Births list for Saturday, Feb. 1, 2020

Births list for Saturday, Feb. 1, 2020

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UNITYPOINT HEALTH-TRINITY MOLINE

Schuyler Johnson and Taylor Bradford, Milan; twin boys, Thursday, Jan. 9. 

UNITYPOINT HEALTH-TRINITY BETTENDORF

Anna Radcliff and Payton Rivera, Durant; girl, Thursday, Jan. 23. 

Brittany and Chris Holmes, Bettendorf; boy, Tuesday, Jan. 28.

Lynette and Joseph Tarchinski, Walcott; boy, Tuesday, Jan. 28.

Samantha Mendoza and Tanner Terhune, Moline; girl, Tuesday, Jan. 28.

GENESIS BIRTHCENTER DAVENPORT

Barbara Sneed and Jourdan Castellanos, Clinton; boy, Friday, Jan. 24. 

Kelli and Clinton Jahn, Camanche; boy, Sunday, Jan. 26.

Amanda O'Leary and Kiel Heike, Davenport; boy, Sunday, Jan. 26.

Emily and Michael Giehm, Davenport; boy, Monday, Jan. 27.

April and Levar Crawford, East Moline; girl, Monday, Jan. 27.

Savannah Remrey and Shane Ries, Clinton; girl, Monday, Jan. 27.

Gwendolyn and AJ Bartoluzzi, Davenport; boy, Monday, Jan. 27.

Claire and Nathan Pittman, Davenport; boy, Monday, Jan. 27.

Makayla Miller and Luis Salazar Raya, Rock Island; boy, Tuesday, Jan. 28.

Emily and John Dixon, Fruitland; girl, Tuesday, Jan. 28.

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