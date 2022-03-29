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topical

Births for Tuesday, March 29, 2022

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GENESIS BIRTHCENTER DAVENPORT

Almira and Warren Schumacher, Davenport; boy, Monday, March 14.

UNITYPOINT HEALTH-TRINITY MOLINE

Keerstyn and Jason Matherly, Geneseo; girl, Saturday, March 19.

Jonnay Gray and Di'Shamere Millbrook, Rock Island; boy, Sunday, March 20.

Savannah Dillie and Dale Williams, Moline; girl, Monday, March 21.

Annie and Brandon Heuer, Moline; girl, Monday, March 21.

Ashley and Anthony Padilla, Moline; girl, Monday, March 21.

Taylor Conlin and Noah Pierce, New Boston; girl, Tuesday, March 22.

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Keila Walker and Chris Thomas, Rock Island; boy, Tuesday, March 22.

UNITYPOINT HEALTH-TRINITY BETTENDORF

Amber and Zachery Clain, DeWitt; girl, Monday, March 21.

Aubrianne and Devon Rockhold, Davenport; boy, Monday, March 21.

Amber and Tim Smith, Eldridge; girl, Tuesday, March 22.

Jessica and Dalton Hughes, DeWitt; boy, Wednesday, March 23.

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