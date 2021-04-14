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Births for Wednesday, April 14, 2021
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topical

Births for Wednesday, April 14, 2021

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UNITYPOINT HEALTH-TRINITY MOLINE

Bryce and Abby Thomsen, Coal Valley; girl, Sunday, April 11.

GENESIS BIRTHCENTER DAVENPORT

Lindsay and Brandon Smith, Bettendorf; girl, Monday, April 5.

Jaimie and Lewis Helmly, Port Byron; girl, Monday, April 5.

Monica and Jason Schroeder, Eldridge; girl, Tuesday, April 6.

Trina and Tony Vicary, Camanche; girl, Tuesday, April 6.

Xuan and Davey Le, Davenport; boy, Wednesday, April 7.

Anna and Matt Beck, Rock Island; boy, Wednesday, April 7.

Sarah Baker and Austin Green, Davenport; girl, Wednesday, April 7.

Keianna Slaughter, Davenport; girl, Wednesday, April 7.

Alissa and Jason Navarra, LeClaire; girl, Thursday, April 8.

Jazmyn Guy, Davenport; boy, Friday, April 9.

Krysta Hallmann, Davenport; girl, Friday, April 9.

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