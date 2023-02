PVHS student wins prize in Quad-City Symphony Youth Ensembles annual competition

Violinist Xin-Yan Chan, a sophomore at Pleasant Valley High School, was the YSO prize winner in the Quad City Symphony Youth Ensembles' annual Concerto Competition held in December.

Thirteen Youth Symphony Orchestra members auditioned to win one of two prizes. As the YSO prize winner, Chan will be awarded the opportunity to play her concerto at the YSO Finale Concert, accompanied by the YSO. Winners are selected by a committee consisting of Quad City Symphony Orchestra musicians.

Bettendorf teacher achieves National Board Certification

Bettendorf High School science teacher, Spencer Mesick, has achieved National Board Certification in teaching for Science Adolescence and Young Adulthood Earth and Space Science.

Certification from the National Board for Professional Teaching Standards is the most respected professional certification available in education and provides numerous benefits to teachers, students and schools. It is designed to develop, retain and recognize accomplished teachers and to generate ongoing improvement in schools nationwide.

Area graduates receive pins

Jen Joyce, Bettendorf, and Lauren Frederick, LeClaire, were among over 50 Mount Mercy University nursing graduates to receive their pin during a Nursing Pinning Ceremony held in December.

Graduations

Chadron State College

Chadron, Nebraska

Bettendorf: Andrew Van Nattan

Drake University

Des Moines, Iowa

Bettendorf: Martin Resner

Iowa State University

Ames, Iowa

Bettendorf: Megan Dague, Elizabeth Gehrmann, Richa Patel, Kassandra Posey, Alexander Stamer

Mercy College of Health Sciences

Des Moines, Iowa

Bettendorf: Sarah Mendel

Minnesota State University-Mankato

Mankato, Minnesota

Bettendorf: Kelsey Allbaugh, Ashley Bittner

Mount Mercy University

Cedar Rapids, Iowa

Bettendorf: Jennifer Joyce

LeClaire: Lauren Frederick

Southern Illinois University Edwardsville

Edwardsville, Illinois

Bettendorf: Bailey Lincoln

University of Dubuque

Dubuque, Iowa

Bettendorf: Ethan Smith

University of Iowa

Iowa City, Iowa

Bettendorf: Dane Crist, Adam Sargeant, Brynne Boyle, Mitchell Burgmeier, Reece Callaway, Lakshmanan Chokalingam, Jamie Christophersen, Cecilia Cornejo, Garet Crouse, Jax Dormire, Chloe Eaton, Adam Fitzsimmons, Kelsie Foltz, Xueyao Fu, Vandana Gohain, Michelle Hafner, Rachel Heinz, Morgan Hemmen, Daniel Hettrick, Kendra Kimmel, Taylor Levy, Haneen Matar, Abraham Mingo, Priscilla Oetzel, McKenna Olson, Kambree Parker, Madeline Patramanis, Jennifer Scott, Alexander Richter, Nathalie Ruiz, Baaba Saisie, Jillian Schenck, Tessa Schmidts, Nathan Sels, Emma Stevenson, Salini Sukumaran Leela, Hannah Teague, Brittany Wall, Jared Wallace, Michael Wehrheim, Kelsey Wood

LeClaire: Tyler Claeys, Anna Fletcher, Aaron Bromeland, Anna Griffin, Brett Hamilton, Makenna Yonash

Riverdale: Thels Katikireddi

University of Northern Iowa

Cedar Falls, Iowa

Bettendorf: Ashley Bodkin, Michael Bonin, Jonathan Burns, Rebecca Kuhel, Olivia Leach, Preston Olson, Kayla Reilly, Tyler Schafer

LeClaire: Emma Hartz

Princeton: Dana Jamison

Riverdale: Rishem Bhogal

Western Illinois University

Macomb/Moline, Illinois

Bettendorf: Mason Laud, Cameron Ohlweiler, David Rickman, Bianca Sierra, Kylie Wise, Bethany Zmuda

LeClaire: Bryson Allen, Victoria Hall

President's List

Iowa Central Community College

Fort Dodge, Iowa

Bettendorf: Brendan Hillis

Northwest Missouri State University

Maryville, Missouri

Bettendorf: Katherine E Roseman

Southern New Hampshire University

Manchester, New Hampshire

Bettendorf: Claire Borsch

University of Iowa

Iowa City, Iowa

Bettendorf: Gabrielle Berthel, Kristin Boyler, Lauren Buechel, Chloe Eaton, Maya Johnson, Katherine Kustes, Sakshi Lawande, Miranda Miller, Margaret Muszalski, Lauren O'Brien, Emerson Peters, Constance Pyevich, Noah Rantilla, Daniela Rybarczyk, Amy Showers, Allison Suen, Jamie Trentz, Kaitlyn Walter

