Baseball

Iowa 12, Indiana 0

Indiana;000;000;000;--;0;3;3

Iowa;100;440;21x;--;12;14;0

Jack Perkins, Ryan Kraft (5) and Matthew Ellis; Dylan Nedved, Jared Simpson (7), Luke Llewellyn (8), Will Christopherson (9) and Cade Moss, Brett McCleary (7). Two or more hits -- Indiana, Josh Pyne 2; Iowa, Michael Seegers 4, Sam Hojnar 3. 2B -- Indiana, Pyne; Iowa, Hojnar 2, Izaya Fullard. HR -- Iowa, Keaton Anthony, Sam Petersen. RBI -- Iowa, Seegers 4, Hojnar 3, Anthony, Moss, Petersen. Records -- Indiana 25-29, 10-13; Iowa 32-17, 16-7

Thursday's late result

Iowa 30, Indiana 16

Indiana;454;010;110;--;16;19;4

Iowa;200;(10)43;65x;--;30;23;1

Braydon Tucker, Grant Holderfield (4), Nathan Stahl (4), Luke Hayden (4), John Biagio Modugno (6), David Platt (7), Jack Walker (8) and Peter Serruto; Adam Mazur, Cam Baumann (3), Jacob Henderson (5), Duncan Davitt (5) and Ben Tallman, Cade Moss (3). Two or more hits -- Indiana, Hunter Jessee 4, Phillip Glasser 4, Carter Mathison 3, Josh Pyne 3, Matthew Ellis 2; Iowa, Kyle Huckstorf 6, Keaton Anthony 3, Ben Wilmes 3, Sam Petersen 3, Sam Hojnar 2, Peyton Williams 2. 2B -- Indiana, Brock Tibbitts, Jessee, Mathison, Pyne, Ellis; Iowa, Michael Seegers, Brendan Sher, Petersen. HR -- Indiana, Jessee, Mathison, Pyne, Glasser; Iowa, Huckstorf 3, Anthony, Petersen. RBI -- Indiana, Mathison 4, Pyne 4, Hunter 2, Glasser 2, Ellis 2, Tibbitts; Iowa, Huckstorf 12, Petersen 5, Anthony 3, Hojnar 2, Wilmes 2, Brayden Frazier, Sher, Williams

NCAA Division III regionals

At Whitewater, Wis.

Friday's results -- Game 1, Wisconsin-Whitewater 10, MSOE 6; Game 2, Aurora 8, Augustana 7

Today's games -- Game 3, MSOE vs. Augustana, 11 a.m.; Game 4, Wisconsin-Whitewater vs. Aurora, 2:30 p.m.; Game 5, MSOE/Augustana winner vs. Wisconsin-Whitewater/Aurora loser, 6 p.m.

Sunday's games -- Game 6, Wisconsin-Whitewater/Aurora winner vs. Game 5 winner, 11 a.m.; Game 7, if necessary, Game 6 winner vs. Game 6 loser, 2:30 p.m.

Aurora 8, Augustana 7

Augustana;202;000;030;--;7;10;3

Aurora;010;310;21x;--;8;15;3

Josh Wintroub, Bryce Luckey (4), Jacob Reusch (7), Addison Southwick (7) and Matt Ozanic; Jack Fisher, Seth Gutknecht (8), Skylar Yamamoto (8) and Jett Wedekind. Two or more hits -- Augustana, Alex Simon 3, Kyle Campbell 3, Kyle Wise 2; Aurora, Justin Sartori 3, Nico Bermeo 2, Dylan White 2, Jacob Ambuel 2, Wedekind 2. 2B -- Aurora, Ambuel 2, Dominick Curcio, Sartori. HR -- Aurora, Sean Rivera. RBI -- Augustana, Brett Benedetti 2, Chase Maifield, Cole Green, Simon, Ozanic; Aurora, Rivera 2, Colin Meinert, White, Curcio. Records -- Augustana 33-11, Aurora 34-9

NJCAA Region IV D-II tourney

At Madison, Wis.

Thursday's results -- Game 1, Madison 3, Black Hawk 0; Game 2, McHenry 4, Kankakee 0; Game 3, Black Hawk 6, Kankakee 2

Friday's results -- Game 4, McHenry 16, Madison 6 (8 innings) Game 5, Madison 9, Black Hawk 1

Today's games -- Game 6, (3) McHenry vs. Madison, noon; Game 7, if necessary, Game 6 winner vs. Game 6 loser, 3 p.m.

