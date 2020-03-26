Births for Thursday, March 26, 2020

UNITYPOINT HEALTH-TRINITY MOLINE
Heyley Rojas and Isaiah Solis, Moline; girl, Sunday, March 23.
GENESIS BIRTHCENTER DAVENPORT
Haley Coates and Dalton Little, Eldridge; boy, Monday, March 16.
Rosemary and Jimmie Johnson, Davenport; girl, Tuesday, March 17.
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Teri and Jerome Sherman, Davenport; boy, Wednesday, March 18.
Alexandra Tripp, Bettendorf; boy, Wednesday, March 18.
Maria and Shaun Sonnack, Coal Valley; girl, Thursday, March 19.
Calley Preisser and Nicholas Lingle, Davenport; boy, Saturday, March 21.
Sara and Stephen Allie, Coal Valley; boy, Saturday, March 21.
Erica and Edward Killian, East Moline; girl, Monday, March 23.
Abbey and Devan Depauw, Davenport; girl, Monday, March 23.
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