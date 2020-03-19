Births for Thursday, March 19, 2020

UNITYPOINT HEALTH-TRINITY MOLINE
Fatoumata Sow and Mouhamadou Diallo, Moline; girl, Saturday, March 14.
Megan and Nick Trout, Coal Valley; girl, Sunday, March 15.
Leslie and Jeffrey Carey, Milan; girl, Sunday, March 15.
UNITYPOINT HEALTH-TRINITY BETTENDORF
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Esmeralda J.M. Garcia and Maurice M. Thomas, Davenport; boy, Sunday, March 15.
Danielle and Martin Braun, Davenport; boy, Monday, March 16.
GENESIS BIRTHCENTER DAVENPORT
Jessica Brady, Davenport; boy, Saturday, March 14.
Tavianna Lewis, Davenport; girl, Saturday, March 14.
Megan and Thomas Villinis, Davenport; girl, Sunday, March 15.
Emily Covington, Davenport; boy, Monday, March 16.