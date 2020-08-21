Births for Friday, Aug. 21, 2020

UNITYPOINT HEALTH-TRINITY MOLINE
Shelby and Randal Lyon, Aledo; boy, Friday, Aug. 14.
Magen Mlekush and Steve Aguilera, Moline; girl, Saturday, Aug. 15.
Miranda and Jon Padilla, Silvis; boy, Sunday, Aug. 16.
Emily Hintze and Jamie Phillips, Orion; girl, Sunday, Aug. 16.
Kimberly Slutz-Ross and Andrew Ross, Rock Island; boy, Sunday, Aug. 16.
Summer Northcutt and Brandon Vaughn, Milan; boy, Tuesday, Aug. 18.
UNITYPOINT HEALTH-TRINITY BETTENDORF
LaTanya Wilson, Davenport; twins, boy and girl, Sunday, Aug. 16.
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