Rivermont Collegiate 2019-2020 Third Quarter Honor Roll
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HONOR ROLL

Rivermont Collegiate 2019-2020 Third Quarter Honor Roll

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Rivermont Collegiate 2019-2020 Third Quarter Honor Roll

GRADES 6-8

Headmaster's List (3.85 - 4.00)

Kate Austin, Asher Ciaccio, Alistair Coomber, Griffin Cotton, Zoey Davis-Koester, Hadil El-Geneidy, Shivesh Ganesh, Brandon Hu, Abigail Johnson, Eamon Matlock, Carter Nelson, Vyom Pancholi, Taylor Seneli, Lucas Senjem, Selynna Song, Mateo Surma, Aiden Swiger

Distinction (3.50 - 3.84)

Noah Acosta, Lily Collins, Jude Dunbridge, Dakota Forari, Brianna Haney-Scott, Sameer Khaliq, Sophia Khaliq, Neel Mallik, Sameer Mallik, Chiara Paul, Porter Roach, Laurel Sibthorp, Josephine Signer, Harjeevan Singh, Alexander Snider, Lilia Strader-Olds, Tony Tran, Michael Vegh, Caliegh Wise-Frazee, Ricky Zillmer

Merit (3.00 - 3.49)

Maren Abernathy-Wee, Mickey Baldenhofer, Caden Burbridge, Elliana Danielsen, Alex Jones, Patrick Mart, Kayden Matter, Zavien Roberson, Jack Stacy

GRADES 9-12

Headmaster's List (3.85 - 4.00)

Adnane Attayebi, William Austin, Hikmatullah Bahramee, Harrison Brown, Adam Ederar

Paden Houck, Hillary Khanh Le, Daisy Nga Nguyen, Van Nguyen, Numidia Oubaha, Andrea Porubcin, Jozef Porubcin, Siri Pothula, Aidan Sears, Anna Senjem, Allison Swiger, Vinayak Trigunayat, Nathaniel Vegh, Darist Dung Vo, Celine Yanting Wu, Lauren Wei Zhou

Distinction (3.50 - 3.84)

Maria Akenkou, Qudratullah Bahramee, Ivy Yuxin Chen, Sloan Fillman, Vanessa Fuentes, Joshua Gonzales, Chirag Gowda, Nayana Gowda, Aidan Meloy, Mohamed Monkari, Geoffrey Moyer, Leo Louis-Leopold Muderhwa, Dwira Nandini

Han Nguyen, Elrisha Steward, Krystal-Milly Vibila, Shannyn Vogler, Kevin Zihan Wang

Patrick Xiran Wang, Winnie Yue Wang, Tiffany Jing Yang, Eason Weihan Yuan, Angelina Yuwen Zhang

Merit (3.00 - 3.49)

Daniel Zixun Huang, Jacky Weibo Huang, Angela Jones, Angel Xinyue Liu, Marcos Martinez, Phineas Masters, Olivia Schroeder, Matthew Simmons, Cody Xinlei Wang, Joe Juesi Xu

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