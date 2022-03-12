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Births for Saturday, March 12, 2022

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UNITYPOINT HEALTH-TRINITY MOLINE

Guyla and Valentine Ezugha, Bettendorf; girl, Sunday, March 6. 

Nicole and Darin Dingman, Rock Island; girl, Sunday, March 6. 

Lavendar Belinsky and Jamie Pfeifer, Colona; boy, Monday, March 7.

Nicole Quick and Terry Samuels, Rock Island; girl, Tuesday, March 8.

UNITYPOINT HEALTH-TRINITY BETTENDORF

Casandra Spence and Mitch White, Eldridge; boy, Saturday, March 5.

Kaylee and Michael Novitske, Davenport; boy, Saturday, March 5.

Cristina Carranza Padilla and Julio Sierra, Rock Island; boy, Saturday, March 5.

Cassandra Mossavat, Davenport; boy, Sunday, March 6.

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Jessica and Mitchell McDevitt, Bettendorf; boy, Monday, March 7.

Amanda Bagley and Traa Michaels, East Moline; girl, Tuesday, March 8.

Nicole Nielsen and Daniel Springer, Camanche; girl, Wednesday, March 9.

Brylee and Dale Blanning, Maquoketa; boy, Wednesday, March 9.

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