GENESIS BIRTHCENTER DAVENPORT
Kelli and Benjamin Ruther, Lowden, Iowa; girl, Tuesday, April 4.
Dashante Shipp, Davenport; boy, Tuesday, April 4.
Jun and Blade Hays, Davenport; girl, Tuesday, April 4.
Miranda Patterson, Davenport; boy, Wednesday, April 5.
Gabrielle Hoskins and Terion Williams, Davenport; girl, Wednesday, April 5.
Ashley and Zachary Smith, Bettendorf; boy, Wednesday, April 5.
Sara and Nicholas Romaine, Davenport; boy, Thursday, April 6.
Morgan and Alejandro Rivera, Sterling; girl, Thursday, April 6.
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Cassie and Shane Willard, Erie; boy, Friday, April 7.
Adrianne and Daniel Gillen, Davenport; boy, Friday, April 7.