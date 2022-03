Men's basketball

AP top 25

No. 2 Arizona vs Stanford, late

No. 6 Kansas 72, TCU 68

No. 20 Illinois 60, Penn State 55

No. 23 Ohio State 80, Michigan State 69

No. 24 Iowa at Michigan, late

Big Ten

;Conf;;Overall;

;W;L;W;L

Wisconsin;15;4;24;5

Illinois;14;5;21;8

Purdue;13;6;24;6

Ohio State;12;7;19;9

Iowa;11;7;21;8

Michigan State;10;9;19;11

Rutgers;11;8;17;12

Michigan;10;8;16;12

Indiana;9;10;18;11

Penn State;7;12;12;15

Maryland;7;12;15;15

Northwestern;6;13;13;15

Minnesota;4;15;13;15

Nebraska;3;16;9;21

Thursday's scores:

Illinois 60, Penn State 55

Ohio State 80, Michigan State 69

Iowa at Michigan, late

Big 12

;Conf;;Overall;

;W;L;W;L

Baylor;13;4;25;5

Kansas;13;4;24;6

Texas Tech;12;5;23;7

Texas;10;7;21;9

TCU;8;9;19;10

Iowa State;7;10;20;10

Oklahoma State;7;10;14;15

Oklahoma;6;11;16;14

Kansas State;6;11;14;15

West Virginia;3;14;14;16

Thursday's scores:

Kansas 72, TCU 68

Missouri Valley Championships

At Enterprise Center, St. Louis

Thursday's results -- Game 1: Illinois State 58, Indiana State 53; Game 2: (7) Valparaiso vs. (10) Evansville, late

Today's games -- Game 3: (1) Northern Iowa vs. (8) Illinois State, noon; Game 4: (4) Loyola vs. (5) Bradley, 2:30 p.m.; Game 5: (2) Missouri State vs. Valparaiso/Evansville winner, 6 p.m.; Game 6: (3) Drake vs. (6) Southern Illinois, 8:30 p.m.

Saturday's games -- Game 7: Semifinals, Game 3 winner vs. Game 4 winner, 2:30 p.m.; Game 8: Semifinals, Game 5 winner vs. Game 6 winner, 5 p.m.

Sunday's game -- Game 9: Championship, semifinal winners, 1 p.m.

NJCAA Region IV Division II District 4 tourney

Saturday's championship -- (4) Black Hawk at (1) Milwaukee Area Tech, 3 p.m.

Illinois 60, Penn St. 55

PENN ST. (12-15) -- Harrar 2-3 0-0 4, Lee 4-11 0-0 9, Lundy 4-12 0-0 11, Johnson 2-5 0-0 6, Pickett 8-15 1-3 18, Dread 0-3 0-0 0, Sessoms 2-5 0-0 4, White 0-0 0-0 0, Dorsey 1-1 0-0 3. Totals 23-55 1-3 55.

ILLINOIS (21-8) -- Cockburn 4-7 3-4 11, Frazier 3-6 2-3 10, Plummer 1-5 2-2 5, Williams 4-11 2-2 14, Grandison 3-7 0-0 8, Curbelo 1-5 2-2 4, Hawkins 1-6 4-4 6, Goode 0-2 0-0 0, Payne 1-1 0-0 2. Totals 18-50 15-17 60.

Halftime—Penn St. 30-29. 3-Point Goals—Penn St. 8-25 (Lundy 3-8, Johnson 2-3, Dorsey 1-1, Pickett 1-3, Lee 1-4, Dread 0-3, Sessoms 0-3), Illinois 9-28 (Williams 4-10, Grandison 2-4, Frazier 2-5, Plummer 1-4, Goode 0-1, Hawkins 0-4). Fouled Out—Pickett. Rebounds—Penn St. 27 (Harrar 6), Illinois 28 (Cockburn, Plummer 6). Assists—Penn St. 8 (Pickett 7), Illinois 11 (Frazier 4). Total Fouls—Penn St. 17, Illinois 9. A—15,544 (15,500).

Women's basketball

AP Top 25

No. 2 Stanford 57, Oregon State 44

No. 14 Indiana 66, Rutgers 54

Colorado 45, No. 14 Arizona 43

No. 21 Virginia Tech 82, Clemson 60

No. 23 Florida 53, Vanderbilt 52

No. 24 Georgia , Alabama, late

No. 25 Georgia Tech 45, Wake Forest 40

Big Ten Championships

At Gainbridge Fieldhouse, Indianapolis

Wednesday's results -- Game 1: Rutgers 75, Penn State 50; Game 2: Illinois 75, Wisconsin 66

Thursday's results -- Game 3: Michigan State 73, Purdue 69; Game 4: Indiana 66, Rutgers 54; Game 5: Northwestern 65, Minnesota 60; Game 6: Nebraska 92, Illinois 74

