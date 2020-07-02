Who's in the news in Bettendorf, LeClaire and Pleasant Valley

Student-athlete earns academic awards
Ely Adams, Pleasant Valley, was one of 35 Black Hawk College student-athletes who earned a National Junior College Athletic Association (NJCAA) Arrowhead Academic All-Conference award.
President's List
Clemson University, Clemson, South Carolina
Bettendorf: Austin James Halupnik
Miami University, Oxford, Ohio
Bettendorf: Madison Wells, Gia Mariani
Scott Community College, Bettendorf
Bettendorf: Omar Ahmad,Sana Ahmad, Thomas Alexander, Bryson Allen, James Anil, Isaac Arp, Isabel Bebber, Lauren Beck, Timothy Berry, Alexandra Bolin, Austin Brown, Joseph Byrne, Alyssa Campion, Courtney Chandler, Ian Christopher, Leah Christy, Carter Cline, Alicia Coppedge, Caitlin Crome, Katelyn Damitz, Manuel Diaz, Jenna Drummond, Brock Duncan, Sherry Eastman, Matthew Elias, Brian Englander, Rachel Evans, Tristina Fender. Grace Fite, Synclare Flowers, Will Foley, Elise Franich, Mitchell Franich, Riley Gau, Samantha Gould, Nicholas Goumas, Seth Hamby, Christin Hartman, Lucas Hayes, Emma Hovey, Paige Jackson, Maya Johnson, Aabha Joshi, David Jun, Thomas Keeshan, Daniel Krier, Anna Krysztofiak, Emily Kueter, Olivia Lynch. Thomas Lyons, Gabriele Manion, Nate Martell, Matthew McBeth, Sarah McClimon, Megan McGovern, Madalyn McKee, Ashley McMahon, Kaylin McNeal, Addison Menke, Hope Miner. Evan Moore, Stevi Mulvehill ,Max Murphy, Julia Necker, Lauren O'Brien, Alexis Opsal, Arianna Ottavianelli, Noel Pearson, Casey Peterson, Margaret Peterson, Constance Pyevich, Amelia Quijas, Annabel Quijas, Faith Resnick, Craig Richard, Samantha Roemer, Derrick Roland, Jillian Schenck, Nicholas Schweizer, David Seeley, Brady Sexson, Oskar Skogman, Erica Smith, Gregory Smith, Malik Stevenso, Megan Strusz, Adrian Swanson, Sophia Tidrick, Hannah Torres, Angelina Tremaine, Ayanna Tremaine, Tienna Trettin, Robert Trevor, Katherine Tyra, Jessica Valant, Donovan Valdivia, Isabella Valdivia, Jackson Venhorst, Kishore Vijaykumar, Rece Vining, Michael Wehrheim, Michaela Whitten, Diana Wu, Nicholas Yount,Eric Zabel
LeClaire: Boglarka Biro, Julia Bruckman, Holyn Doran, Megan Hackney, Jacob Lafrenz, Olivia Nelson, Stephanie Oberman, Kathleen Oros, Makenzi Schaefer, Jeffrey Witters, Tyler Lee
Pleasant Valley: Emily Lindbom
Princeton: Jakob Boley, Jevon Boley, Molly Burgmeier, Cole Cline, Alexander Gickler, Michael Kraciun, Nicholas Kunde, Mitchel Reid
Riverdale: Jay Richter
Dean's List
Cedarville University, Cedarville, Ohio
Bettendorf: Trevor Glaum
Gustavus Adolphus College, Saint Peter, Minnesota
Bettendorf: Justin Sehlin
Iowa State University, Ames, Iowa
