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topical

Black Hawk College Quad-Cities Campus 2022 graduates

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Abingdon -- Tonya Spencer

Albany -- Lynette Foree, Alexis Lesniewski

Aledo -- Joanna Berglund, Alec Lilly

Alpha -- Joseph Keever, Amanda Wilson

Andalusia -- Samantha Finley, Jordyn Gustafson

Annawan -- Lily Gould

Atkinson -- Ella Crockett, Isabel Young

Bettendorf, IA -- Wade Baffa, Alyssa Bonini, Kayla Freebern, Alexis Mulvehill, Darrin Sheets, Erica Smith

Bloomington -- Brandon Roth

Blue Grass, IA -- Beth Bly

Brooklyn, NY -- Brionna Williams

Cambridge -- Darian Gillette, Brandon Milroy, Baylee Palmer

Canton -- Cody Smith

Carbon Cliff -- Abla Damadogbe, Samantha Goman, Latre Sibi Lawson Epse Eklu Koku, Joneillia Patterson

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Cedar Rapids, IA -- Jennille Sherrod

Chicago -- Edgardo Gonzalez Diaz

Coal Valley -- Ali Butler, Vanessa Christensen, Delaney Dixon, Shaina Fennesy, Anthony Granato, Nicole Henderson, Anna Jordan, Morgan Schroeder, Raymond Wiese

Colona -- Morgan Bailey, Kenadie Buysse, Zachary Fast, Colton Garcia, Holly Graham, Nathaniel Hines, Renae Just, Anastasia Kask, Dalton Kottmer, Kai Mendez, Isabella Petrie, Devon Roth

Cordova -- Matthew Lowe, Emily Seegrist, Annaliese VanderWerff

Country Club Hills -- Deyonce Taylor

Davenport, IA -- Natalie Adams, Laetitia Ausborn, Dara Baguss, Arthur Behnke, Sierra Bomkamp, Shirley Davidson, Kelsey Dodd, Elise Dorrance, Collin Feaster, Lydia Ferris, Armando Galan-Cedeno, Delanee Hansen, Alexander Heckroth, Elizabeth Holland, Mariza Jimenez, Tyler Leaich, Tabetha Lopez, Rose Quested, Courtney Ritter, Paul Sass, Annalia Smith, Amanda Solis, Kaylynn Sparks, Bryan Verdon, Jasenda Zamora

DeWitt, IA -- Rachel Vance

Dixon -- Payton Lawrence

East Moline -- Emmalee Ackerland, Talitha Adame, Idayatu Alhaji Tijani, Ariehlle Assigno, Nathanael Barden, Dede Barrigah, Madeline Beeson, Mackenzie Bender, Kimberly Bowman, Mason Brown, Zoe Cervantes, Taylor Curtner, Megan Dale, Angela Davidson, Brooke Davis, Nathalie Di Franco Hernandez, Teagan Duarte, Kaitlynn Francois, Christopher Gabriel, Brianna Gonzalez, Rhezlane Gourari, Edelma Huston, Noah Jansen, Carleigh Kelley, Mackenzie Kerker, Micah Kongkousonh, Melissa Krack, Nicodemus LaRoche, Grace Lawrick, Justin Lessin, Isabella Lopez, Zainab Maiyaki, Asia McMeans, Rosemary Michaels, Jessica Monroy-Carrillo, Leodan Morales, Emma Muhleman, Paola Munoz, Salvador Munoz, Damia Naughton, Caleb Nesseler, Noor Noman, Wail Omar, Connor Page, Ella Pettit, Chase Pustelnik, Evelyn Quiroz-Fernandez, Valeda Ramirez, Yahaira Rosas, Camila Ruiz, Savannah Saguilan, Daniella Sanchez, Catilyn Sanders, Katelyn Sanderson, Emily Sarabio, Tresor Seba, Aubrey Sherrod-Butler, Brianna Wassell

Erie -- Clare Stone, Zackary Vilmont, Bailey Youngberg

Fenton -- Alissa Decker

Forsyth -- Kaeden Lawary

Fulton -- Jonas Hobbs

Galesburg -- Nicole Davis

Galva -- Marinn Cisna, William Comer

Geneseo -- Brittni Bennitt, Madelyn DeYoung, Allyssa Frank, Brooke Gatter, Cole Gradert, Dawsyn Hartman, Shelby Holley, Alexandria Horne, Ethan Hott, Tenley Johnson, Kelly McVietty Anarose Mueller, Spencer Robertson, Sarah Sebastian, Emma Snell, Sarah Swanson, Danielle Townsend, Cole VandeVoorde, William Venneberg, Madison Winslow, Alyssa Yenor, Logan Ziegenhorn

Hampton -- Alexandra Beeks, Macy Jefferson, Shane Manion, Kelsy Soliz, Krista Williams

Hebron, MD -- Hailee Bowden

Hillsdale -- Kelly Becht, Madison Bonertz

Huntsville -- Krista Beadles

Kewanee -- Abigail Clapper, Spencer Clapper, Sabrina Crew, Alexis Nichols, Jessica Peed, David Rounds Jr.

