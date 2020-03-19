Births for Thursday, March 19, 2020

Births for Thursday, March 19, 2020

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UNITYPOINT HEALTH-TRINITY MOLINE

Fatoumata Sow and Mouhamadou Diallo, Moline; girl, Saturday, March 14.

Megan and Nick Trout, Coal Valley; girl, Sunday, March 15. 

Leslie and Jeffrey Carey, Milan; girl, Sunday, March 15.

UNITYPOINT HEALTH-TRINITY BETTENDORF

Esmeralda J.M. Garcia and Maurice M. Thomas, Davenport; boy, Sunday, March 15.

Danielle and Martin Braun, Davenport; boy, Monday, March 16. 

GENESIS BIRTHCENTER DAVENPORT

Jessica Brady, Davenport; boy, Saturday, March 14.

Tavianna Lewis, Davenport; girl, Saturday, March 14.

Megan and Thomas Villinis, Davenport; girl, Sunday, March 15.

Emily Covington, Davenport; boy, Monday, March 16. 

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