and Morgan Bielfeldt. Two or more hits -- Augustana, Nichole Nash 2. 2B -- Wis-Platteville, Plautz. RBI -- Augustana, Nash. Records -- Wisconsin-Platteville 0-1, Augustana 4-1

Wisconsin-Stevens Point 5, Augustana 1

Augustana;000;100;0;--;1;5;3

Wisconsin-Stevens Point;200;120;x;--;5;8;1

Becca Cash, Ashley Dehmlow (3), Amanda Page (6) and Morgan Bielfeldt; Makenna Tkach, Abby Van Beek (5) and Delaney Kunkel. Two or more hits -- Augustana, Ashlyn Mathers 2; Wis-Stevens Point, Maddie Candre 3. 2B -- Augustana, Bielfeldt; Wis-Stevens Point, Candre, Van Beek. RBI -- Augustana, Nadia Ranieri; Wis-Stevens Point, Becca Geiyer 2, Van Beek. Records -- Augustana 4-2, Wisconsin-Stevens Point 5-0

Augustana 12, UW-Stevens Point 9

UW-Stevens Point;204;021;0—9;11;3

Augustana;005;034;x—12;11;3

Abby Van Beek (LP, 3-1), Makenna Tkach (3), MacKenzie Honish (6), and Delaney Kunkel; Nadia Ranieri, Shayne Arwood (3), Becca Cash (6) (WP, 4-1), and Morgan Bielfeldt; Two or more hits – UW-SP, Becca Geiyer, Jesse Klicker, Sara Traxel, Jenna Eilers; Augie, Nichole Nash 3, Olivia Blood, Bielfeldt, Claire Weeks; 2B – UW-SP, Maddie Candre, Klicker; Augie, Blood, Nash 2, Bielfeldt; HR – UW-SP, Van Beek; Augie, Erin Smith; Two or more RBIs – UW-SP, Van Beek 3, Traxel; Augie, Nash 4, Smith 3, Blood, Bielfeldt. Records – Augustana 5-2, UW-Stevens Point 7-1

Augustana 10, Alverno 0 (5)

Augustana;521;11—10;14;0

Alverno;000;00—0;3;3

Ashley Dehmlow, Amanda Page (3) (WP, 1-0), and Morgan BIefeldt; Izzy Torres (LP, 0-3), and Samantha Vinti. Two or more hits – Augie, Meghan Nixon, Nadia Ranieri, Jennica Soliz; 2B – Augie, Emma Duran, Ranieri, Claudia Buchholz; 3B – Augie, Elli Jahn; Two or more RBIs – Augie, Ranieri, Buchholz. Records – Augustana 6-2, Alverno 0-4

Love 0 Funny 0 Wow 0 Sad 0 Angry 0