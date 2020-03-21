Births for Saturday, March 21, 2020

Births for Saturday, March 21, 2020

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UNITYPOINT HEALTH-TRINITY MOLINE

Katelyn Hart and Dalton Nolen, Coal Valley; girl, Monday, March 16. 

Elizabeth Raya, Moline; twin girls, Tuesday, March 17.

Dawn Davis and Kyle Ray, Moline; girl, Tuesday, March 17.

Sabukunze Nicolas and Ndayiragije Johnapelte, Rock Island; boy, Wednesday, March 18.

GENESIS BIRTHCENTER SILVIS

Robert Costner and Lori Hall, New Windsor; boy, Thursday, March 12.

Anthony Voorhis and Lindsay Thompson, Rock Island; girl, Friday, March 13. 

Alexander Roberts and Amber Stottlemyre, Silvis; girl, Monday, March 16. 

Eric Barnes and Aleic Underwood, Colona; girl, Tuesday, March 17. 

UNITYPOINT HEALTH-TRINITY BETTENDORF

Kris and Adam Anderson, Davenport; girl, Tuesday, March 17.

Chelsea Hamm and Devin Schmaling, Albany; girl, Tuesday, March 17.

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