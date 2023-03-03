GENESIS BIRTHCENTER DAVENPORT
Sophie Utroska, Clinton; girl, Friday, Feb. 17
Emily Merritt and Allen Douglas, Jr., Davenport; boy, Friday, Feb. 17
Joy and Brad Begyn, Davenport; girl, Saturday, Feb. 18.
Leticia Pena and Tim Keel, Silvis; boy, Monday, Feb. 20
Breze Darnell and Andrew Boynton, Davenport; boy, Monday, Feb. 20
Austin Fortier, Davenport; girl, Tuesday, Feb. 21.
Kathryn Howard and Zach Boutelle, Delmar; girl, Tuesday, Feb. 21.
Kristin Paysen and Justin Snyder, Maquoketa; girl, Tuesday, Feb. 21.
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Whitney and Daniel Perales, Bettendorf; girl, Wednesday, Feb. 22.
Mindy and Tanner Travis, Wapello; girl, Wednesday, Feb. 22.