Today's games -- Game 7: (1) Ohio State vs. (8) Michigan State, 10:30 a.m., BTN; Game 8: (4) Maryland vs. (5) Indiana, 1 p.m., BTN; Game 9: (2) Iowa vs. (7) Northwestern, 5:30 p.m., BTN; Game 10: (3) Michigan vs. (6) Nebraska, 8 p.m., BTN

Saturday's games -- Game 11: Semifinal, Game 7 winner vs. Game 8 winner, 2:30 p.m., BTN; Game 12: Semifinal, Game 9 winner vs. Game 10 winner, 5 p.m., BTN

Sunday's game -- Game 13: Championship, semifinal winners, 3 p.m., ESPN2

NJCAA Region 4 Division II District B tourney

Saturday's championship -- (2) Black Hawk at (1) Morton, 1 p.m.

Nebraska 92, Illinois 74

Illinois (7-20, 1-13) -- Adalia McKenzie 7-17 4-5 1 18, Aaliyah Nye 6-9 0-0 1 14, Jayla Oden 4-6 4-4 2 14, Erika Porter 2-7 3-4 4 7, Kendall Bostic 3-6 0-0 1 6, Solape Amusan 1-3 1-2 2 4, Jada Peebles 1-3 1-2 1 3, Geovana Lopes 0-0 2-2 1 2, Eva Rubin 1-1 0-0 2 2, De'Myla Brown 1-4 0-0 0 2, Sara Anastasieska 1-6 0-2 3 2, Totals 27-62 15-21 16 74

Nebraska (23-7, 11-7) -- Jaz Shelley 11-16 1-1 1 32, Alexis Markowski 7-17 5-7 1 22, Isabelle Bourne 6-10 1-2 2 15, Sam Haiby 3-7 3-4 3 10, Allison Weidner 3-7 0-0 1 6, Bella Cravens 2-3 1-1 1 5, Annika Stewart 1-4 0-0 1 2, Kendall Coley 0-0 0-0 0 0, Kendall Moriarty 0-1 0-0 1 0, Ruby Porter 0-1 0-0 0 1 0, Whitney Brown 0-1 0-0 1 0, Mi'cole Cayton 0-2 0-0 1 0, Totals 33-69 11-15 14 92

Illinois;17;12;23;22;--;74

Nebraska;26;18;24;24;--;92

Three-pointers -- ILL 5-13, (Nye 2-5, Oden 2-2, Amusan 1-2, Anastasieska 0-1, Brown 0-1, Bostic 0-1, Peebles 0-1); NEB 15-32, (Sheeley 9-13, Markowski 3-6, Bourne 2-3, Haiby 1-3, Weidner 0-2, Stewart 0-2, Cravens 0-1, Brown 0-1, Cayton 0-1). Rebounds -- ILL 32, (Bostic 6), NEB 43, (Markowski 9). Assists -- ILL 16, (Oden 7). NEB 24, (Shelley 7). Blocks -- ILL 7, (McKenzie 2); NEB 4, (Markowski 3). Turnovers -- ILL 7, (McKenzie 2); NEB 10, (Weidner 2, Shelley 2, Cravens 2). Steals -- ILL 4, (Anastasieska 2); NEB 3, (Shelley 2)

Men's swimming

NAIA Championships

At Columbus, Ga.

First-day team leaders

1. Keiser University 253, 2. University of the Cumberlands 161, 3. Savannah College of Art 153, 4. Milligan University 125, 5. St. Thomas University 123, 6. Lindsey Wilson College 96, T7. Saint Ambrose University 71, T7. Midland University 71, 9. Olivet Nazarene University 67, 10. Simpson University 63

First-day results

800 freestyle relay -- 1. Keiser, 6:34.99; 7. St. Ambrose (Juan Gomez, Leo Edwards, Ryan Joehl, Grant Nelson), 6:55.32

200 freestyle relay -- 1. Keiser, 1:20.44; 7. St. Ambrose (Wiilliam Birkett, Christian Perez, Matteo Caruso, Alex Marrero), 1:24.19

500 freestyle -- 1. Joel Thatcher, Savannah College of Art, 4:21.68, 12. Gomez, St. Ambrose, 4:38.92; 23. Edwards, St. Ambrose, 4:50.59; 24. Nelson, St. Ambrose, 4:51.22

200 IM -- 1. Fynn Kunze, Keiser, 1:47.73; 20. Mikhi Hassim, St. Ambrose, 1:55.73; 26. Rais Hassim, St. Ambrose, 1:57.67

50 freestyle -- 1. Alberto Garcia, Keiser, 20.03; DQ Zac Robinson, St. Ambrose; 19. Petter Kolaas, St. Ambrose, :21.4; 21. Victor Del Rio Foces, St. Ambrose, :21.44; 24. Ryan Warrick, St. Ambrose, :21.51; 26. Brett Jones, St. Ambrose, :21.63; 39. Caleb Heiar, St. Ambrose, :22.16

400 medley relay -- 1. Keiser, 3:13.83, 9. St. Ambrose (Ryan Joehl, Gabe Carlson, Mikhi Hassim, Rais Hassim), 3:27.38

Women's swimming

NAIA Championships

At Columbus, Ga.

