Births for Thursday, April 30, 2020

Births for Thursday, April 30, 2020

{{featured_button_text}}

UNITYPOINT HEALTH-TRINITY MOLINE

Renae and Eric Leander, Cambridge; boy, Sunday, April 26. 

GENESIS BIRTHCENTER DAVENPORT

Shelby and Daniel Conatser, Davenport; girl, Wednesday, April 22. 

Alison and Wade Warnecke, Blue Grass; girl, Thursday, April 23. 

Antwunette Echols, Bettendorf; boy, Thursday, April 23. 

Erin Moore, Davenport; girl, Friday, April 24. 

Jackie and Joe Asher, Davenport; boy, Saturday, April 25. 

Kelsey Hubbard, Davenport; girl, Sunday, April 26. 

0
0
0
0
0

Get local news delivered to your inbox!

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.

Related to this story

Most Popular

Kahl Home resident recovering from COVID-19 has died
Local News

Kahl Home resident recovering from COVID-19 has died

  • Updated

An elderly woman who had tested positive for COVID-19 in early April but was thought to be recovering, died Tuesday in the early evening at the Kahl Home.

Jeannette Green, 92, had just returned Monday afternoon from Genesis Hospital, her daughter, Pamela Goldman said.

Get up-to-the-minute news sent straight to your device.

Topics

News Alerts

Breaking News