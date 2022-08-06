Births for Saturday, Aug. 6, 2022

UNITYPOINT HEALTH-TRINITY MOLINE
Kaitlynn Horton, Joy; boy, Tuesday, July 19.
Arazi and Taylor Love, Rock Island; girl, Saturday, July 30.
Jessica and Chad Grumadas, Silvis; boy, Saturday, July 30.
Olivia Garza, Moline; boy, Friday, July 29.
Katie and Kevin Tracey, Silvis; twin girls, Thursday, July 28.
Kimberly and Daniel Gabriel, Woodhull; boy, Monday, Aug. 1.
Aletha and James Gauley, Moline; girl, Wednesday, Aug. 3.
UNITYPOINT HEALTH-TRINITY BETTENDORF
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Shavonta Randle and Martraz Brown Sr., Davenport; girl, Tuesday, Aug. 2.
Amanda and Nicholas Markovich, Davenport; girl, Wednesday, Aug. 3.
Evelyn Washington, Bettendorf; girl, Wednesday, Aug. 3.