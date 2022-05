Baseball

Purdue 10, Iowa 6

Purdue;021;300;130;--;10;13;1

Iowa;000;040;020;--;6;11;2

Wyatt Wendell, Khai Stephen (6), Landon Weins (8) and Steve Ramirez; Connor Schultz, Dylan Nedved (3), Brody Brecht (7), Chas Wheatley (8), Ben Beutel (8), Jacob Henderson (8) and Ben Tallman, Brett McCleary (5), Cade Moss (7). Two or more hits -- Purdue, CJ Valdez 3, Troy Viola 2, Ryan Howe 2; Iowa, Peyton Williams 2, Keaton Anthony 2, Brendan Sher 2, Kyle Huckstorf 2. 2B -- Purdue, Valdez, Viola, Howe; Iowa, Sher, Moss. HR -- Purdue, Paul Toetz; Iowa, Anthony. RBI -- Purdue, Valdez 5, Toetz 2, Howe; Iowa, Anthony 3, Moss 2. Records -- Purdue 26-15, 7-8; Iowa 27-16, 11-6

CCAC Championships

At Duly Health and Care Field, Joliet, Ill.

Thursday's results -- Game 1, St. Francis (Ill.) 6, Roosevelt 0; Game 2, Judson 8, St. Xavier 1; Game 3, (2) St. Ambrose vs. (7) Calumet St. Joseph, ppd.; Game 4, (1) Olivet Nazarene vs. (8) Indiana-South Bend, ppd.

Friday's results -- Game 3, St. Ambrose 14, Calumet-St. Joseph 13 (10); Game 4, Olivet Nazarene 5, Indiana-South Bend 4

Saturday's results -- Game 5, St. Xavier 13, Calumet St. Joseph 4; Game 6, Indiana-South Bend 9, Roosevelt 1; Game 7, St. Ambrose 5, Judson 2; Game 8, (4) St. Francis vs. (1) Olivet Nazarene, late

Today's games -- Game 9, (8) Indiana-South Bend vs. (6) Judson, 10 a.m.; Game 10, (3) St. Xavier vs. (4) St. Francis/(1) Olivet Nazarene loser, 1 p.m.; Game 11, Game 9 winner vs. Game 10 winner, 4 p.m.; Game 12, Game 8, (4) St. Francis/(1)Olivet Nazarene winner vs. (2) St. Ambrose, 7 p.m.

Monday's games -- Game 13, Game 11 winner vs. Game 12 loser, 4 p.m.; Game 14, Game 12 winner vs. Game 13 winner, 7 p.m.

Tuesday's game (if necessary) -- Game 14 winner vs. Game 14 loser, 7 p.m.

St. Ambrose 14, Calumet St. Joseph 13 (10)

Calumet St. Joseph;000;231;100;6;--;13;13;4

St. Ambrose;020;101;300;7;--;14;16;5

Zach Zborowski, Gerardo Hernandez (7), Maxwell Everaert (7), Sean Moore (10), Anthony Rivera (10) and Sergio Olivares; Conor O'Hara, Nick Hernandez (6), Jacob Sciame (10) and Nate Villagomez. Two or more hits -- Calumet St. Joseph, Sean Moore 2, Nicholas Anderson 2, Gabriel Quinones 2, Idan Ortiz 2, Maurey Garrett 2; St. Ambrose, Adrian Zietara 3, Brenden Butler 3, Shawn Rigsby 2, Cooper Huckabone 2, Bryce Vincent 2, Kyel Alexander 2. 2B -- St. Ambrose, Max Rumpf, Mike Snow, Huckabone, Butler. 3B -- Calumet St. Joseph, Joseph Castillo. HR -- Calumet St. Joseph, Michael Machnic. RBI -- Calumet St. Joseph, Machnic 3, Quinones 2, Ortiz 2, Moore, Anderson, Castillo; St. Ambrose, Villagomez 4, Snow 3, Vincent 2, Zietara 2, Huckabone. Records -- Calumet St. Joseph 16-31, St. Ambrose 32-12

St. Ambrose 5, Judson 2

St. Ambrose;111;011;000;--;5;9;1

Judson;100;100;000;--;2;7;1

Michael Dudek, James Cormier (6), Parker Ruth (9) and Nate Villagomez; Michael Betancourt, Jake Berger (7) and Alec Spang. Two or more hits -- St. Ambrose, Kyle Alexander 2, Bryce Vincent 2, Max Rumpf 2; Judson, Connor Weigman 2, Benjamin Nelson 2. 2B -- St. Ambrose, Shawn Rigsby, Rumpf; Judson, Adam Zeratsky. 3B -- Judson, Nelson. RBI -- St. Ambrose, Mike Snow 2, Vincent 2, Rigsby; Judson, Cameron Pauly, Weigman. Records -- St. Ambrose 33-12, Judson 18-27