Softball

NCAA Tournament

Columbia (Mo.) Regional

Friday's results -- Game 1, Missouri 3, Missouri State 1; Game 2, Arizona 8, Illinois 3

Today's games -- Game 3, Missouri State vs. Illinois, 1:30 p.m.; Game 4, Missouri vs. Arizona winner, 4 p.m.; Game 5, Game 3 winner vs. Game 4 loser, 6:30 p.m.

Sunday's games -- Game 6, Game 4 winner vs. Game 5 winner, TBA; Game 7, if necessary, Game 6 winner vs. Game 6 loser, TBA

Men's golf

NAIA National Championships

At TPC Deere Run, Silvis, Par 71

Final team results -- 1. Keiser 280-282-281-287--1130; 2. Dalton State 287-273-285-288--1133; 3. Bellevue 285-286-286-291--1148; 4. Houston-Victoria 284-289-291-291--1155; 5. Ottawa University 287-278-295-297--1157; 6. South Carolina Beaufort 285-289-292-292--1158; 7. Point University 280-284-294-302--1160; 8. British Columbia 283-285-299-296--1163; 9. Wayland Baptist 281-290-293-304--1168; 10. Texas Wesleyan 289-285-297-298--1169; 11. Oklahoma City 294-293-294-289--1170; 12. Coastal Georgia 285-297-299-291--1172; T13. Morningside 285-292-299-298--1174; T13. Reinhardt 287-296-291-300--1174; T13. Southeastern 301-286-289-298--1174; 16. Victoria 284-290-300-303--1177; 17. Midway 291-292-299-308--1190

Final individual leaders -- T1. Jakob Stavang Stubhaug (Keiser) 66-67-71-72--276; T1. Jack Dudeck (The Master's University) 66-70-68-72--276; 3. Jonathan Douglas (Morningside) 64-71-70-72--277; 4. John Houk (Tennessee Wesleyan) 67-71-66-74--278; T5. Steve Kibare (Dalton State) 71-70-69-70--280; T5. Matthew Cleary (Dalton State) 70-64-75-71--280; T7. Trevor Lewis (Embry-Riddle) 68-75-70-68--281; T7. Logan Smith (William WOods 70-65-69-77--281; 9. Jay Williams (Marian) 72-70-69-71--282; 10. Hunter Clay (Reinhardt) 70-68-73-72--283

Note: Stubhaug beat Dudeck in a one-hole playoff

St. Ambrose results -- T89. Jared Tigges 69-75-89-77--310

NJCAA Div. II Championship

at Twin Hills Golf and Country Club, Joplin, Mo., Par 72

Final team results -- 1. South Mountain 297-294-299-293--1183; T2. Mississippi Gulf Coast 312-292-303-295--1202; T2. Tyler Junior College 309-296-304-293--1202; 4. Parkland 302-297-305-304--1208; 5. Kirkwood 299-294-314-304--1211; 6. Glendale 298-299-305-310--1212; T7. Heartland 315-296-306-301--1218; T7. Meridian 295-301-315-307--1218; 9. Northeast 308-307-314-299--1228; 10. Walters State 325-301-305-302--1233; 11. Black Hawk 306-318-310-303--1237; 12. Hawkeye CC 311-309-316-309--1245

Final individual leaders -- 1. Cecil Belisle (South Mountain) 71-71-72-74--288; 2. Geronimo Narizzano (Southeast) 76-66-74-76--291; 3. Max Reynolds (Tyler JuCo) 74-66-81-71--292; T4. Mason Minkel (Heartland) 75-72-76-70--293; T4. Matthew Creighton (Glendale) 69-73-73-78--293; 6. Ethan Klose (South Mounain) 75-73-75-71--294; T7. Riku Moriyama (Highland) 78-76-69-72--295; T7. Dain Richie (Parkland) 72-75-74-74--295; T7. Tate Dickerson (NE Mississippi) 75-71-75-74--295; T7. Liam Ross (Iowa CC) 73-73-73-76--295

