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Births for Friday, Aug. 21, 2020
topical

Births for Friday, Aug. 21, 2020

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UNITYPOINT HEALTH-TRINITY MOLINE

Shelby and Randal Lyon, Aledo; boy, Friday, Aug. 14. 

Magen Mlekush and Steve Aguilera, Moline; girl, Saturday, Aug. 15. 

Miranda and Jon Padilla, Silvis; boy, Sunday, Aug. 16. 

Emily Hintze and Jamie Phillips, Orion; girl, Sunday, Aug. 16. 

Kimberly Slutz-Ross and Andrew Ross, Rock Island; boy, Sunday, Aug. 16. 

Summer Northcutt and Brandon Vaughn, Milan; boy, Tuesday, Aug. 18. 

UNITYPOINT HEALTH-TRINITY BETTENDORF

LaTanya Wilson, Davenport; twins, boy and girl, Sunday, Aug. 16.

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