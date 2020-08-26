Births for Wednesday, Aug. 26, 2020

UNITYPOINT HEALTH-TRINITY MOLINE
Mandy and John Pavelka, Bettendorf; girl, Monday, Aug. 3.
Hannah Graham and Adam Miller, East Moline; boy, Saturday, Aug. 22.
Emily and Brylee Raupp, Davenport; boy, Sunday, Aug. 23.
UNITYPOINT HEALTH-TRINITY BETTENDORF
Tessa Johnson and Brandon Molander, LeClaire; girl, Monday, Aug. 3.
Mackenzie and Ai Chandler, Davenport; boy, Monday, Aug. 3.
Addison Crowley and Tod Goodell, DeWitt; Sunday, Aug. 23.
GENESIS BIRTHCENTER DAVENPORT
Brooke and Curt Miller, Clinton; girl, Saturday, Aug. 1.
Tagan and Joshua Timmerman, Walcott; girl, Saturday, Aug. 1.
Keeley and Nicholas Green, DeWitt; boy, Saturday, Aug. 1.
Dominique Blanks, Davenport; boy, Monday, July 20.
Olivia Babers, Rock Island; twins, boy and girl, Sunday, July 5.
Megan and Brad Petersen, Bryant; girl, Saturday, Aug. 15.
Aleecia Sayles and Michael McFarland, Muscatine; boy, Sunday, Aug. 16.
Kristin and Luke Peterson, Eldridge; boy, Monday, Aug. 17.
Jessica and Dan Spain, Delmar; boy, Monday, Aug. 17.
Jaryn and Charlie Dennehey, Davenport; girl, Tuesday, Aug. 18.
Katie and Samuel Sothmann, Coal Valley; girl, Wednesday, Aug. 19.
Cassidy Ricketts and Clay Boyert-Beason, Davenport; girl, Thursday, Aug. 20.
Neemayamungu Virginie and Hanganimana Epimaque, Davenport; girl, Thursday, Aug. 20.
Magdalaine Mess, LeClaire; boy, Friday, Aug. 21.
Audrey and Matt Alvarado, Davenport; boy, Saturday, Aug. 22.
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