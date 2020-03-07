Births for Saturday, March 7, 2020

UNITYPOINT HEALTH-TRINITY MOLINE
Tiffany and Joshua Pearce, Sherrard; boy, Tuesday, March 3.
Abby and Cody Morris, Annawan; boy, Tuesday, March 3.
Lindsey Kelsall and Jordan Balmer, Geneseo; boy, Tuesday, March 3.
UNITYPOINT HEALTH-TRINITY BETTENDORF
Teresa Perez-Martinez and Angel Castaneda-Valadez, Rock Island; girl, Tuesday, March 3.
Katlin and Jordan Young, Davenport; boy, Wednesday, March 4.
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GENESIS BIRTHCENTER DAVENPORT
Aubree and Kile Krol, LeClaire; girl, Monday, March 2.
Emily Schulz Stiles and Derek Stiles, Clinton; girl, Monday, March 2.
Khaliah Hudson, Davenport; girl, Monday, March 2.
Claire and Johnny Fourdyce, Bettendorf; boy, Tuesday, March 3.
Jamie and Wade Tack, Dewitt; girl, Tuesday, March 3.
Lauren and Mark Sikes, Rock Island; girl, Tuesday, March 3.
Nicole and Justin Fritz, Geneseo; girl, Tuesday, March 3.
Danielle Stogdill and Thomas Boyd, Davenport; girl, Wednesday, March 4.