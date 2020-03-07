Births for Saturday, March 7, 2020

Births for Saturday, March 7, 2020

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UNITYPOINT HEALTH-TRINITY MOLINE

Tiffany and Joshua Pearce, Sherrard; boy, Tuesday, March 3.

Abby and Cody Morris, Annawan; boy, Tuesday, March 3.

Lindsey Kelsall and Jordan Balmer, Geneseo; boy, Tuesday, March 3.

UNITYPOINT HEALTH-TRINITY BETTENDORF

Teresa Perez-Martinez and Angel Castaneda-Valadez, Rock Island; girl, Tuesday, March 3.

Katlin and Jordan Young, Davenport; boy, Wednesday, March 4.

GENESIS BIRTHCENTER DAVENPORT

Aubree and Kile Krol, LeClaire; girl, Monday, March 2.

Emily Schulz Stiles and Derek Stiles, Clinton; girl, Monday, March 2.

Khaliah Hudson, Davenport; girl, Monday, March 2.

Claire and Johnny Fourdyce, Bettendorf; boy, Tuesday, March 3.

Jamie and Wade Tack, Dewitt; girl, Tuesday, March 3.

Lauren and Mark Sikes, Rock Island; girl, Tuesday, March 3.

Nicole and Justin Fritz, Geneseo; girl, Tuesday, March 3.

Danielle Stogdill and Thomas Boyd, Davenport; girl, Wednesday, March 4.

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