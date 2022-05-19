Black Hawk College Quad-Cities Campus 2022 graduates

Abingdon -- Tonya Spencer
Albany -- Lynette Foree, Alexis Lesniewski
Aledo -- Joanna Berglund, Alec Lilly
Alpha -- Joseph Keever, Amanda Wilson
Andalusia -- Samantha Finley, Jordyn Gustafson
Annawan -- Lily Gould
Atkinson -- Ella Crockett, Isabel Young
Bettendorf, IA -- Wade Baffa, Alyssa Bonini, Kayla Freebern, Alexis Mulvehill, Darrin Sheets, Erica Smith
Bloomington -- Brandon Roth
Blue Grass, IA -- Beth Bly
Brooklyn, NY -- Brionna Williams
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Canton -- Cody Smith
Carbon Cliff -- Abla Damadogbe, Samantha Goman, Latre Sibi Lawson Epse Eklu Koku, Joneillia Patterson
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Colona -- Morgan Bailey, Kenadie Buysse, Zachary Fast, Colton Garcia, Holly Graham, Nathaniel Hines, Renae Just, Anastasia Kask, Dalton Kottmer, Kai Mendez, Isabella Petrie, Devon Roth
Cordova -- Matthew Lowe, Emily Seegrist, Annaliese VanderWerff
Country Club Hills -- Deyonce Taylor
Davenport, IA -- Natalie Adams, Laetitia Ausborn, Dara Baguss, Arthur Behnke, Sierra Bomkamp, Shirley Davidson, Kelsey Dodd, Elise Dorrance, Collin Feaster, Lydia Ferris, Armando Galan-Cedeno, Delanee Hansen, Alexander Heckroth, Elizabeth Holland, Mariza Jimenez, Tyler Leaich, Tabetha Lopez, Rose Quested, Courtney Ritter, Paul Sass, Annalia Smith, Amanda Solis, Kaylynn Sparks, Bryan Verdon, Jasenda Zamora
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East Moline -- Emmalee Ackerland, Talitha Adame, Idayatu Alhaji Tijani, Ariehlle Assigno, Nathanael Barden, Dede Barrigah, Madeline Beeson, Mackenzie Bender, Kimberly Bowman, Mason Brown, Zoe Cervantes, Taylor Curtner, Megan Dale, Angela Davidson, Brooke Davis, Nathalie Di Franco Hernandez, Teagan Duarte, Kaitlynn Francois, Christopher Gabriel, Brianna Gonzalez, Rhezlane Gourari, Edelma Huston, Noah Jansen, Carleigh Kelley, Mackenzie Kerker, Micah Kongkousonh, Melissa Krack, Nicodemus LaRoche, Grace Lawrick, Justin Lessin, Isabella Lopez, Zainab Maiyaki, Asia McMeans, Rosemary Michaels, Jessica Monroy-Carrillo, Leodan Morales, Emma Muhleman, Paola Munoz, Salvador Munoz, Damia Naughton, Caleb Nesseler, Noor Noman, Wail Omar, Connor Page, Ella Pettit, Chase Pustelnik, Evelyn Quiroz-Fernandez, Valeda Ramirez, Yahaira Rosas, Camila Ruiz, Savannah Saguilan, Daniella Sanchez, Catilyn Sanders, Katelyn Sanderson, Emily Sarabio, Tresor Seba, Aubrey Sherrod-Butler, Brianna Wassell
Erie -- Clare Stone, Zackary Vilmont, Bailey Youngberg
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Forsyth -- Kaeden Lawary
Fulton -- Jonas Hobbs
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Galva -- Marinn Cisna, William Comer
Geneseo -- Brittni Bennitt, Madelyn DeYoung, Allyssa Frank, Brooke Gatter, Cole Gradert, Dawsyn Hartman, Shelby Holley, Alexandria Horne, Ethan Hott, Tenley Johnson, Kelly McVietty Anarose Mueller, Spencer Robertson, Sarah Sebastian, Emma Snell, Sarah Swanson, Danielle Townsend, Cole VandeVoorde, William Venneberg, Madison Winslow, Alyssa Yenor, Logan Ziegenhorn
Hampton -- Alexandra Beeks, Macy Jefferson, Shane Manion, Kelsy Soliz, Krista Williams
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Hillsdale -- Kelly Becht, Madison Bonertz
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