First-day team leaders

1. Keiser University 234, 2. Savannah College of Arts 217, 3. Olivet Nazarene University 161, 4. University of the Cumberlands 150, 5. Milligan University 110, 6. Lindsey Wilson College 93, 7. Midland University 57, 8. College of Idaho 59, 9. Westmont College 57, 10. Indiana Wesleyan University 49

First-day results

800 freestyle relay -- 1. Keiser, 7:32.49; 11. St. Ambrose (Lauren Williams, Leyre Antonanzas, Molly Duehr, Emily Hartman), 7:58.49

200 freestyle relay -- 1. Savannah College of Art, 1:34.75; 20. St. Ambrose (Bethany Anderson, Rylie Steinkamp, Amber Warak, Marin Powell), 1:43.77

1-meter diving -- 1. Carla Gutierrez, Lincoln, 224.50; 2. Andrea Adam, St. Ambrose, 214.65

500 freestyle -- 1. Alexandra Pecore, Cumberlands, 5:00.77; 22. Williams, St. Ambrose, 5:19.09

200 IM -- 1. Camryn Hudson, Keiser, 2:05.52; 8. Antonanzas, St. Ambrose, 2:07.47

50 freestyle -- 1. Sloan Sizemore, Savannah College of Arts, 23.12; 38. Duehr, St. Ambrose, :25.33

400 medley relay -- 1. Keiser, 3:49.21; 13. St. Ambrose (Fernandez Antonanzas, Molly Duehr, Bethany Anderson, Lauren Williams), 4:02.07

Baseball

Iowa 8, Cornell College 0

Cornell College;000;000;000;--;0;2;0

Iowa;320;020;01x;--;8;10;0

Will Miller, Kole Hinrichsen (2), Jake Schope (3), Carter Kriegel (4), Chad Dzierba (5), Preston Wright (5), Aiden Rosenthal (7) and Colin Konicek; Duncan Davitt, Chas Wheatley (4), Tyson James (5), Benjamin DeTaeye (6), Brody Brecht (7), Keaton Anthony (8) and Ben Tallman, Cade Moss. Two or more hits -- Iowa, Andy Nelson 2. 2B -- Iowa, Sam Petersen, Nelson, Anthony. HR -- Iowa, Will Mulflur. RBI -- Iowa, Brendan Sher, Brayden Frazier, Ben Wilmes, Petersen, Mulfur, Anthony, Tallman. Records -- Cornell 0-3, Iowa 5-3

Men's lacrosse

MSOE 11, Augustana 6

MSOE;3;2;3;3;--;11

Augsutana;1;2;3;0;--;6

Goals -- MSOE, Liam Brown 3, Sam Thompson 2, Tanner Whipps, Andrew Reed, Jerred Willhelm, Kyle Hedblom, Soren Savard, Peter Ruschenberg; Augustana, Sam Shaver 2, Matt Pierson, Jack Preston, Elijah Graesser, Mark Teschke. Assists -- MSOE, Hedblom 2, Riley Woyatas, Liam Brown, Carson Harris; Augustana, Carson Ghys, Preston. Saves -- MSOE, Sean Finneran 11; Augustana, Cameron Duffy 16. Shots -- MSOE 34, Augustana 33. Ground balls -- MSOE 23, Augustana 21. Turnovers -- MSOE 16, Augustana 22. Records -- MSOE 1-0, Augustana 0-2

Women's lacrosse

St. Ambrose 20, Wisconsin-LaCrosse 14

Wisconsin-LaCrosse;3;3;5;3;--;14

St. Ambrose;4;5;2;9;--;20

Goals -- Wis-LaCrosse, Megan Feeney 6, Abigail Steigauf 3, MacKenzie Crouse 2, Britta Nelson, Lauren Schwartz, Grace Willmott; St. Ambrose, Audrey Warner 7, Sarah Diehl 5, Maddie Wiltrout 4, Lauren Hoesly 3, Anabelle Brown. Assists -- Wis-LaCrosse, Willmott 2, Steigauf; St. Ambrose, Mackenzie Zions 2, Morgan Curzon 2, Hoesly 2, Delaney Austad, Warner, Diehl, Brown. Saves -- Wis-LaCrosse, Abigale Furlano 13; St. Ambrose, Maggie Samson 5. Shots -- Wis-LaCrosse 23, St. Ambrose 42. Ground balls -- Wis-LaCrosse 7, St. Ambrose 14. Turnovers -- Wis-LaCrosse 17, St. Ambrose 14. Records -- Wisconsin-LaCrosse 0-1, St. Ambrose 1-0

