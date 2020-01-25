Births for Saturday, Jan. 25, 2020

Births for Saturday, Jan. 25, 2020

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UNITYPOINT HEALTH-TRINITY MOLINE

Brooke and Andrew Bealer, Moline; boy, Monday, Jan. 20. 

Katie Scalf and DeonDray Jordan, East Moline; boy, Monday, Jan. 20. 

Angela Whited and Jimmy Adams Jr., Coal Valley; girl, Tuesday, Jan. 21.

Ashley Christie, Keithsburg; girl, Tuesday, Jan. 21.

UNITYPOINT HEALTH-TRINITY BETTENDORF

Danielle and Trevis Hermsen, Davenport; boy, Tuesday, Jan. 21.

Jamie and Kyle Kovacic, Rapids City; boy, Tuesday, Jan. 21.

Ashlie and Matthew Kelly, Moline; girl, Tuesday, Jan. 21.

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