Bettendorf: Olivia T. Adams-Moulton, Elizabeth Anne Aman, Ryan L. Anderson, Ian Michael Aplington, Chris Thomas Arevalo, Nicholas James Arevalo, Mary Grace Armbrust, Lauren Jean Li Arner, Sarah Catherine Bartlett, Ian Michael Beck, Ashley Ann Berkenbosch, Eric Jeffrey Bert, Jacqueline R. Blaum, Katherine M. Braught, Lauren Elizabeth Brewer, Tyler William Brewster, Ryan Michael Brohm, Laura J. Brown, Spencer Quinn Brown, Jacob Bump, Joshua Bump, Courtney Nicole Bush, Kathleen Anne Byrne, Kylee Michelle Cangas, Brittany Lynn Carlson, Alex Justin Carpenter, Blake Michael Childers, Lacey E. Clark, Timothy Michael Cooke, Alexis Marie Cordts, Thomas M. Crowley, Megan M. Dague, Sophia M. Damani-Ladha, Courtney Jo Dankert, Quentin Logan Dixon, Emma Elizabeth Doyle, Sydney Einck, Valerie Feld, Lucas Michael Felger, Cole Thomas Finnegan, Sean Patrick Finnegan, Lucy Marie Foley, Samuel Christopher Frantz, Emma M. Gellerstedt, Aditya Jyotiprasad Gohain, Zoey A. Gomez, Emily J. Hammer, Hannah Elizabeth Hichborn, Olivia G. Holstein, Ethan Michael Hornbuckle, Ashtyn Leann Hutcheson, Olivia Grace Jackson, Michael Kalin, Lucas J. Keller, Kyle J. Kent, Kathleen Ann Kimmel, Emily Nicole Kirik, Mary E. Klingelhoefer, Oliviana Celeste Kramer, Vignesh Krishnan, Eleanor Anne Kurth, Isabelle Grace Kussatz, Xavier Lee, Augustus Watson Macmanus, Maxwell McCarty, Jacob Gage McCredie, Samantha Rose McGee, Grace Nicole Mercer, Gabriel Ulises Montalvo, Grant Michael Morthland, Olivia Marie Mowbray, Samuel Ryan Mowbray, Samuel Blaze Naab, Grant Robert Nickles, Justin Ray Nock, Kelsie Anne Norris, Sarah E. Oswald, Richa P. Patel, Anna Lynn Patterson, Marie Peng, William Peng, Sophia Rose Pike, Benjamin Luke Piotter, Emily Faith Preston, Bailey K. Pribyl, Damandeep Singh Riat, Mackenzie Paige Rice, Samantha Riley, Michael Winfield Sampson, Abigail Rae Schafer, Joslyn Marie Schafer, Mandria Susan Schirm, Samuel David Schluensen, Kaylee Makenzie Schriver, Sarah R. Schwartz, Brodrick Joseph Sevart, Brianne Marie Shea, Jaejun Shin, Alena Paige Shoemaker, Anna Charlotte Smidt, Luke C. Soko, Ashlee Kimberly Soultz, Nicholas D. Soultz, Caroline Ann Spelhaug, Ellen Carrie Spelhaug, Michael Edward Stevens, Brenner Nelson Stickney, Saige Patience Sturtevant, Victoria Catherine Tappa, Maureen Elizabeth Thomsen, Ardalia M. Tracy, Emily Mae Tyra, Hannah Leigh Uhrich, Alex Samuel Vanausdeln, Siyu Wang, Andrew Whiteman, Emma Grace Williams, Samuel I. Woeber, Alana Michelle Woolison, Alisha Jan Zaruba, Grant William
LeClaire: Reegan Deanne Brockhage, Tanner Jeffrey Erickson, Nicholas Allen Guerrero, Jacob Kammler, Rian S. Lamarque, Bradley Robert Melvin, Stephanie Irene Moore, Kylie C. Murphy, Brennen Lee Reynolds, Benjamin Jacob Royer, Max Daniel Royer, Nicholas William Roys, Allison Elizabeth Schurr, Lauren E. Sichterman
Princeton: Brooke Elizabeth Corson, Katie Elizabeth Seeman
Kirkwood Community College, Cedar Rapids, Iowa
Bettendorf: Clarah Buhman, Adam Clements, Drew Durant, Matthew Fournier, Brock Grenier, Jennifer Miller, Rachel Miller, Andrew Schiltz, Carter Sergeant, Matt Wolfe
LeClaire: Ada Duncan
Princeton: Brady Ernst, Teagen Fletcher
Lewis University, Romeoville, Illinois
Bettendorf: William Nash
Miami University, Oxford, Ohio
Bettendorf: Ally Gallagher
Scott Community College, Bettendorf
