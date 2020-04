Honorable mention

Stay logged in to skip the surveys

Alleman: Sam Coleman, sr.; Avrie Schmidt, so.; Assumption: Dawsen Dorsey, so.; Natalie Moore, sr.; Corey Whitlock, sr. Bettendorf: Emma Dennison, sr.; Maggie Erpelding, sr.; Ashley Fountain, jr.; Grace McKenzie, sr.; Kaalyn Petersen, sr. Clinton: Mackenzie Cooley, jr.; Elle Davis, jr.; Molly Shannon, jr. Davenport Central: Acorionna Lard, jr.; Bria Clark, so.; Sydney George, jr.; Adriauna Mayfield, so. Davenport North: Anne Awour, sr.; Jordan Burch, jr.; Me'Kiyah Harris, jr.; Ivy Wilmington, jr. Davenport West: Madison Fuller, sr.; Kaitlynn Powell, so. Geneseo: Ali Rapps, so.; Danielle Beach, fr.; Abbi Barickman, jr.. Moline: Kelsi Curtis, sr.; Kadence Tatum, so.; Muscatine: Madi Petersen, jr.; Emily Woepking, sr. North Scott: Brooke Kilburg, sr.; Adriane Latham, sr.; Sam Scott, jr. Pleasant Valley: Regan Denny, sr.; Addie Kerkhoff, so.; Ilah Perez-Johnson, sr.; Rock Island: Brooklynn Larson, jr.; Imari McDuffy, so. United Township: Jade Hunter, jr.