Births for Wednesday, April 14, 2021

UNITYPOINT HEALTH-TRINITY MOLINE
Bryce and Abby Thomsen, Coal Valley; girl, Sunday, April 11.
GENESIS BIRTHCENTER DAVENPORT
Lindsay and Brandon Smith, Bettendorf; girl, Monday, April 5.
Jaimie and Lewis Helmly, Port Byron; girl, Monday, April 5.
Monica and Jason Schroeder, Eldridge; girl, Tuesday, April 6.
Trina and Tony Vicary, Camanche; girl, Tuesday, April 6.
Xuan and Davey Le, Davenport; boy, Wednesday, April 7.
Anna and Matt Beck, Rock Island; boy, Wednesday, April 7.
Sarah Baker and Austin Green, Davenport; girl, Wednesday, April 7.
Keianna Slaughter, Davenport; girl, Wednesday, April 7.
Alissa and Jason Navarra, LeClaire; girl, Thursday, April 8.
Jazmyn Guy, Davenport; boy, Friday, April 9.
Krysta Hallmann, Davenport; girl, Friday, April 9.