Berttendorf: Tristina Abbott, Augraj Adhikari, Madeleine Allen, Natalie Aller,Reagan Bastier, Joseph Betzel, Lena Boe, Matthew Brewster, Jessica Brown, Quinn Budde, Lauren Buechel, Jessica Buntemeyer, Kelsey Clarke, Dakota Claussen, Sean Dolphin, Jack Donahue, Ashley Endorf, Delaney Evans, Addison Even, MacKenzi Folkman, Janee Fowler, Elizabeth Franich, Maria Frommelt, Hanah Fuessel, Michael Gabrysiak, Srushti Gajjar, Quincy Gibeau, Brooke Goy, Abigail Haessler, Nicholas Hammes, Chesnie Hank, Michael Harkey, Morgan Hemmen, Emily Hicks, Don Hickson, Alexis Hughes, Claire Isbell, Nathaniel Jackson, Seth Jackson, Keri Johnson, Bethany Kelly, Sophia Kersten, Elisabeth Kingery, Roosevelt Knight III, Skya Lau, Sakshi Lawande, Davis Lee, Kaylee Lerschen, Bailey Lincoln, Olivia Marchiori, Patrick Markovich, Zachery Marsh, Addalynn May, Brooke McGee, Alec McGowan, Nicholas Meyer, Isabella Miletich, Kinzie Miller, Gabrielle Millhollin, Abraham Mingo, Adam Murray, Carole Noble, Cameron Ohlweiler, Kristy Owens, Brendan Parisot, Haley Preston, Ella Rekow, MacKenzie Rizzo, Nathalie Ruiz, Bailey Schmidt, Sydnee Selle-Peniston, Alexandra Sepanski, Alina Sepanski, Colin Shirk, Elizabeth Sloan, Maci Slusser, Logan Smith, Kate Stewart, Alex Stimmel, Jenna Stinson, Brock Swearinger, Cody Teshak, Julia Thomas, Clare Tjaden, Alexis Toporowski, Jonathon Toppert, Alan Tudeen, Carlie Vance, Soumit Varre, Josette Venhorst, Maggie Walls, Olivia Wardlow, Jennifer White, Lucas Whitesides, Lucas Wilkins, Skylar Willingham
LeClaire: Clare Basala, Isabella Bormann, Harrison Cockrell, Kyra Evjen, Aryana Fernandez, MacKenzie Frazer, Hailee Grovo, Jessalyn Kehrberg, Alexis Murdock, Alecia Paget, Addison Staszewski, Nicole Stocker, Elizabeth Staebell
Pleasant Valley: Sean Buckley, Brenna Staub
Princeton: Garrett Bowe, Brandon Dobbs, Chelsea Gless, Tyler Stanton
University of Northern Iowa, Cedar Falls, Iowa
Bettendorf: Tayler Andersen, Cameron Ballantyne, Ashley Bodkin, Grace Budde, Kaitlyn Burkamper, Cameron Carter, Grace Erpelding, Kaitlyn Evans, Leah Evans, Reghan German, Ethan Graham, Gabrielle Graham-LeGare, Emily Hamilton, Kelsey Hollis, Jenna Hoover, Chloe Johnson, Rebecca Kuhel, Alexandria Larson, Olivia Leach, Julia Martin, Courtney McClaine, Steele McKinnon, Emily Medina, Grace Moore, Kate Morrissey, Shannon Mullen, Luc Nading, Adrienne Necker, Preston Olson, Emily Paul, Kayla Reilly, Abigail Saathoff, Grace Sack, Josephine Sack, Haley Scogland, Gareth Shepherd, Abbigail Stolte, Brianna Swarm, Annalise Wall, Daniel Wilkinson
LeClaire: Brenna Bleeker, Thomas Griffin, Emma Hartz, Harrison Hodge, Kara Lindhoff, Mackenzie Wisneski
Princeton: Dana Jamison
Riverdale: Rishem Bhogal
Wartburg College, Waverly, Iowa
Bettendorf: Trinity Borland, Nathan Trabue
Wheaton College, Wheaton, Illinois
Bettendorf: Lindsay Danielson, Emilie Gist
Honor Roll
DePauw University, Greencastle, Indiana
Princeton: Allison Miller
Provost's List
Troy University, Troy, Alabama
Bettendorf: Jess Jacobsen
Graduations
Carl Sandburg College, Galesburg, Illinois
Bettendorf: Katelyn Weeks
University of Northern Iowa, Cedar Falls, Iowa
Bettendorf: Andrew Braught, Allison Christisen, Alycia Griffith, Cleophas Kabarega, Julia Logan, Julia Martin, Pierce Matt, Courtney McClaine, Madison McDonald, Nicholas Merschman, Grace Sack, Jacob Schwarm, Anthony Smith
LeClaire: Michael Luett
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