Black Hawk results -- T23. Luke Lofgren 76-75-76-74--301; T43. Austin Shoemaker 74-86-73-74--307; T48. Ethan Earl 79-77-78-75--309; 71. Evan Earl 77-90-83-80--330; 72. Sam Spurgetsi 86-80-83-86--335

Men's track and field

Augustana Twilight Qualifier

No team scores kept

Individual results

200 -- 1. Jayden Sloan, McMurry, :21.33;14. Connor McBride, Augustana, :22.46; 15. Braeden Clements, Augustana, :22.62

400 -- 1. Braxton Redmond, Elmhurst, :47.41; 15. Ian Rothery, Augustana, :49.67

1500 -- 1. Wyatt Kelly, Loras, 3:48.24; 12. Nolan Rudd, St. Ambrose, 4:02.27

5000 -- 1. Cris Valencia, Aurora, 16:13.05; 7. Jack Bathje, Augustana, 16:54.57; 9. Andrew Johns, Augustana, 17:47.05; 10. Santiago Cuevas, Augustana, 18:02.17

110 hurdles -- 1. Andrew Whitaker, Washington U-St. Louis, :14.35; 8. Judd Anderson, Augustana, :15.24

400 hurdles -- 1. Will Reemtsma, St. Ambrose, :51.96; 6. Ben Wilson, St. Ambrose, :53.96

3000 steeplechase -- 1. Connor Lancial, Wartburg, 9:04.29; 15. Karsten Zielinski, Augustana, 9:48.63

400 relay -- 1. Wisconsin-Oshkosh, :40.19; 9. St. Ambrose, :42.85; 10. Augsutana, :42.87

High jump -- 1. Michael Snyder, Washington U-St. Louis, 6-8.75; 11. Rafael Estrada, Augustana, 6-0; 15. Cole Long, Augustana, 5-8

Pole vault -- 1. Reed Wilson, Monmouth, 16-2.75; 10. Reid McNeill, Augustana, 14-3.25; 11. Derek Butts, Augustana, 13-9.25; 12. Seth Rohr, Augustana, 13-3.5

Long jump -- 1. Josh Rivers, unattached, 24-0.25; 14. Jon Cathcart, Augustana, 21-3.5

Shot put -- 1. Joseph White, Carthage, 58-11.5; 5. Jonah Wilson, St. Ambrose, 52-10; 7. Mick Saloninas, St. Ambrose, 52-1.75; 10. Alec Seifert, St. Ambrose, 49-1

Discus -- 1. Kevin Reuchel, Wisconsin-Stout, 178-8; 14. J. Wilson, St. Ambrose, 145-10; 15. Saloninas, St. Ambrose, 144-9

Hammer -- 1. Matt Ausse, Carthage, 202-4; 5. Carson Eipers, Augustana, 179-6

Javelin -- 1. Cole Paraday, Illinois Wesleyan, 183-11; 5. Travis Bush, Augustana, 166-9; 9. McNeill, Augustana, 148-3; 11. Devin Gephart, Augustana, 121-10

Women's track and field

Augustana Twilight Qualifier

No team scores kept

Individual results

100 -- 1. Marion Edwards, Loras, :12.02; 6. McKenzie Reser, Augustana, :12.43

200 -- 1. Gwen Orr, Wisconsin-Platteville, :24.51; 11. Reser, Augustana, :25.91; 14. Sylvia Harvin, Augustana, :26.38

400 -- 1. Katherine Dudley, Washington U-St. Louis, :56.77; 11. Harvin, Augustana, 1:00.86

800 -- 1. Stephanie Brokaw, unattached, 2:08.13; 14. Carmen Bruchnak, Augustana, 2:19.3

1500 -- 1. Annika Urban, Emory, 4:34.48; 13. Irais Tenorio, Augustana, 5:08.73; 15. Anna Boardman, Augustana, 5:17.66

800 relay -- 1. Loras, 3:44.17; 8. Augustana, 4:12.34

High jump -- 1. Kat Krebasch, Augustana, 5-3.75

Pole vault -- 1. Krebasch, Augustana, 13-0.25

Discus -- 1. Brilyn Brecka, Wisconsin-Stevens Point, 147-0; 2. Annah Miller, St. Ambrose, 143-7; 7. Heather Michalski, Augustana, 139-11

Shot put -- 1. Brianna Leahy, Wisconsin-Platteville, 48-6; 14. Miller, St. Ambrose, 39-10

