UNITYPOINT HEALTH-TRINITY BETTENDORF
Marisa and Tre Krochak, Moline; boy, Wednesday, Jan. 23.
Cassie and Luiz Garcia, Davenport; girl, Wednesday, Jan. 23.
GENESIS BIRTHCENTER DAVENPORT
Amanda and Casey Hoffman, Davenport; girl, Monday, Jan. 21.
Amanda Whitney and Damian Hollingshed Jr., Davenport; girl, Monday, Jan. 21.
Kenyata Burnett, Bettendorf; boy, Tuesday, Jan. 22.
Lauren Houston and Zachary Stearman, LeClaire; girl, Tuesday, Jan. 22.
UNITYPOINT HEALTH-TRINITY MOLINE
Sarah Dempsey and Tyler Mohr, Davenport; boy, Monday, Jan. 21.
Abigail Carothers and Clayton Collins, Milan; boy, Monday, Jan. 21.
Allisyn and James Dekezel Jr., Colona; boy, Tuesday, Jan. 22.
Amanda Smet and Jacob Allen, Rock Island; boy, Tuesday, Jan. 22.
Maria Magallon Perez and Luis Rosas Gallardo, Moline; boy, Tuesday, Jan. 22.