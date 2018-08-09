UNITYPOINT HEALTH-TRINITY MOLINE
Chelsea Mueting and LaTroy Mitchell, Moline; girl, Thursday, Aug. 2.
Myah Johnson and Devyn Sperry, Moline; boy, Saturday, Aug. 4.
Tara Rai and Bhusan Chettri, Rock Island; boy, Friday, Aug. 3.
Amanda and Jason Whitmire, Andalusia; boy, Saturday, Aug. 4.
Christena Bivens and Tim Langhammer, Rock Island; girl, Saturday, Aug. 4.
UNITYPOINT HEALTH-TRINITY BETTENDORF
Megan and Richard Gradwell, Eldridge; boy, Monday, Aug. 6.
Jennifer and Tyler Drury, Davenport; girl, Monday, Aug. 6.
Jahayra Galeana and Juan Alfaro, Rock Island; girl, Sunday, Aug. 5.