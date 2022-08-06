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Births for Saturday, Aug. 6, 2022

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UNITYPOINT HEALTH-TRINITY MOLINE

Kaitlynn Horton, Joy; boy, Tuesday, July 19.

Arazi and Taylor Love, Rock Island; girl, Saturday, July 30.

Jessica and Chad Grumadas, Silvis; boy,  Saturday, July 30.

Olivia Garza, Moline; boy, Friday, July 29. 

Katie and Kevin Tracey, Silvis; twin girls, Thursday, July 28.

Kimberly and Daniel Gabriel, Woodhull; boy, Monday, Aug. 1. 

Aletha and James Gauley, Moline; girl, Wednesday, Aug. 3.

UNITYPOINT HEALTH-TRINITY BETTENDORF

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Shavonta Randle and Martraz Brown Sr., Davenport; girl, Tuesday, Aug. 2.

Amanda and Nicholas Markovich, Davenport; girl, Wednesday, Aug. 3. 

Evelyn Washington, Bettendorf; girl, Wednesday, Aug. 3. 

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