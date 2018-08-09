Try 1 month for 99¢

UNITYPOINT HEALTH-TRINITY MOLINE

Chelsea Mueting and LaTroy Mitchell, Moline; girl, Thursday, Aug. 2.

Myah Johnson and Devyn Sperry, Moline; boy, Saturday, Aug. 4.

Tara Rai and Bhusan Chettri, Rock Island; boy, Friday, Aug. 3.  

Amanda and Jason Whitmire, Andalusia; boy, Saturday, Aug. 4. 

Christena Bivens and Tim Langhammer, Rock Island; girl, Saturday, Aug. 4. 

UNITYPOINT HEALTH-TRINITY BETTENDORF

Megan and Richard Gradwell, Eldridge; boy, Monday, Aug. 6. 

Jennifer and Tyler Drury, Davenport; girl, Monday, Aug. 6.  

Jahayra Galeana and Juan Alfaro, Rock Island; girl, Sunday, Aug. 5. 

0
0
0
0
0