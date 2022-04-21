Births for Thursday, April 21, 2022

UNITYPOINT HEALTH-TRINITY MOLINE
Missy Smith and Enrique Rhoden, East Moline; boy, Saturday, April 16.
Rachael Scace and Donovan Cantu Grygiel, East Moline; girl, Sunday, April 17.
Alexandra Anderson and Quawntell Fender, Rock Island; boy, Sunday, April 17.
Carlee and Sean Hanley, Moline; girl, Monday, April 18.
Megan Myers and Jonathan Jones, Coal Valley; boy, Monday, April 18.
Shakera Abbey and Dravon McCaw, Rock Island; girl, Monday, April 18.
GENESIS BIRTHCENTER DAVENPORT
Alexia Ogden and Ryan Kranci, Davenport; boy, Monday, April 4.
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Sherell Newman and Chaase Veasey, Davenport; boy, Tuesday, April 12.
Natalie and Seth Van Deest, Bettendorf; boy, Wednesday, April 13.
Claire and Andrew Dobek, Davenport; girl, Wednesday, April 13.
Eurdyice Triche, Davenport; boy, Thursday, April 14.
Kelsey Hubbard and Jacob Bedwell, Davenport; boy, Thursday, April 14.
Tamika and Marcus Ferrell, Davenport; girl, Friday, April 15.
Hope Taylor and Dustin Bain, Davenport; girl, Friday, April 15.
Mary and William Luallen, Davenport; girl, Friday, April 15.
Katherine and Joshua Matthews, Port Byron; girl, Monday, April 18.