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Births for Wednesday, Feb. 1, 2023

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UNITYPOINT HEALTH-TRINITY MOLINE

Christina and Daniel Marlin, Galesburg; girl, Tuesday, Jan. 17.

Alyssa and Dustin Kisner, Sherrard; boy, Monday, Jan. 23.

Kaylee Bruno and Austin Dinwiddie, Rock Island; boy, Monday, Jan. 23.

Cassie Leffler and Brad Wilson, Rock Island; boy, Tuesday, Jan. 24.

Samantha and Nicholas Johanson, Coal Valley; boy, Tuesday, Jan. 24.

Meghan and Robert DeBaillie, Coal Valley; boy, Tuesday, Jan. 24. 

Veronica and Carlos Segovia, Moline; girl, Wednesday, Jan. 25. 

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Kayla Neville and Dillon Newby, Moline; boy, Wednesday, Jan. 25. 

Candice Messer and Roberto Muniz-Ortiz, Muscatine; girl, Friday, Jan. 27.

Charlette Williams-Babers, Rock Island; twin boys, Friday, Jan. 27. 

UNITYPOINT HEALTH-TRINITY BETTENDORF

Alexandra Santiago and Daniel Granada, Moline; girl, Monday, Jan. 23.

Sydney Wulgaert and Alex Frew, Moline; girl, Tuesday, Jan. 24. 

Beth Nolting and Joseph Pecoraro, Davenport; boy, Tuesday, Jan. 24. 

Nichol Riley and Jacob Austin, Davenport; boy, Wednesday, Jan. 25. 

Jamie Ploessl and Keelan Prince, Davenport; boy, Wednesday, Jan. 25. 

Belinda and Gage Lykam, Davenport; girl, Wednesday, Jan. 25. 

Tagen and Brian Dressman, Bettendorf; girl, Thursday, Jan. 26. 

Jenna and Trenton Larson, Colona, girl, Friday, Jan. 27.

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