LeClaire: Samuel Eliasen, Anna Griffin

Dean's List

Belmont University

Nashville, Tennessee

Bettendorf: Grant Ellingson, Ava Rowland

Bradley University

Peoria, Illinois

Bettendorf: Mya Christensen, Jonathan Duncan

Princeton: Alexander Gickler

Cedarville University

Cedarville, Ohio

Bettendorf: Alyse Zuiderveen

Central College

Pella, Iowa

Bettendorf: Layken Bytnar, Peyton Bytnar

LeClaire: Lucas Wendel

Clinton Community College

Clinton, Iowa

Princeton: Nicole Flesch

Coe College

Cedar Rapids, Iowa

Bettendorf: Faith Resnick

Elmira College

Elmira, New York

Bettendorf: Shayan Pasha

Iowa Central Community College

Fort Dodge, Iowa

Bettendorf: Chloe Lewandowski

Iowa State University

Ames, Iowa

Bettendorf: John D'Antico, Jul Fiedler, Sarah Kustes, Noah Mitvalsky, Clarisse Roscio

LeClaire: Lily Dumas

Riverdale: Riku Mark Hartman

Kirkwood Community College

Cedar Rapids, Iowa

Bettendorf: Cody Connors, Nick Dykstra, Joey Jacobsen, Audrey McCracken, Maleigha McCulley, Connor Riley, Jacenia Snyder, Parker Sutherland, Ben Wilkinson

LeClaire: Peggy Klingler

Marquette University

Milwaukee, Wisconsin

Bettendorf: Ethan Kilcoin, Mallory Lafever

Miami University

Oxford, Ohio

Bettendorf: Carter Cline, Madison Wells

Milwaukee School of Engineering

Milwaukee, Wisconsin

Bettendorf: Trey Miller

Missouri State University

Springfield, Missouri

Bettendorf: Samantha Roemer

Mount Mercy University

Cedar Rapids, Iowa

Bettendorf: Erica Smith, Megan Strusz, Erin Vincel

LeClaire: Lauren Frederick

Palmer College of Chiropractic-Main Campus

Davenport, Iowa

Bettendorf: Timothy Augspurger, Tyler Lederhos, Arden Pahlman

South Dakota State

Brokings, South Dakota

Bettendorf: Alex Clemons

St. Norbert College

De Pere, Wisconsin

Bettendorf: Marianna Novak

University of Dubuque

Dubuque, Iowa

Bettendorf: Ethan Smith

LeClaire: Cade Collier

University of Evansville

Evansville, Indiana

Bettendorf: Kora Ruff

University of Northern Iowa

Cedar Falls, Iowa

Bettendorf: Jordyn Baughman, Ashley Bodkin, Bradley Bodkin, Enoch Bolaji, Stephen Bonin, Jonathan Burns, Bailey Carpenter, Ryan Cole, Anastas Drexler, Nicholas Duncan, Maggie Erpelding, Jackson Gross, Charles Hornaday, Patrick Hurd, Chloe Johnson, Brynn Krafka, Katherine Kuhel, Rebecca Kuhel, Cory LaBarge, Jul Leach, Oliv Leach, Gabriele Manion, Patrick Markovich, Hailey Mitchell, Patrick Mooney, Shannon Mullen, Karleigh Nading, Jacob Parker, Elizabeth Pischke, Peyton Pustelnik, Kayla Reilly, Sabrina Rinehart, Jackson Schou, Gavin Smith, Kelly Thompson, Owen Weimer, Daniel Wilkinson, Kiran Willis, Campbell Wolfe

