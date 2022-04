Baseball

Olivet Nazarene 1, St. Ambrose 0

St. Ambrose;000;000;000;--;0;3;1

Olivet Nazarene;000;000;10x;--;1;5;3

Nick Vollmert, Nick Hernandez (8) and Nate Villagomez; Aren Gustafson, Jonathan Simpson (8) and Tyler Wheeler. Two or more hits -- Olivet Nazarene, Ryan Russmann 2. RBI -- Olivet Nazarene, Donovan Yelle. Records -- St. Ambrose 29-9, 20-5; Olivet Nazarene 31-14, 24-2

Black Hawk 4-18, Kishwaukee 3-1

First game

Kishwaukee;100;011;0—3;6;0

Black Hawk;000;000;4—4;8;1

Declan McGrath, Gavin Gallagher (7), and Tyler Jacobsen; Grant Baker, Justin Egan (2), Tucker Cole (6), and Sebastian Cabeza, Johnny Hernandez. Two or more hits – Kishwaukee, Jacobsen, Jimmy Kalyviaris; Black Hawk, Christian Hobbs, Chance Resetich, Cole. 2B – Kishuwakee, Kalyviaris; Black Hawk, Cole. 3B – Black Hawk, Cole. HR – Black Hawk, Resetich. Two or more RBIs – Black Hawk, Resetich 3.

Second game

Kishwaukee;000;10—1;5;1

Black Hawk;532;8x—18;16;0

Collin Quondee, Will Wojtasiak (4), and Ryan Nelson; Charlie Cmiel and Hernandez. Two or more hits – Black Hawk, Lucas Spence 3, Brandon Roth 3, Hernandez 3, Hobbs, Reid Murphy, Resetich. 2B – Kishwaukee, Wojtasiak; Black Hawk, Resetich, Patrick Mulcahey. 3B – Black Hawk, Spence 2, Roth. HR – Black Hawk, Hobbs. Two or more RBIs – Black Hawk, Spence 5, Hernandez 4, Roth, Mulcahey.

Softball

St. Xavier 12-2, St. Ambrose 0-1

First game

St. Xavier;361;11;--;12;12;0

St. Ambrose;000;00;--;0;4;5

Julianee Claas and Brittany Schultz; Alyia Oliver, Maria Provenzano (3) and Kayla Stenger. Two or more hits -- St. Xavier, Lyda Robinson 2, Katie Janiga 2, Morgan Haefling 2. 2B -- St. Xavier, Alexus Reese, Schultz; St. Ambrose, Aleah Wight, Stenger. RBI -- St. Xavier, Haefling 4, Sarah Bowen 2, Maggie Bailey 2, Maddie Meisl, Reese.

Second game

St. Xavier;000;000;02;--;2;4;2

St. Ambrose;000;000;01;--;1;3;0

Laila Summers and Brittany Schultz; Erica Ralfs, Maria Provenzano (8) and Kayla Stenger. Records -- St. Xavier 32-6, 21-1; St. Ambrose 26-13, 10-10

Black Hawk 7-6, Waubonsee 0-7

First game

Waubonsee;000;000;0—0;5;2

Black Hawk;012;220;x—7;12;1

Jesika Lowe and Ronnie Latka; Emily Gamble and Rachel Worley. Two or more hits – Waubonsee, Jori Peters; Black Hawk, Allyson Reed, Dawsyn Hartman, Alexis Mulvehill, Madison Bonertz, Addyson Scott. 2B – Waubonsee, Janeen O’Reilly; Black Hawk, Mulvehill. 3B – Black Hawk, Hartman. HR – Black Hawk, Matea Lira. Two or more RBIs – Black Hawk, Worley, Lira

Second game

Waubonsee;010;012;3—7;7;2

Black Hawk;001;101;3—6;13;4

Taylor Warren and Latka; Hannah Malmstrom, Lira (6), and Scott. Two or more hits – Waubonsee, Breanna O’Malley-Molk, O’Reilly; Black Hawk, Mulvehill 3, Gamble 3, Worley, Lira. 2B – Waubonsee, Lowe, O’Reilly 2; Black Hawk, Hartman, Gamble 2, Lira. 3B – Black Hawk, Lira. Two or more RBIs – Waubonsee, Lowe, Kayla Tranter; Black Hawk, Lira, Gamble

Women's lacrosse

Augustana 20, Elmhurst 12

Augustana;2;7;5;6;--;20

Elmhurst;1;3;3;5;--;12

Goals -- Augustana, Margaret Cecilio 5, Kate Hettiger 5, Cassidy Petrie 4, Claire Kim 3, Sinclaire Lucero 2, Sydney Rector; Elmhurst, Gracie Eastman 6, Gaby Castillo 4, Lindsay Novak, Catie Schenatzki. Assists -- Augustana, Cecilio 4, Kim, Petrie, Rector; Elmhurst, Eastman, Schenatzki. Saves -- Augustana, Rachel Forman 6, Hannah Collins 2; Elmhurst, Corinna Salmon 7. Shots -- Augustana 33, Elmhurst 28. Ground balls -- Augustana 18, Elmhurst 15. Turnovers -- Augustana 19, Elmhurst 20. Records -- Augustana 5-8, 1-4; Elmhurst 0-12, 0-6

Men's tennis

Augustana 7, Millikin 2

Singles -- Arthur Hermange (A) def. Clayton Maack, 6-0, 6-4; Theodor Wolf (M) def. Leonardo Panosso, 6-3, 6-4; Holden Owens (M) def. Deepak Vayara, 6-3, 6-2; Timothee Philip (A) def. Cole Phillips, 4-6, 6-1, 1-0 (10-4); Nicholas Navarro (A) def. Cory Erickson, 6-0, 6-2; Gabriel Luna (A) def. James Broach, 6-0, 6-0

Doubles -- Panosso/Hermanage (A) def. Phillips/Wolf, 8-3; Philip/Kyle Boudreau (A) def. Owens/Maack, 8-4; Justin Cassens/Navarro (A) def. Broach/Reiss Naylor, 8-4. Records -- Millilkin 12-9, 3-4; Augustana 6-11, 4-3

Women's tennis

St. Francis (Ill.) 4, St. Ambrose 0

CCAC Championships, first round

Singles -- Denisse Lizano (SF) def. Kiersten Housenga, 6-1, 6-0; Gabriella Noa (SF) def. Maggie Sullivan, 6-0, 6-0; Nikkie Christiansen (SF) vs. Kaylee Camp, 4-6, 5-1, unfinished; Maria Kuzminskaya (SF) def. Kelsey Jaeger, 6-2, 6-1; Viyaleta Hordzich (SF) vs. Paige Bily, 2-1, unfinished; Kiana Sikich (SF) vs. Hayley Hoffman, 4-0, unfinished

Doubles -- Christiansen/Noa (SF) def. Housenga/Sullivan, 6-4; Lizano/Kuzminskaya (SF) def. Jaeger/Camp, 6-2; Sikich/Yashleen Kheterpal (SF) def. Bily/Gillian Sondgeroth, 6-2. Records -- St. Ambrose 3-19, St. Francis (Ill.) 9-10