Wheaton 8-2, Augustana 5-9

First game

Augustana;001;000;031;--;5;10;2

Wheaton;101;004;20x;--;8;11;1

Josh Wintroub, Jacob Reusch (6), Josh Chamberlain (8) and Matt Ozanic; Brendan Dyer, Alex Vlaisavich (3), Bjorn Bostrom (6), David Sofelt (8) and Tyler Weiner. Two or more hits -- Augustana, Chase Maifield 3, Jacob Barker 2, Brett Benedetti 2; Wheaton, Ben Weaver 2, Joe Klein 2, Matthias Haggerty 2. 2B -- Augustana, Kyle Campbell, Barker; Wheaton, Kyle Wu, Jacob Snyder, Haggerty, Weaver. 3B -- Augustana, Barker. RBI -- Augustana, Barker 3, Maifield; Wheaton, Wu 2, Mason Diel, Haggerty, Snyder, Weiner

Second game

Augustana;000;020;007;--;9;11;0

Wheaton;000;100;001;--;2;7;1

Nathaniel Sammer, Addison Southwick (5) and Matt Ozanic; Joe Klein, JD Van Hook (4), Nate Barker (5), John McCraith (9), Caleb Vankerkhoff (9), Jared Kloth (9) and Tyler Weiner. Two or more hits -- Augustana, Brett Benedetti 2, Kyle Wise 2, Alex Simon 2; Wheaton, Matt Nelson 2. 2B -- Augustana, Jacob Barker, Simon; Wheaton, Zach Ledbetter, Nelson. RBI -- Augustana, Barker 3, Kyle Campbell, Chase Maifield, Zachary Vrbancic, Benedetti, Simon, Ozanic; Wheaton, Ben Weaver, Weiner. Records -- Augustana 29-10, 11-7; Wheaton 17-18, 10-7

Kankakee Community 3-4, Black Hawk 2-2

Game 1

Kankakee Community;000;200;1;--;3;3;2

Black Hawk;101;000;0;--;2;8;2

Eiermann and Latoz. Payton Lawrence and Sebastian Cabeza. WP -- Eiermann. LP -- Lawrence. Two or more hits -- Black Hawk (Reid Murphy). 2B -- Black Hawk (Reid Murphy, Petey Kiefer). RBI -- Kankakee Community (MacDonald); Black Hawk (Lucas Spence)

Game 2

Kankakee Community;002;000;2;--;4;5;1

Black Hawk;000;001;1;--;2;3;1

Iwinski and Latoz. Jack Savitch, Dalton Kottmer (7) and Sebastian Cabeza. Two or more hits -- Kankakee Community (Czarnecki). 2B -- Kankakee Community (Czarnecki). HR -- Kankakee Community (Onnen). Kankakee Community (Czarnecki 2, Onnen 2); Black Hawk (Christian Hobbs)

Softball

Iowa 9, Purdue 3

Purdue;012;000;0;--;3;6;1

Iowa;200;700;x;--;9;10;1

Brenna Smith, Alexa Pinarski (1), Alex Echazarreta (4), Mo Wimpee (4) and Kaeley Hallada; Emma Henderson, Katherine Serna (3) and Marissa Peek. Two o more hits -- Purdue, Rachel Becker 2; Iowa, Nia Carter 3, Kalena Burns 2, Sophia Maras 2. 2B -- Purdue, Kiara Dillon, Becker; Iowa, Maras. RBI -- Purdue, Rylee Platusic, Olivia McFadden, Becker; Iowa, Burns 3, Brylee Klosterman 2, Maras 2, Grace Banes, Rylie Moss. Records -- Purdue 23-30, 6-15; Iowa 21-30, 3-19

CCAC Championships

At Crown Point Sportsplex, Crown Point, Ind.

Thursday's results -- Game 1, St. Francis (Ill.) 9, Indiana-South Bend 1; Game 2, (2) Olivet Nazarene vs. (7) St. Ambrose, suspended. The remainder of the games were postponed because of rain until Saturday.

