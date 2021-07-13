Births for Tuesday, July 13, 2021

UNITYPOINT HEALTH-TRINITY MOLINE
Cora and Bryan Short, Moline; girl, Tuesday, July 6.
Alice Kirenga and Janvier Cyubahiro, Moline; boy, Tuesday, July 6.
Shantell McBride and Jevone McDaniel, Rock Island; boy, Tuesday, July 6.
Megan and Bradley Saddoris, Joy; boy, Wednesday, July 7.
Amanda and Kenneth Claus, Fulton; girl, Wednesday, July 7.
Danielle Kilberry and Michael Warren, Rock Island; boy, Thursday, July 8.
Jennifer Sigala and Jesse Handley, Milan; boy, Saturday, July 10.
UNITYPOINT HEALTH-TRINITY BETTENDORF
Sarah and Daniel Burr, Davenport; boy, Wednesday, July 7.
Cheyanne Hart and Cody Mueller, Davenport; girl, Thursday, July 8.