Births for Saturday, March 12, 2022

UNITYPOINT HEALTH-TRINITY MOLINE
Guyla and Valentine Ezugha, Bettendorf; girl, Sunday, March 6.
Nicole and Darin Dingman, Rock Island; girl, Sunday, March 6.
Lavendar Belinsky and Jamie Pfeifer, Colona; boy, Monday, March 7.
Nicole Quick and Terry Samuels, Rock Island; girl, Tuesday, March 8.
UNITYPOINT HEALTH-TRINITY BETTENDORF
Casandra Spence and Mitch White, Eldridge; boy, Saturday, March 5.
Kaylee and Michael Novitske, Davenport; boy, Saturday, March 5.
Cristina Carranza Padilla and Julio Sierra, Rock Island; boy, Saturday, March 5.
Cassandra Mossavat, Davenport; boy, Sunday, March 6.
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Jessica and Mitchell McDevitt, Bettendorf; boy, Monday, March 7.
Amanda Bagley and Traa Michaels, East Moline; girl, Tuesday, March 8.
Nicole Nielsen and Daniel Springer, Camanche; girl, Wednesday, March 9.
Brylee and Dale Blanning, Maquoketa; boy, Wednesday, March 9.