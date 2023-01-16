Births for Monday, Jan. 16, 2023

UNITYPOINT HEALTH-TRINITY MOLINE
Destiney Summers and Michael Lundeen, Milan; girl, Sunday, Jan. 8.
Kourtney and Ty Tiffenback, Moline; boy, Monday, Jan. 9.
Morgan Bowton and Jordan Welch, Annawan; boy, Wednesday, Jan. 11.
Kendra and Julius Welch, Kewanee; boy, Tuesday, Jan. 10.
UNITYPOINT HEALTH-TRINITY BETTENDORF
Laura and Jose Nunez, Silvis; boy, Sunday, Jan. 8.
Stephanie and Toby Behrens, Donahue; boy, Tuesday, Jan. 10.
Devan and Kyle Chandler, Aledo; girl, Tuesday, Jan. 10.
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Callie and Garrett Duncan, Davenport; girl, Tuesday, Jan. 10.
LeThia and LaVanti Wright, Davenport; girl, Wednesday, Jan. 11.
Caitlin Maloney and Devin Kuehl, Erie; girl, Wednesday, Jan. 11.