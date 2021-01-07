Births for Thursday, Jan. 7, 2021

UNITYPOINT HEALTH-TRINITY MOLINE
Kimberly and Bradley Howard, Geneseo; boy, Tuesday, Dec. 29.
Shelby and Mick Exbom, Sherrard; girl, Saturday, Jan. 2.
Laura and Curt Elpers, Coal Valley; girl, Saturday, Jan. 2.
Tessa Henton and Joshua Hicks, Aledo; boy, Sunday, Jan. 3.
Taraney Hearn, Rock Island; boy, Sunday, Jan. 3.
Erica Raychel and Justin Whipple, Moline; boy, Monday, Jan. 4.
Jacqueline Shepherd and Shawn Shadden, Moline; boy, Monday, Jan. 4.
GENESIS BIRTHCENTER SILVIS
Douglas and Teagan Rutledge, Silvis; girl, Tuesday, Dec. 29.
Tyler and Ashley Hansen, Sherrard; girl, Friday, Jan. 1.
GENESIS BIRTHCENTER DAVENPORT
Bianca Filgo and Joshua Ackerman, Bettendorf; boy, Sunday, Dec. 27.
Constance and Valltino Pleasant, Dubuque; girl, Wednesday, Dec. 30.
Jessica Sweeney and Zachary Turkle, Blue Grass; girl, Monday, Dec. 28.
Chelsie and Benjamin Jansen, Marquette, Iowa; boy, Tuesday, Dec. 29.
Hannah and Jaocb Vossenkemper, Bettendorf; girl, Tuesday, Dec. 29.
Dashala Sanders and Corey Hill, Davenport; boy, Wednesday, Dec. 30.
Amanda and Samuel Hornick, LeClaire; boy, Wednesday, Dec. 30.
Ariel Green, Muscatine; boy, Wednesday, Dec. 30.
Brianne and Mitchell Johnson, DeWitt; girl, Wednesday, Dec. 30.
Sarah and Chad Burgett, Moline; boy, Wednesday, Dec. 30.
Allison and Eric Petersen, Wheatland; boy, Thursday, Dec. 31.
Brianna and Kyle Rollins, Geneseo; boy, Thursday, Dec. 31.
Julie and Scott Terry, Davenport; boy, Friday, Jan. 1.
Kayla and Bradley Sindt, Davenport; girl, Friday, Jan. 1.