LeClaire: Clare Basala, Rachel Heine, Mackenzie Wisneski, Cecil Zavala

Princeton: Molly Burgmeier, Dana Jamison

Riverdale: Rishem Bhogal

University of Iowa

Iowa City, Iowa

Bettendorf: Kaylee Allen, Morgan Anderson, Susan Anil, Teranee Arons, TJ Arons, Ahmed Baig, Nada Bazaraa, Lily Beardsley, Isabel Bebber, Josie Bedard, Avery Behnke, Abigail Behrends, Alexis Belme, Jonathan Berg, Gabrielle Berthel, Kristin Boyler, Kennedy Brady, Madison Brady, Lauren Buechel, Cole Buhman, Emily Burns, Dana Cabrera, Nicolle Chang, Eric Clifton, Azariah Courtney, Andrew Crocker, Sheridan Culp, Brandon DePover, Mason Dormire, Mason Dunn, Allison Dykstra, Charles Eaton, Chloe Eaton, Emma Engler, William Fairman, James Feeney, Trevor Feller, Madison Flinn, Alexa Frankel, Jacob Frankel, Benjamin Franks, Mariana Garza Rodriguez, Paulina Garza Rodriguez, Rebeca Garza-Doty, Jordan Geerts, Conrad Gerhardt, Jack Glenn, Dominik Gnad, Brooke Goy, Justin Griffin, Ryan Groenenboom, Manvir Guraya, Abigail Hancock, Emmersen Haugland, Ethan Herrmann, Breanna Hoskins, Emma Hovey, Margaret Huang, Thomas Hughes, Rachel Hunt, Alexander Hunter, Brady Hunter, Madeline Hurley, Elise Johnson, Maya Johnson, Dax Kanwischer, Preksha Kedilaya, Pratibha Khatri, Melanie Klein, Katherine Kustes, Ashlee Kwak, Ava Kwak, Jose Lara, Lily Law, Sakshi Lawande, Katie Lee, Taylor Levy, Braden Like, Ashley Lindquist, Sophia Lindquist, Nathan Lokenvitz, Megan Lopez, Olivia Lynch, Olivia Marchiori, Riley Markham, Karsten Martin, Emma Mask, Kyle McDermott, Megan McGovern, Ashley McKim, John Mendelin, Emily Merritt, Miranda Miller, Jordan Mimms, Abraham Mingo, Mattisen Moats-Carr, Kelsey Moeller, Annalise Mohrman, Nicholas Moore, Zachary Morel, Callahan Morton, Isabella Motley, Ryan Mumey, James Muszalski, Margaret Muszalski, Sade Kabedi Mutamba, Julia Necker, Samuel Necker, Alexander Ngo, Zachary Ngo, Ankhang Nguyen, Samantha Nguyen, Lauren O'Brien, Trinity O'Brien, Meredith Onions, Allisa Pandit, Cecilia Patramanis, Emerson Peters, Isaiah Pielak, Akash Pradeep, Constance Pyevich, Isaiah Rabchuk, Noah Rantilla, Cecilia Rasmer, Nile Ridenour, Clayton Riggleman, Jenna Ripley, Kathleen Ripley, Samuel Robinson, Abraham Rodriguez, Kyle Rodriguez, Lauren Roemer, Daniela Rybarczyk, Baaba Saisie, Ava Satterfield, Jillian Schenck, Anika Schmidts, Robert Schwan, Nicholas Schweizer, Emily Sharkey, Siddharth Sharma, Amy Showers, Ian Silva, Kiara Silva, Alyssa Smith, Isaac Smith, Mitchell Smith, Morgan Sorenson, Kathryn Stewart, Allison Suen, Adrian Swanson, Reilly Tabares, Paige Terronez, Reagan Terronez, Emma Tews, Nicholas Theuerkauf, Jamie Trentz, Anish Venkatesan, Anna Vonderhaar, Haleema Waheed, Anna Walraven, Kaitlyn Walter, Julia Wanek, Abigayle Wehrheim, Alexa Wehrheim, Mitchell Winterlin, Maycen Zimmerman, Allison Zucker

LeClaire: Brady Adams, Mahum Haque, Daniel Moss, Guilherme Pinho, Grace Schons, Cassandra Smith, Solange Bolger, Sydney Brandmeyer, Samuel Eliasen, Kyra Evjen, Cole Frederick, Anna Griffin, Arsh Manazir, Bella Vondracek, Makenna Yonash, Kane Zemo

Pleasant Valley: Danielle Nauman, Michael Nauman

University of Wisconsin-Eau Claire

Eau Claire, Wisconsin

Bettendorf: Megan Eilers

University of Wisconsin-Madison

Masdison, Wisconsin

Bettendorf: Logan De Lacy, Rory Donahue, Tarun Vedula

Upper Iowa University

Fayette, Iowa

Bettendorf: Lauren Fredell, Dalton Hout, Gage Howard, Sankari Kandasamy, Drew Micek

Wartburg College

Waverly, Iowa

Bettendorf: George Rothbardt, Kyle Sehlin, Rece Vining

LeClaire: Laci Roberts

Western Illinois University

Macomb/Moline, Illinois

Bettendorf: Amanda Buford, Breandan Knerr, Jona Levi, Zachary Martinez, Lincoln McCulley, Nathan Tillman, Bethany Zmuda

LeClaire: Abigail Jones, Ryan Vance

Princeton: Drew Stearman

Riverdale: Jaylee Richter

Honors List

Concordia University-Nebraska

Seward, Nebraska

Bettendorf: Hannah Beintema, Andrew Pfeiffer

Academic Honor Roll

Northwest Missouri State University

Maryville, Missouri

LeClaire: Harrison Cockrell