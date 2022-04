Softball

Iowa 3, Drake 2

Drake;020;000;0;--;2;3;0

Iowa;100;011;x;--;3;7;2

Paige Bedsworth and Skylar Rigby; Denali Loecker, Breanna Vasquez (6) and Tristin Doster. Two or more hits -- Iowa, Nia Carter 2. 2B -- Drake, Carey Koenig; Iowa, Sophia Maras, Carter, Doster. 3B -- Drake, Delaney Taylor; Iowa, Carter. HR -- Iowa, Loecker. RBI -- Drake, Koenig 2; Iowa, Carter, Doster, Loecker. Records -- Drake 9-19; Iowa 17-16

Northern Iowa 12, Iowa State 4

Northern Iowa;422;13;--;12;10;3

Iowa State;200;02;--;4;7;4

Kailyn Packard and Emmy Wells; Karlie Charles, Saya Swain (3) and Natalie Wellet. Two or more hits -- UNI, Madison Parks 3, Wells 2; Iowa State, Carli Spelhaug 2, Angelina Allen 2. 2B -- UNI, Taylor Hogan; Iowa State, Allen. 3B -- Iowa State, Spelhaug. HR -- UNI, Mya Dodge, Parks, Wells. RBI -- UNI, Wells 5, Parks 3, Dodge 2, Kylee Sanders; Iowa State, Milaysia Ochoa 2, Alesia Ranches 2. Records -- Northern Iowa 15-11, Iowa State 19-17

Women's lacrosse

Butler 21, St. Ambrose 2

St. Ambrose;1;1;0;0;--;2

Butler;11;2;5;3;--;21

Goals -- St. Ambrose, Maddie Wiltrout, Sarah Diehl; Butler, Hannah Dove 2, KK Callaghan 2, Gabryelle Bodine 2, Morgan Cox 2, Tessa Fackrell, Sloan Trapp, Peyton Moroney, Grace Hensley, Ella Squibb, Campbell Connors, Ellie Eisenklam, Kailey Attaway, Greer Bireley, Lindsey Schreiber, Julia Putzi, Leah Rubino, Kayla Kielbasa. Assists -- Butler, Bireley 4, Cox 3, Putzi 3, Madison Farron 2, Eisenklam, Attaway, Schreiber. Saves -- St. Ambrose, Maggie Samson 15; Butler, Katie McGrath, Aleigh Monroe. Shots -- St. Ambrose 10, Butler 44. Ground balls -- St. Ambrose 7, Butler 11. Turnovers -- St. Ambrose 19, Butler 11. Records -- St. Ambrose 8-3, Butler 6-5

Men's golf

Clarke Invitational

At Galena Golf Club, Galena, Ill., Par 71

Team results -- 1. St. Ambrose 301, 2. Black Hawk CC 309, 3. tie between Bryant & Stratton and Mt. Mercy 312, 5. Coe 314, 6. tie between Iowa Wesleyan and North Iowa Area CC 319, 8. Clarke 320, 9. Mount Mercy 326, 10. St. Ambrose B 331, 11. Governors State 341, 12. Clarke B 342, 13. Coe B 346, 14. Concordia (Wis.) 383

Medalist -- 1. tie between Eric Spurgetis, St. Ambrose; Hunter Mettille, St. Ambrose B and Trey Fullmer, Bryant & Stratton 73

St. Ambrose -- 1. Spurgetis 73, 6. Owen Hultman 75, 6. Jared Tigges 75, 15. Mick Haverland 78, 15. Dylan McAleer 78

Black Hawk -- 4. Luke Lofgren 74, 11. Ethan Earl 77, 15. Sam Spurgetis 78, 25. AJ Shoemaker 80, 51. Evan Earl 89

St. Ambrose B -- 1. Mettille 73, 48. Josh Vanderploeg 85, 51. Reid Calvert 8, 55. TJ McDonnell 87, 60. Gabe Ferlmann 89

Men's tennis

Olivet Nazarene 7, St. Ambrose 0

Singles -- Francisco Faria (ON) def. Brian Lelm, 6-0, 6-0; Juan Diaz Banuls (ON) def. Bennet Piotrowski, 6-2, 6-3; Brian Victoria Ayala (ON) def. Jack Schieferdecker, 6-3, 6-0; Carlo Cota Vargas (ON) def. Greyson Piotrowski, 6-0, 6-0; Jonathan Hentschel (ON) def. Matt Zuccato, 6-1, 6-1; Davi Toledo (ON) def. James Boustead, 6-0, 6-0

Doubles -- Curt Seifert/Hentschel (ON) def. Lelm/Schieferdecker, 6-2; Faria/Victoria Ayla (ON) def. B. Piotrowski/G. Piotrowski, 6-2; Diaz Banuls/Carlos Gomez (ON) def. Zuccato/Connor Leibforth, 6-1. Records -- Olivet Nazarene 4-10, 2-0; St. Ambrose 4-10, 0-2

Women's tennis

Olivet Nazarene 4, St. Ambrose 0

Singles -- Narjis Mzibri (ON) def. Kiersten Housenga, 6-0, 6-1; Maggie Sullivan (SA) vs. Nirva Patel, 1-6, 0-1, unfinished; Kaylee Camp (SA) vs. Chieh-Yu Chen, 3-6, unfinished; Paige Bily (SA) vs. Natasha Nieto, 3-6, 0-2, unfinished; Mara Perez Guillen (ON) def. Hayley Hoffman, 6-0, 6-0; Anja Mijailovic (ON) def. Audrey Pender, 6-0, 6-0

Doubles -- Mzibri/Heidi Moyo (ON) def. Housenga/Camp, 6-2; Perez Guillen/Mijailovic (ON) def. Sullivan/Gillian Sondgeroth, 6-0; Chen/Patel (ON) def. Bily/Hoffman, 6-0. Records -- Olivet Nazarene 6-8, 2-0; St. Ambrose 2-14, 0-2

