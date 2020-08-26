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Births for Wednesday, Aug. 26, 2020
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Births for Wednesday, Aug. 26, 2020

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UNITYPOINT HEALTH-TRINITY MOLINE

Mandy and John Pavelka, Bettendorf; girl, Monday, Aug. 3.

Hannah Graham and Adam Miller, East Moline; boy, Saturday, Aug. 22. 

Emily and Brylee Raupp, Davenport; boy, Sunday, Aug. 23. 

UNITYPOINT HEALTH-TRINITY BETTENDORF

Tessa Johnson and Brandon Molander, LeClaire; girl, Monday, Aug. 3. 

Mackenzie and Ai Chandler, Davenport; boy, Monday, Aug. 3.

Addison Crowley and Tod Goodell, DeWitt; Sunday, Aug. 23. 

GENESIS BIRTHCENTER DAVENPORT

Brooke and Curt Miller, Clinton; girl, Saturday, Aug. 1.

Tagan and Joshua Timmerman, Walcott; girl, Saturday, Aug. 1.

Keeley and Nicholas Green, DeWitt; boy, Saturday, Aug. 1. 

Dominique Blanks, Davenport; boy, Monday, July 20. 

Olivia Babers, Rock Island; twins, boy and girl, Sunday, July 5. 

Megan and Brad Petersen, Bryant; girl, Saturday, Aug. 15. 

Aleecia Sayles and Michael McFarland, Muscatine; boy, Sunday, Aug. 16.

Kristin and Luke Peterson, Eldridge; boy, Monday, Aug. 17. 

Jessica and Dan Spain, Delmar; boy, Monday, Aug. 17. 

Jaryn and Charlie Dennehey, Davenport; girl, Tuesday, Aug. 18. 

Katie and Samuel Sothmann, Coal Valley; girl, Wednesday, Aug. 19. 

Cassidy Ricketts and Clay Boyert-Beason, Davenport; girl, Thursday, Aug. 20.

Neemayamungu Virginie and Hanganimana Epimaque, Davenport; girl, Thursday, Aug. 20.

Magdalaine Mess, LeClaire; boy, Friday, Aug. 21. 

Audrey and Matt Alvarado, Davenport; boy, Saturday, Aug. 22. 

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