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Births for Monday, Jan. 16, 2023

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UNITYPOINT HEALTH-TRINITY MOLINE

Destiney Summers and Michael Lundeen, Milan; girl, Sunday, Jan. 8.

Kourtney and Ty Tiffenback, Moline; boy, Monday, Jan. 9.

Morgan Bowton and Jordan Welch, Annawan; boy, Wednesday, Jan. 11.

Kendra and Julius Welch, Kewanee; boy, Tuesday, Jan. 10.

UNITYPOINT HEALTH-TRINITY BETTENDORF

Laura and Jose Nunez, Silvis; boy, Sunday, Jan. 8.

Stephanie and Toby Behrens, Donahue; boy, Tuesday, Jan. 10.

Devan and Kyle Chandler, Aledo; girl, Tuesday, Jan. 10.

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Callie and Garrett Duncan, Davenport; girl, Tuesday, Jan. 10.

LeThia and LaVanti Wright, Davenport; girl, Wednesday, Jan. 11.

Caitlin Maloney and Devin Kuehl, Erie; girl, Wednesday, Jan. 11.

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