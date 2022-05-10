Births for Tuesday, May 10, 2022

UNITYPOINT HEALTH-TRINITY MOLINE
Kaylyn Capehart and Nicholas Hart, Geneseo; girl, Monday, May 2.
Tina Fulp and Alex Bishop, Davenport; girl, Tuesday, May 3.
Marisa Mendoza and Niko Bostic, Moline; boy, Tuesday, May 3.
Victoria and Tyler Church, Moline; boy, Wednesday, May 4.
Alayah Edgerson, Rock Island; boy, Wednesday, May 4.
Kelsey and Kevin Gladkin, Milan; boy, Wednesday, May 4.
Katherine Davis, Moline; girl, Friday, May 6.
Toni and Wade Strait, Moline; girl, Friday, May 6.
UNITYPOINT HEALTH-TRINITY BETTENDORF
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Natalie Schwerdtfeger and Dillon Davison, Davenport; girl, Monday, May 2.
Katilin Connard, Davenport; twin girls, Monday, May 2.
Miranda and Caleb Copley, Davenport; boy, Thursday, May 5.
Stacey and Jude Stork, Davenport; girl, Friday, May 6.
Kendra Branham and Jace Bronson, Maquoketa; girl, Saturday, May 7.