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Births for Tuesday, July 13, 2021
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topical

Births for Tuesday, July 13, 2021

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UNITYPOINT HEALTH-TRINITY MOLINE

Cora and Bryan Short, Moline; girl, Tuesday, July 6.

Alice Kirenga and Janvier Cyubahiro, Moline; boy, Tuesday, July 6.

Shantell McBride and Jevone McDaniel, Rock Island; boy, Tuesday, July 6.

Megan and Bradley Saddoris, Joy; boy, Wednesday, July 7.

Amanda and Kenneth Claus, Fulton; girl, Wednesday, July 7.

Danielle Kilberry and Michael Warren, Rock Island; boy, Thursday, July 8.

Jennifer Sigala and Jesse Handley, Milan; boy, Saturday, July 10.

UNITYPOINT HEALTH-TRINITY BETTENDORF

Sarah and Daniel Burr, Davenport; boy, Wednesday, July 7.

Cheyanne Hart and Cody Mueller, Davenport; girl, Thursday, July 8.

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