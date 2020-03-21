Births for Saturday, March 21, 2020

UNITYPOINT HEALTH-TRINITY MOLINE
Katelyn Hart and Dalton Nolen, Coal Valley; girl, Monday, March 16.
Elizabeth Raya, Moline; twin girls, Tuesday, March 17.
Dawn Davis and Kyle Ray, Moline; girl, Tuesday, March 17.
Sabukunze Nicolas and Ndayiragije Johnapelte, Rock Island; boy, Wednesday, March 18.
GENESIS BIRTHCENTER SILVIS
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Robert Costner and Lori Hall, New Windsor; boy, Thursday, March 12.
Anthony Voorhis and Lindsay Thompson, Rock Island; girl, Friday, March 13.
Alexander Roberts and Amber Stottlemyre, Silvis; girl, Monday, March 16.
Eric Barnes and Aleic Underwood, Colona; girl, Tuesday, March 17.
UNITYPOINT HEALTH-TRINITY BETTENDORF
Kris and Adam Anderson, Davenport; girl, Tuesday, March 17.
Chelsea Hamm and Devin Schmaling, Albany; girl, Tuesday, March 17.