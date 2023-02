CLASS 3A NORMAL COMMUNITY SECTIONAL

Session times: The first session gets underway Friday at 5 p.m. Wrestling resumes with the second session Saturday morning at 9, with the third session (including finals) set to start at 1 p.m.

Moline -- 120: Dominick Diaz (Fr., 14-6); 145: Noah Tapia (Sr., 46-0); 160: Zander Ealy (Jr., 28-9); 182: James Soliz (Jr., 38-6).

CLASS 2A ROCHELLE SECTIONAL

Session times: Friday's opening session gets underway at 4 p.m., with wrestling resuming Saturday morning at 9:30 with the second session. The third session, including championship and third-place bouts, gets going at 1 p.m.

Geneseo -- 106: Tim Sebastian (So., 36-7); 113: Devan Hornback (So., 21-13); 120: Grady Hull (Fr., 29-11); 126: Bryce Bealer (Sr., 17-14); 132: Zachary Montez (So., 40-1); 138: Malaki Jackson (Fr., 22-10); 145: Kye Weinzierl (Fr., 23-9); 152: Josh Hock (Jr., 32-7); 160: Aiden Damewood (Sr., 25-14); 182: Landon Shoemaker (Sr., 29-12); 195: Aaron Betcher (So., 15-13); 220: Tim Stohl (Sr., 33-11); 285: Levi Neumann (Sr., 30-8).

Rock Island -- 106: Sammy Niyonkuru (Sr., 26-9; 113: Truth Vesey (Jr., 36-2); 120: Daniel McGhee (Jr., 20-4); 126: Antonio Parker (So., 23-16); 132: Temar Hudson (Fr., 21-11); 145: Tristan Willoughby (Sr., 25-17); 170: Amare Overton (Jr., 36-8); 182: Steven Marquez (Sr., 33-4); 195: Andrew Marquez (Jr., 35-5); 285: Eli Gustafson (Jr., 22-9).

United Township -- 120: Xavier Marolf (Fr., 27-10); 152: Kayden Marolf (So., 19-7).

CLASS 1A OREGON SECTIONAL

Session times: The first session gets going Friday at 4:30 p.m. Wrestling resumes Saturday morning at 10 with the second session, and the third session (including finals) is set to start around 2:30 p.m.

Alleman -- 132: Adam Jacks (Fr., 35-9); 195: Peyton Pirog (Jr., 25-18).

Erie-Prophetstown -- 120: Wyatt Goossens (So., 40-5); 152: Jase Grunder (Sr., 44-2); 182: Luke Otten (Jr., 33-15).

Fulton -- 145: Ben Fosdick (Sr., 38-7); 170: Zane Pannell (Sr., 44-1); 285: Braiden Damhoff (Sr., 30-13).

Morrison -- 132: Camden Pruis (Jr., 34-12); 152: Brady Anderson (Fr., 31-17).

Orion -- 113: Kaleb Sovey (So., 30-14); 120: Luke Moen (Sr., 37-9); 126: Cole Perkins (Jr., 15-9); 145: Mason Anderson (Jr., 38-8); 160: Nolan Loete (Jr., 11-6); 182: Aiden Fisher (Jr., 37-11); 195: Maddux Anderson (So., 36-10); 220: Phillip Dochterman (Jr., 30-7); 285: Noah Parr (So., 18-12).

Riverdale -- 106: Dean Wainwright (Fr., 42-1); 113: Tharren Jacobs (Jr., 37-7); 132: Kolton Kruse (So., 34-13); 138: Brock Smith (Sr., 46-1); 152: Eli Hinde (Sr., 31-4); 160: Collin Altensey (Sr., 47-1); 170: Alex Watson (Sr., 44-4); 182: Zac Bradley (Jr., 38-10); 220: Iyezaha Hill (Jr., 19-13).

Rockridge -- 126: Jude Finch (So., 38-3); 138: Bryan Blumenstein (Sr., 17-11); 145: Reese Finch (Sr., 37-7); 160: Ryan Lower (Fr., 39-6); 170: Tyler Morrisey (Sr., 36-13); 220: Kamden Weinert (Sr., 17-17).

Sherrard -- 113: Pierce Findlay (Sr., 23-16); 195: Walker Anderson (Sr., 36-2).

West Carroll -- 106: Connor Knop (Fr., 25-7).

CLASS 1A CLINTON SECTIONAL

Session times: Wrestling begins Friday at 4:30 p.m., with the second session set to begin Saturday morning at 10 and the third session (including championship and third-place matches) set to start around 2 p.m.

Kewanee -- 106: Kingston Peterson (Fr., 31-13); 113: Chance DeSplinter (Fr., 25-12); 126: Benjamin Taylor (So., 34-11); 132: Landon Mason (Jr., 16-9); 138: William Taylor (Sr., 39-3); 145: Parker DeBord (Sr., 20-14); 152: Max Kelly (Sr., 37-8); 160: Jaxson Hicks (Sr., 38-7); 170: Jackson Hawkins (Jr., 30-16); 182: Alejandro Duarte (So., 32-8); 220: Douglas Swearingen (Fr., 23-20).

Mercer County -- 113: Kale Stirn (So., 21-6); 120: Ethan Monson (Jr., 38-3); 138: Cody Baker (Fr., 12-11); 152: Eli Burns (Fr., 31-16); 160: Daylin Estabrook (Jr., 15-17); 170: Bodie Salmon (So., 23-5); 182: Gavin Minteer (Sr., 21-10); 195: Nathaniel Rodriguez (Sr., 24-18); 285: Payton Coppla (Jr., 26-14).

Advancing: The top four individuals in each weight class in all three classes advance to next weekend's IHSA Individual State Tournament at the State Farm Center in Champaign.