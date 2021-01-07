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Births for Thursday, Jan. 7, 2021
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Births for Thursday, Jan. 7, 2021

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UNITYPOINT HEALTH-TRINITY MOLINE

Kimberly and Bradley Howard, Geneseo; boy, Tuesday, Dec. 29. 

Shelby and Mick Exbom, Sherrard; girl, Saturday, Jan. 2. 

Laura and Curt Elpers, Coal Valley; girl, Saturday, Jan. 2.

Tessa Henton and Joshua Hicks, Aledo; boy, Sunday, Jan. 3.

Taraney Hearn, Rock Island; boy, Sunday, Jan. 3.

Erica Raychel and Justin Whipple, Moline; boy, Monday, Jan. 4.

Jacqueline Shepherd and Shawn Shadden, Moline; boy, Monday, Jan. 4.

GENESIS BIRTHCENTER SILVIS

Douglas and Teagan Rutledge, Silvis; girl, Tuesday, Dec. 29. 

Tyler and Ashley Hansen, Sherrard; girl, Friday, Jan. 1. 

GENESIS BIRTHCENTER DAVENPORT

Bianca Filgo and Joshua Ackerman, Bettendorf; boy, Sunday, Dec. 27.

Constance and Valltino Pleasant, Dubuque; girl, Wednesday, Dec. 30.

Jessica Sweeney and Zachary Turkle, Blue Grass; girl, Monday, Dec. 28. 

Chelsie and Benjamin Jansen, Marquette, Iowa; boy, Tuesday, Dec. 29. 

Hannah and Jaocb Vossenkemper, Bettendorf; girl, Tuesday, Dec. 29. 

Dashala Sanders and Corey Hill, Davenport; boy, Wednesday, Dec. 30.

Amanda and Samuel Hornick, LeClaire; boy, Wednesday, Dec. 30.

Ariel Green, Muscatine; boy, Wednesday, Dec. 30.

Brianne and Mitchell Johnson, DeWitt; girl, Wednesday, Dec. 30.

Sarah and Chad Burgett, Moline; boy, Wednesday, Dec. 30.

Allison and Eric Petersen, Wheatland; boy, Thursday, Dec. 31.

Brianna and Kyle Rollins, Geneseo; boy, Thursday, Dec. 31.

Julie and Scott Terry, Davenport; boy, Friday, Jan. 1.

Kayla and Bradley Sindt, Davenport; girl, Friday, Jan. 1.

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