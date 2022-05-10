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Births for Tuesday, May 10, 2022

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UNITYPOINT HEALTH-TRINITY MOLINE

Kaylyn Capehart and Nicholas Hart, Geneseo; girl, Monday, May 2.

Tina Fulp and Alex Bishop, Davenport; girl, Tuesday, May 3.

Marisa Mendoza and Niko Bostic, Moline; boy, Tuesday, May 3.

Victoria and Tyler Church, Moline; boy, Wednesday, May 4.

Alayah Edgerson, Rock Island; boy, Wednesday, May 4.

Kelsey and Kevin Gladkin, Milan; boy, Wednesday, May 4.

Katherine Davis, Moline; girl, Friday, May 6. 

Toni and Wade Strait, Moline; girl, Friday, May 6. 

UNITYPOINT HEALTH-TRINITY BETTENDORF

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Natalie Schwerdtfeger and Dillon Davison, Davenport; girl, Monday, May 2.

Katilin Connard, Davenport; twin girls, Monday, May 2. 

Miranda and Caleb Copley, Davenport; boy, Thursday, May 5.

Stacey and Jude Stork, Davenport; girl, Friday, May 6. 

Kendra Branham and Jace Bronson, Maquoketa; girl, Saturday, May 7.

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