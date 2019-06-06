Bettendorf High School
Class of 2019
Eleanor Grace Abbott, Spencer Randall Adams, Voyen Nathaniel Miller Adamson, Meri Isabelle Alleman, Bryson Edward Allen, Zoe Elizabeth Allert, Erin Elizabeth Allison, Alac Morris Hansen Altemeier, Erin Kathleen Anderson, Jada Anderson, Kaylea Marie Anderson, Madeline Jane Anderson, Christopher Thomas Arevalo, Zachary Thomas Arguello, Antonio Jose Armenta, Arash V. Asadi, Jillian Leigh Atkinson, James Roger Baker, Maya Sage Baker, Kiersten Nicole Baldwin, Kallissa Jazlei Ballard, Leonard Charles Banks, Hunter Jacob Bargmann, Reagan Dawn Bastier, Nathan Alan Baughman, Jake Matthew Bayles, Jordan Lynn Bayles, Aviana Simone Bea, Niyah Yasmin Bea, Logan Alexander Bealer, Courtney Marie Beers, Morgan Marie Beghtol, Carley Anne Behning, Christian Michael Behrens, Alexis Marie Beine, Tabitha Frances Belcher, Carter Sundlie Bell, Jonathan Dennis Berg, Ashley Ann Berkenbosch, Brianna Mae Berthiaume, Alex James Blizzard, Teranee Alise Bogan, Aiyana Kourin Bolar, Faith Arianna Bonilla, Jade Renee Booth, Signey Elizabeth Bowling, Katherine Grace Bradley, Justus Ann Broderick, Marcus Dwayne Brooks, Jr., Tavian Joe Brown, Allison Marie Brownson, Tyler James Bryant, Clarah Marie Buhman, Cole Paul Buhman, Vanessa Mae Burnside, Brenson Ray Burton, Cade Christopher Burton, Shelby Lynn Caffery, Sydney Lynn Caffery, Ty Fluhr Callahan, Sarah McKelvey Canfield, Jaylen Michelle Cangas, Benjamin Rains Carpenter, Desi Justice Carton, Drake Mitchell Cary, Sonia Marlen Cedillo, Antonio David Ceja, Machelele Keneth Chidaka, Steven Thomas Ciha, Tyler Mark Ciha, Ethan Avery Clarke, Kenzie Nicole Clearman, Ryan Donovan Coiner, Robert Roy Congrove II, Alyssa Marie Cooksey, Katherine Kaylee Cornwell, Sarah Elizabeth Coughlin, Erin Marie Cruise
Sophia Marie Damani-Ladha, Devon Joseph Dankert, Rebecca Gene Davis, Cody Jerome DeBoe, Griffen John Deere, Jonathan James DeFauw, Sheldon Guanghong Deng, Darion Allen Derrick, Leandro DeSequeira, Richard Thanh Dinh, Margaret Kennedy Dixon, Terrance Michael Donohoo, Jax Ryan Dormire, Emma Elizabeth Doyle, Allison Rose Dykstra, John Eaton, Kade Kristopher Egger, Genasia Elizabeth Ellis, Rayanne Makaylia Elmer, Ashley Marie Endorf, Dylan Daniel Estlund, Shyann Hope Farley, Trevor Jeffrey Feller, Kaleb James Flores, Anna Jean Forari, Alana Marie Ford, Lauren Anne Fredell, Tyler James Fromi, Elisha Rose Fry, Skiler Matthew Gabel, Alicia Pamela Garcia, Isabella Garcia, Madison Marie Garnica, Melody Victoria Garrison, Matthew Glenn Garside, Philip Joseph Germain, Quincy Collette Gibeau, Samantha Jo Girsch, Emilie Lynn Gist, Tavian Michael Goerdt, Macie Jewell Graham, Kaitlyn Sue Green, Julia Marie Grell, Alexander Michael Jeremiah Gross, Allyson Ann Grothusen, Lindsey Anne Gutierrez
