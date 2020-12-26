 Skip to main content
You have permission to edit this article.
Edit
Births for Saturday, Dec. 26, 2020
topical

Births for Saturday, Dec. 26, 2020

{{featured_button_text}}

UNITYPOINT HEALTH-TRINITY MOLINE

Destinee Favela and Jacob Brower, Moline; boy, Monday, Dec. 21.

UNITYPOINT HEALTH-TRINITY BETTENDORF

Heather and Kevin Linn, Davenport; girl, Monday, Dec. 21.

GENESIS BIRTHCENTER SILVIS

Garrett Hilburn and Kaylee Guile, Silvis; boy, Sunday, Dec. 13.

Adam Kauer and Nicole Noble, East Moline; boy, Tuesday, Dec. 15.

Shanna Miller, East Moline; girl, Wednesday, Dec. 16.

Garrett and Tori Hohl, Coal Valley; girl, Saturday, Dec. 19.

Tariq Shears and Amanda Walsh, Milan; girl, Sunday, Dec. 20.

0
0
0
0
0

Get local news delivered to your inbox!

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.

Related to this story

Most Popular

Watch Now: Related Video

WATCH NOW: The annual Kall Christmas Light display

Get up-to-the-minute news sent straight to your device.

Topics

News Alerts

Breaking News