Kingsport, TN -- Alexandra Doran

Knoxville, AR -- Ashton Alexander

LeClaire, IA -- Stephanie Brammann, Julie Harris

Lexington, KY -- Jaele Nkusu

Little Rock, AR -- Jacob Profit

Matherville -- Colton Bishop, Maggie Miller

Milan -- Chelsy Borisek, Emily Bush, Lauryn Dempsey, Rebecca Ferguson, Courtney Foster, Stephen Granato, Brooke Hickenbottom, Laci Hickenbottom, Makayla Knepp, Blake McKillip, Brenda Prather, John Saldana, Alexandra Shuck, Nickales Stineman, Shaina Wagner, Carley Whitsell, Jeremiah Willhite, Kyle Yeater

Moline -- Samuel Ade, Detondji Adjahoungbeta, Ayla Alvarez, Ayawa Amouzou, Harry Aziadekey, Ramatoulaye Bah, Megan Beckwith, Idriss Belahsen, Brittany Berhenke, Katelyn Birdsell, Olivia Bizub, Andrea Boland, Lauren Boswell, Rachel Brown, Cassandra Carlson, Jessica Casiano, Cameron Cole, Alexander Corso, Keegan Cosner, Landon Cosner, Madison Crotty, Sarah Cullett, Jazmine Cunningham, Anna Curtis, Alora Davila, Anysa DeLaRosa, Jessica Diaz, Spencer Dockery, Afi Doumassi, Rachael Ferry, Anabel Flores, Angela Fuentes, Maritza Garcia-Rosas, Kaile Gedye, Laura Gomez-Vargas, Sade Graves, Jesse Greene, Joshua Gunaseelan, Mckenzie Harper, Joshua Harris, Jill Herman, Ruth Hounkpe, Daniel Hunter, Morgen Jasper, Madison Joiner, Anna Jones, Mike Kratzberg, Sydney Larsen, Kimberly Lee, Lea Leonhardy, Delaney Little, Kathleen Locke, Mayra Lule Camargo, Sarah Mahieu, Selena Martinez-Becerra, Alec Michna, Izabella Mlekush, Aubrie Mozingo, Joshua Oetgen, Gaby Palma, Lindsay Palos, Maxwell Park, Lauren Parker, Kafui Pedanou, Madison Perry, Phillip Pham, Eric Poston, Jessica Raya, Octavio Raya Jr., Alanio Reese, Emeterio Reyna, Alex Rios De Santiago, Brianna Rosario, Elliana Rowe, Lisbet Salazar, Melissa Sancen, Adrian Sanchez-Plata, Owen Schrupp, Elizabeth Schultz, Xavier Scritchfield, Bridget Smallwood, Joseph Smith, Margie Sparrowgrove, Gabriela Torres, Jaylen Underwood, Christy Vesey, Keegan Walker, Emily Weiman, Haleema Yousif, Viridiana Zuniga

Montpelier, IA -- Brenda Teel-Lash

Muscatine, IA -- Karen Yohe

Naperville -- Colin Bruce

New Windsor -- Brecken Adamson, Paige Carpenter, Alexis Ryan

Orion -- Lauren Handley, Jacob Johnson, Claire Lodge, Eric Nordstrom, Tegan Parr, Seth West

Osco -- Brooke Norberg, Angela Schaapveld, Kristen Sovey

Peoria -- Kileli Markovich

Polo -- Jessica Carr

Port Byron -- Jacob Bussert, Christopher Caldwell, Catherine Claus, Jeff Haskins, Kristy Jennings, Megan Neely, Preston Searl, Kale Ven Huizen, Madison Wallace, Abigail Weaver

Quincy -- Keiley Meyer

Rapids City -- Gavin Bussert, Vance Bussert

Rock Island -- Drema Alonso, Mirian Avila, Senyo Awoudi, IV, Olivia Babers, Miranda Banks, Anjilika Barikzay, Delaney Battin, Tomah Blamah, Logan Boyle, Ashlie Boysen-Ledbetter, Mackenzie Brokaw, Madalynn Brummit, Michelle Calhoun, Alana Collins, Madison Coopman, Logan Curry, Shawn Dennis, Jasmine Diaz-Rodriguez, Cassandra Engels, Shelby Haney, Joanna Harms, Heather Hauskins, Jarnesha Howard, Chance Hummel, Airana Johnson, Katherine Kavanaugh, Davianna Lee, Jacob Lehto, Julia Limon, Ndabunganie Michael, Kibriyaa Millbrook, Vanessa Mojica, Karrie Moran, Briana Moreno, Ella Munday, Amanda Munson, Sheyla Nava, Angela Newberry, Hlaing Oo, Amelia Pena, Maria Perez Morales, Khaalliyah Phanhlathy, Paige Porter, Grace Potratz, Elizabeth Reed, Jay Richardson, Natalia Rosales, Claudia Ruiz, Abdoul Sanfo, Lillian Schatz, Sophia Sigler, Jeffrey Sloan, Lillian Smith, Kpru Soe, Alejandro Solis, Emma Sonnenberg, Perla Sosa, Halana Stephenson, Maria Tapia, Stephanie Thoms, Cristina Vieyra, Brian Wellner, Brittany West

Rockford -- Jennifer Youngblom

Sherrard -- Julia Bosold, Amy Lindeman, Kasey Rumler, Philip Whan, Jacob Young

Silvis -- Jasmine Bell, Sean Boblit, Abigail Ciasto, Oswaldo Coronado Mendoza, Isabella Davis, Kira Finley, Natali Gomez, Angela Johnson, Alexzander Larrison, Jordan Manrrique, Jovan McKnight, Concepcion Medina, Banks Murphy

Spotsylvania, VA -- DaVon Bell

Spragueville, IA -- Trevor Strait

Spring Valley -- Chance Resetich

Sterling -- Vanessa Sandoval

Taylor Ridge -- Megan Anderson, Grant Jorgensen, Samantha McManus, Allyson Petersen

Viola -- Reese Branch, Destiny Chard, Jessica Day, Arazely Favela

Walcott, IA -- Steven Richgruber

Washington -- Camryn Marshall

Waterford, CT -- Peter Kiefer

Williamsburg, IA -- Shawn Carey

Wood Dale -- Kyle Long

Woodhull -- Sarah Werner

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