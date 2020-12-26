Births for Saturday, Dec. 26, 2020

UNITYPOINT HEALTH-TRINITY MOLINE
Destinee Favela and Jacob Brower, Moline; boy, Monday, Dec. 21.
UNITYPOINT HEALTH-TRINITY BETTENDORF
Heather and Kevin Linn, Davenport; girl, Monday, Dec. 21.
GENESIS BIRTHCENTER SILVIS
Garrett Hilburn and Kaylee Guile, Silvis; boy, Sunday, Dec. 13.
Adam Kauer and Nicole Noble, East Moline; boy, Tuesday, Dec. 15.
Shanna Miller, East Moline; girl, Wednesday, Dec. 16.
Garrett and Tori Hohl, Coal Valley; girl, Saturday, Dec. 19.
Tariq Shears and Amanda Walsh, Milan; girl, Sunday, Dec. 20.