Saturday's results -- All games were postponed because of rain and wet grounds

Today's games -- Game 2, (7) St. Ambrose vs. (2) Olivet Nazarene, completion of suspended game, 9 a.m.; Game 3, (5) Cardinal Stritch vs. (4) Roosevelt, 10 a.m.; Game 4, (8) Calumet St. Joseph vs. (1) St. Xavier, 10 a.m.; Game 5, (6) Indiana-South Bend vs. St. Ambrose/Olivet Nazarene loser, noon; Game 6, Cardinal Stritch/Roosevelt loser vs. Calumet St. Joseph/St. Xavier loser, noon; Game 7, (3) St. Francis (Ill.) vs. St. Ambrose/Olivet Nazarene winner, 2 p.m.; Game 8, Cardinal Stritch/Roosevelt winner vs. Calumet St. Joseph/St. Xavier winner, 2 p.m.; Game 9, Game 8 loser vs. Game 5 winner, 4 p.m.; Game 10, Game 7 loser vs. Game 6 winner, 4 p.m.

Monday's games -- Game 11, Game 7 winner vs. Game 8 winner, 10 a.m.; Game 12, Game 9 winner vs. Game 10 winner, 10 a.m.; Game 13, Game 12 winner vs. Game 11 loser, noon; Game 14, Game 11 winner vs. Game 13 winner, 2 p.m.; Game 15 (if necessary), Game 14 winner vs. Game 14 loser, 4 p.m.

CCIW Championships

At Decatur, Ill.

Friday's results -- Game 1, North Central 10, Carthage 0; Game 2, Illinois Wesleyan 9, Carroll 1; Game 3, Milllikin 5, North Central 3

Saturday's results -- Game 4, Carroll 4, Carthage 2; Game 5, Illinois Wesleyan 2, Millikin 0; Game 6, North Central 1, Carroll 0; Game 7, North Central 1, Millikin 0

Today's games -- Game 8, (2) Illinois Wesleyan vs. (4) North Central, 11 a.m.; Game 9 (if necessary), Game 8 winner vs. Game 8 loser, 1 p.m.

Black Hawk 8-7, South Suburban 0-6

Game 1

South Suburban;000;00;--;0;3;5

Black Hawk;420;02;--;8;7;0

Gamble and Worley. Banks and Lira. WP - Gamble. LP -- Banks. Two or more hits -- Black Hawk (Bonertz 3). 2B -- South Suburban (Agreda). 3B -- Black Hawk (Bonertz). RBI -- Black Hawk (Bonertz 3, Hartman, Worley, Malmstrom)

Game 2

South Suburban;110;021;1;--;6;12;6

Black Hawk;110;050;x;--;7;9;3

Malmstrom and Worley. Peterson, Banks (2) and Lira. Two or more hits -- South Suburban (Pappas 3, Agreda 3, Martinez, Alfaro); Black Hawk (Reed 3, Mulvehill). 2B -- South Suburban (Pruitt, Alfaro); Black Hawk (Bonertz, Mulvehill, Worley). 3B -- South Suburban (Martinez). RBI -- South Suburban (Pappas, Martinez, Alfaro, Agreda); Black Hawk (Mulvehill 2, Hartman, Sparks, Reed, Bonertz)

Men's track

CCIW Championships

At Wheaton, Ill.

Team results

1. North Central 157, 2. Wheaton 135, 3. Carroll 110, 4. Augustana 108.5, 5. Millikin 87, 6. Carthage 84, 7. Illinois Wesleyan 60.5, 8. Elmhurst 44, 9. North Park 31

Individual results

100 -- 1. Jamauri Spivery, North Central, :10.55; 7. Connor McBride, Augustana, :11.32; 8. Seth Sottos, Augustana, :15.65

200 -- 1. Keondre Schumacher, Illinois Wesleyan, :22.18; 3. McBride, Augustana, :22.41; 7. Ian Rothery, Augustana, :22.63; 7. Jason Smith, Augustana, :22.73

400 -- 1. Braxston Redmond, Elmhurst, :48.45; 6. Rothery, Augustana, :50.42

110 hurdles -- 1. Isaiah Clausen, Wheaton, :15.14; 3. Judd Anderson, Augustana, :15.52

400 hurdles -- 1. Eli Odell, Wheaton, :53.23; 4. Anderson, Augustana, :56.56

400 relay -- 1. North Central, :41.64; 2. Augustana, :42.15

1600 relay -- 1. Augustana (Rothery, Sylvester Brady, McBride, Dean Check, 3:25.69