Ethan Quinn Halsted, Kayla Renee Hammons, Morris Ray Hansen, Abigail Elizabeth Harrington, David Allen Harris, Grace Anne Hart, Noah Christopher Hassig, Timothy David Haven, Lauren Elizabeth Hawley, Kaylaunii Rain Heald, Kelly Caroline Heard, Hannah Marie Heberling, Logan Michael Hengl, Paige Grace Henson, Abigail Lynn Marie Hershman, Terry Lynn Heyl, Noah Anthony Hichborn, Melony Suzanne Hill, Madison Nicole Hockaday, Scott Patrick Hoffman, Ryan Allan Holeman, Nautica Mya Holland, Kelsey Lee Hollis, Olivia Grace Holstein, Wanya Michael Huffman, Rylan Andrew Hughbanks, Bryan Travis Hurd, Ashtyn Leann Hutcheson, Lauren Elizabeth Jackson, Olivia Grace Jackson, Phillip Darwin Jackson III, Michael Dominic Jaeger, Richard Allen Janus, Grace Loreen Jasper, Will David Jefferson, Ahniya Renee Jenkins, Erica Caitlin Jensen, Michelle Jiang, Antoine DeShawn Johnson, Jr., Chloe Elizabeth Johnson, Emma Marie Johnson, Keri Mae Johnson, John Thomas Johnson III, Mickel Lamear Jones
Morgan Kelly Kaiser, Austin Charles Kalar, Elise Marie Faye Kalin, Jordan Christopher Kath, Kaitlyn Briana Kath, Lydiah Faith Selander Kennedy, Jakob Brian Kennis, Chloe Lauryn Ketcham, Ethan Christopher Ketelsen, Camric Fitzgerald Kimmel, Melanie Elena Klein, Ethan B Klentz, Alexis Rose Kloft, Brendan Michael Knerr, Parker Jewel Knight, Lauren Kay Kress, Madeline Emma Kussatz, Katherine Ann Kustes, Dylan Faith Laing, Ralph Francis Laing, Charity Tenae Lamp, Alec Anthony Lank, Alexandria Lyn Larson, Xavier Allen Lee, Kathryn Brooke Lent, Emily Rose Lewis, Zachary Troy Lewis, Michael Steven Leza, Elizabeth Joanne Lira, Brooke Ann Lofgren, Ryan John Longenecker, Rachel Marie Lucas, Hannah Marie Luppen, Willem Patrick Maher, Alexis Anne Marando, Silvija Mardosas, Patrick William Markovich, Karsten Brett Martin, Cleopatra Rose Martinez, Dylan Michael Martinez, Jenna Michele Marxen, Jayleigh Ann Mason, Janeen Matar, Isabelle Marie Matthys, Anna Marie Mattly, Anna Marie McAleer, Gage Domitryus McClain, McKenna Marie McGarvey, Jayden James McKinney, Erik Jacob McKune, Erin Elise McQuillen, Anthony David Medina, Keegan Riley Meuer, Josephine Elizabeth Meyer, Samuel Wayne Micka, Nevaeh Angelique Leona Miles, Brian Wade Mooney-Miller, Matthew Allan Morrisey, Ellie Rae Muckenfuss, Kelvin Mukosa, Brooke Lee Mulholland, Caitlyn Ashleigh Mulvaney, Christian James Myers, Preston Eugene Myers
