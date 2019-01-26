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UNITYPOINT HEALTH-TRINITY BETTENDORF

Marisa and Tre Krochak, Moline; boy, Wednesday, Jan. 23. 

Cassie and Luiz Garcia, Davenport; girl, Wednesday, Jan. 23. 

GENESIS BIRTHCENTER DAVENPORT

Amanda and Casey Hoffman, Davenport; girl, Monday, Jan. 21. 

Amanda Whitney and Damian Hollingshed Jr., Davenport; girl, Monday, Jan. 21. 

Kenyata Burnett, Bettendorf; boy, Tuesday, Jan. 22. 

Lauren Houston and Zachary Stearman, LeClaire; girl, Tuesday, Jan. 22. 

UNITYPOINT HEALTH-TRINITY MOLINE

Sarah Dempsey and Tyler Mohr, Davenport; boy, Monday, Jan. 21. 

Abigail Carothers and Clayton Collins, Milan; boy, Monday, Jan. 21. 

Allisyn and James Dekezel Jr., Colona; boy, Tuesday, Jan. 22. 

Amanda Smet and Jacob Allen, Rock Island; boy, Tuesday, Jan. 22.

Maria Magallon Perez and Luis Rosas Gallardo, Moline; boy, Tuesday, Jan. 22. 

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