5000 -- 1. Kevin Riley, Wheaton, 15:00.48; 3. Alex Gazarek, Augustana, 15:07.63; 7. Michael Gille, Augustana, 15:22.15

10000 -- 1. Gille, Augustana, 31:14.39; 5. Gazarek, Augustana, 31:39.44

3000 steeplechase -- 1. Riley, Wheaton, 9:22.37; 4. Karsten Zielinski, Augustana, 9:38.11

High jump -- 1. Don Crowder, Wheaton, 6-7.5; 7. tie including Rafael Estrada, Augustana, 6-0

Long jump -- 1. Isaiah Clausen, Wheaton, 22-1.75; 4. Jon Cathcart, Augustana, 21-6.75

Triple jump -- 1. Alex Jarvis, Carthage, 43-2.5; 2. Adrian Ibarra, Augustana, 43-1.5

Pole vault -- 1. David Bradley, Wheaton, 15-9.25; 4. Reid McNeill, Augustana, 14-5.5; 7. Derek Butts, Augustana, 13-5.75

Discus -- 1. Steven Hermsen, Carroll, 192-3; 6. Josh O'Brien, Augustana, 138-9

Shot put -- 1. Joseph White, Carthage, 59-1.25; 6. Jack Currie, Augustana, 47-1.75

Hammer -- 1. Matt Ausse, Carthage, 187-6; 5. Carson Eipers, Augustana, 175-7

Javelin -- 1. Cole Paraday, Illinois Wesleyan, 175-4; 2. Travis Bush, Augustana, 166-0

Decathlon -- 1. Adam Kedzior, Carthage, 5,473; 5. Cole Long, Augustana, 4,317

Women's track

CCIW Championships

At Wheaton, Ill.

Team results

1. North Central 161.5, 2. Elmhurst 139.5, 3. Carroll 96, 4. tie between Millikin and Carthage 91.5, 6. Illinois Wesleyan 83, 7. Wheaton 51, 8. Augustana 50, 9. North Park 14

Individual results

100 -- 1. Ava David, Elmhurst, :12.0; 4. McKenzie Reser, Augustana, :12.36

200 -- 1. David, Elmhurst, :24.96; 4. Reser, Augustana, :25.99

800 --1. Mackenzie Dixon, Millikin, 2:12.56; 4. Carmen Bruchnak, Augustana, 2:20.19; 8. Kara Lotz, Augustana, 2:38.2

1500 -- 1. Jenna Fiore, North Central, 4:43.72; 5. Irais Tenorio, Augustana, 4:54.04

100 hurdles -- 1. Julia Babinec, North Central, :13.94; 8. Lauren Oelke, Augustana, :16.93

400 hurdles -- 1. Grace Robinson, Carthage, 1:04.28; 8. Madison Morrow, Augustana, 1:12.0

400 relay -- 1. North Central, :47.9; 5. Augustana, :51.59

1600 relay -- 1. Millikin, 3:55.21; 7. Augustana, 4:13.05

High jump -- 1. Kat Krebasch, Augustana, 5-2.25

Pole vault -- 1. Kathy Myrda, North Central, 12-7.5; 2. Krebasch, Augustana, 12-5.5

Discus -- 1. Vanessa Uitenbroek, Carroll, 144-7; 7. Heather Michalski, Augustana, 124-2

Javelin -- 1. Faith Ladin, North Central, 131-6; 3. Michalski, Augustana, 120-3

Heptathlon, Lauren Huber, Illinois Wesleyan, 4,103; 6. Sylvia Harvin, Augustana, 3,709

Women's water polo

Pomona-Pitzer 21, Augustana 6

Augustana;1;2;3;0;--;6

Pomona-Pitzer;5;3;6;7;--;21

Goals -- Augustana, Fricker 3, Ellis, Akau, Newport; Pomona-Pitzer, Wiesenthal 4, Paquin 4, Sullivan-Wu 3, Szczerba 3, Jachung 2, Wong, Stigar, Abele, Lewis, Cullen. Assists -- Augustana, Guest; Pomona-Pitzer, Amberger 2, Lewis 2, Nesbit 2, Wiesenthal, Sullivan-Wu, Abele, Szczerba. Saves -- Augustana, DaSilva 1, Pelzman 9; Pomona-Pitzer, Cullen 0, Lin 2, Amberger 4. Shots -- Augustana 21, Pomona-Pitzer 39. Penalties -- Augustana 3, Pomona-Pitzer 0

Love 0 Funny 0 Wow 0 Sad 0 Angry 0