Louis Matthew Naab, Grace Elizabeth Nelson, Jacob David Nelson, Rylee Marie Nettleton, An Ngoc Nguyen, Babacar Niass, Jenna Mae Nickles, Luke Vendel Nickles, Savannah Elizabeth Ann Noack, Justin Ray Nock, Trae Michael Nordstrom, Brandon Wayne Ogle, Gavin Ethan Lee Olson, Ryan Jean Faith Olson, Faith Ellen Osborn, Lydia Ann Otero, Coltan Lane O'Toole, Andrew David Ottavianelli, Matthew Carter Packard, Elizabeth Kathryn Park, Danielle Christine Parmentier, Ravi Rushikant Patel, Taylor Rae Paulsen, Madeline Rose Pessman, Minori Nagase Peters, Sophia Rose Pike, Micah David Poole, Darien Lionel Porter, Eli Preston Prater, Gabriel Lino Jewel Pritchard, Logan James Quick, Muhammad Dzaki Ramadhan, Rylee Ann Harsh Ramstack, Lauren Elizabeth Rankin, Cain Ryan Richards, Nile Gibson Ridenour, Ariana Nicole Rinehart, Jessica Marie Ripslinger, Tyler Charles Roberson, Logan Trudell Robinson, Abril Rodriguez, Lauren Louise Roemer, Tre Michael Roland, Tyler Stephen Russo
Abigail Lauren Buehner Saathoff, Kole Christopher Saldivar, Maysun Elizabeth Sallak, Emily Grace Sampson, Mitchell PhilipRay Sams, Alycia Peña Sanchez, Elyah Peña Sanchez, Luis Sanchez-Linares, McKenna Sue Sands, Dylan Thomas Schaeffer, Kassidy Lynn Scheff, Samuel David Schluensen, Brett Logan Schmidt, Keegan Brandon Schmidt, Rockton Thomas Schoenfelder, Jenna Lin Schweizer, Brady Alan Scogland, Brendan Emery Scott, Emily Nicole Sharkey, Gareth Scott Shepherd, Makenna Rene Sherman, Lucas Shoemaker, Ian Patrick Silva Trenkle, Aidan Shah Singh, Yash Singh, Carly Kristine Smith, Colton David Smith, Davin Thomas Smith, Madisen Leigh Smith, Zachary Logan Smith, Jacob Javier Solis, Bennett Alexander Soncarty, Austin Patrick Speed, Jessica Paige Sperling, Jadelyn Nicole Sprague, Dylan Michael Spray, Alexander Robert Springer, Madison Olivia Springfield, Connor David Steele, Sidney Lynne Steffen, Jacob Gerard Steinke, Zachary Dean Streeter, Saige Patience Sturtevant, Stuart Powell Swearingen
Akayla Nyla Tatenbach, Alexus Nikole Tatenbach, Nolan Christopher Teel, Paige Ann Terronez, Maxwell John Theuerkauf, Kelly Grace Thompson, Brandan Erek Tillman, Kylie Lynn Toalson, William Hunter Trabue, Ardalia Marie Tracy, Hunter Jacob Trudell, Adam Carlos Truman, Lauren Marie Tumey, Blake Harrison Tyler, Hannah Leigh Uhrich, Courtney Paige Uribe, Isabella Marie Valdivia, Sean David Van Zummeren, Kyra Jordan VanderWeele, Emily Elizabeth VanDeWiele, Trevor Michael Pono Vaughan, Derek Grant Vincent, Elijah David Ward, Kiera Analissa Waters, Adam Dean Weckel, Tyler Robert Wellman, Jessica Nicole Wells, Dylan Tyler Welsh, Elizabeth Lea Wendell, Kejing Weng, Isabelle K. Louise West, Allison Jane Whitaker, Cheyenne Helen White, Daniel Robert Wilkinson, Alexis Danielle Williams, Carter Taran Williams, Kiona Lashay Williams, Noah Chase Williams, Aereana Sarah Williams-Garnica, Clark Anthony Willis, Matthew Tracy Winder, Madison Elizabeth Wischmann, Mizuki Agnetha Wittmer, Samuel Edward Wright, Zebulun Taylynn Wright, Kylie Grace Wroblewski, Madison Marie Yaddof, Brett Owen Yates, Anabelle Jalee York, Noah Michael Zapolski, Alexa Lee Zaruba, Chad Douglas Zickuhr, Dax Allen Zickuhr
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