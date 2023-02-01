Births for Wednesday, Feb. 1, 2023

UNITYPOINT HEALTH-TRINITY MOLINE
Christina and Daniel Marlin, Galesburg; girl, Tuesday, Jan. 17.
Alyssa and Dustin Kisner, Sherrard; boy, Monday, Jan. 23.
Kaylee Bruno and Austin Dinwiddie, Rock Island; boy, Monday, Jan. 23.
Cassie Leffler and Brad Wilson, Rock Island; boy, Tuesday, Jan. 24.
Samantha and Nicholas Johanson, Coal Valley; boy, Tuesday, Jan. 24.
Meghan and Robert DeBaillie, Coal Valley; boy, Tuesday, Jan. 24.
Veronica and Carlos Segovia, Moline; girl, Wednesday, Jan. 25.
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Kayla Neville and Dillon Newby, Moline; boy, Wednesday, Jan. 25.
Candice Messer and Roberto Muniz-Ortiz, Muscatine; girl, Friday, Jan. 27.
Charlette Williams-Babers, Rock Island; twin boys, Friday, Jan. 27.
UNITYPOINT HEALTH-TRINITY BETTENDORF
Alexandra Santiago and Daniel Granada, Moline; girl, Monday, Jan. 23.
Sydney Wulgaert and Alex Frew, Moline; girl, Tuesday, Jan. 24.
Beth Nolting and Joseph Pecoraro, Davenport; boy, Tuesday, Jan. 24.
Nichol Riley and Jacob Austin, Davenport; boy, Wednesday, Jan. 25.
Jamie Ploessl and Keelan Prince, Davenport; boy, Wednesday, Jan. 25.
Belinda and Gage Lykam, Davenport; girl, Wednesday, Jan. 25.
Tagen and Brian Dressman, Bettendorf; girl, Thursday, Jan. 26.
Jenna and Trenton Larson, Colona, girl, Friday, Jan. 27.