First Honor Roll (3.50 to 5.40 GPA) & Second Honor Roll (3.00 to 3.49 GPA)

First Honor Roll - Class of 2023

Evelyn R. Allison, Gavin S. Allison, Chloe I. Alwood, Whitney A. Anderson, Ethen M. Anthony, Sarah E. Barrett, Anika I. Bazor, Danielle R. Beach, Chloe M. Beil, Alexander R. Belanger, Emilie L. Bender, Isaac M. Betcher, Max W. Biddle, Tara N. Bomleny, Gavin M. Boone, Chloe G. Bos, Megan E. Bowers, Aubrey J. Brumbaugh, Josephina M. Bull, Connor J. Coleman, Aylani M. Constanza, Janelle M. Corales, Logan H. Corgan, Matthew L. Daly, Taylor J. Davis, Will R. DeJohn, Olivia M. Diericks, Cole R. Dowdal, Laney D. Dunker, Caleb S. Durian, Gabriel O. Durnell, Reagan J. Erickson, Ethan A. Ernst, Parker R. Espe, Emma L. File, Jaide G. Flowers, Reid D. Fontenoy, Sienna E. Frank, Johnna K. Fulcher, Londen R. Fulks, Tyler W. Gehl, Elijah R. Green, Zaria C. Greene, Allison R. Griffin, Trenton A. Grimes, Kyle P. Guerrero, Tayt J. Hager, Brent L. Hansen, Emilee R. Hart, Conner L. Helke, Amelia K. Henkhaus, Cael W. Hessler, Jonathan T. Hill, Violet D. Hodgson, Jasmine J. Horne, Tayler X. Hugh, Jack M. Hursman, Alicia M. Ibanez, Victoria G. Jarvis, Amelia B. Jimenez, Steven B. Johnson, Alexa M. Jolly, Alexandra C. Jones, Addison G. Jorgensen, Caidence M. Kies, Josiah D. King, Hope G. Krohn, Sierra M. Krueger, Taylor L. Krueger, Jaelyn J. Lambin, Shane M. Lane, Sarah A. Lawrence, Henry J. Lehman, Jack B. Magerkurth, Alexis K. Manthe, Jaelynn E. McCann, Samuel A. McCleary, Victoria J. McCubbin, Emarie B. McDowell, Seth E. McIntire-Ball, Georgia K. McKelvain, Jordan A. Melchert, Adriana Y. Minnaert, Taylor R. Minnaert, Kamrenn C. Minton, Tyler S. Misfeldt, Alexis L. Moore, Joseph S. Mroz, Ronald W. Neal, Andrew V. Nelson, Connor J. Nelson, Levi R. Neumann, Gavin D. Nienke, Ava N. Nightingale, Riley M. Ott, Alex D. Pauley, David J. Pearson, Jesse J. Pena, Josephine F. Peters, Calvin R. Pettit, Addison M. Pischke, Megan M. Plumley, Braeden M. Possin, River O. Poston, Rylie R. Preston, Kyle E. Rahn, Richard L. Ramsay JR, Joselyn A. Reisner, Summer R. Rick, Isabella G. Ringberg, Lillian S. Riordan, Samuel N. Robinson, Nathan A. Ryerson, Payton D. Salier, Jordyn A. Sedlock, Josephine Sheehan, Phoebe A. Shoemaker, Richard H. Short IV, Emma L. Sims, Madison E. Skelton, Alex M. Slaymaker, Addison R. Smith, Easton D. Smith, Jack J. Snyder, Sydney E. Stanfield, Allison J. States, Ava G. Stebly, Zachary J. Stoeger, Payton L. Stohl, Hanna E. Stroud, Shealynn J. Taback, Madeline R. Taylor, William A. Taylor, Micah B. Thoene, Dennis M. Thompson, Keaton I. Thompson, Nola M. Travis, Courtney L. VandeVoorde, Lauren VanDine, Aubrey E. VanKerrebroeck, Delainey M. VanRycke, Annabelle M. Veloz, Nathan C. Venneberg, Eric H. Vergane, Samantha B. Watters, Aden A. Weimer, Jaden H. Weinzierl, Rylee M. Weinzierl, Kyra N. White, Tessa E. Wilebski, Emily A. Wilshusen, Dalton M. Wilson, Emily A. Wilson, Ann J. Wirth, & Katherine R. Wolfe.

First Honor Roll - Class of 2024

Jacob J. Adamson, Thomas D. Allen, Hayes C. Apt, Carson R. Badgley, Jillian M. Beneke, Braden J. Boone, Brooke E. Boone, Emily E. Bopes, Reagan R. Bopes, Carter D. Bull, Rafe S. Burton, Anna G. Calabria, Thomas K. Carlin, Lonnie R. Catour, Saryna G. Ceurvorst, Reagan J. Chambers, Drake E. Chambless, Randy L. Chasek, Morgan H. Claerhout, Taylor G. Clark, Daniel E. Coleman, Isaiah Z. Conrad, Jill R. Corso, Lynn M. Cotty, Caine T. Craterfield, Alexander J. Davis, Maitlinn N. Dawson, Emma S. DeBaene, Olivia G. Dickey, Connor R. Dillie, Noah J. Disterhoft, Tyson C. Duda, Nathan S. Dunker, Mallory C. Dwyer, Addison G. Dykstra, Brielle A. Ettore, Kevin J. Farrell, Bretton A. Ferguson, Allyson J. Ford, Jason L. Foss, Abigail G. Frank, Jenna N. Freadhoff, Alyssa M. Gentry, Hayden X. Gray, Imogene S. Greene, Garrett W. Hall, Sarah G. Hansen, Caleb C. Hartman, Christopher B. Hayes, Bryce F. Henderson, Ethan P. Herstedt, Kathryn E. Hogue, Caiya Y. Holke, Carter A. Huizenga, Austin L. Hull, Claire T. Kehoe, April J. Kelley, Mia S. Kelly, Drew F. Laxton, Macy L. Litherland, Owen M. Lively, Kylie J. Maertens, Megan L. Malmstrom, Olivia A. Marshall, Kay L. McAvoy, Kaydence D. McBride, Megan E. McClanahan ,Carson A. McDaniel, Isabella G. McDaniel, Brianna M. McGill, Cooper D. McKeag, Landon L. Miller, Connor P. Mitchell, Hayden A. Moore, Samuel N. Mosbarger, Jeron S. Neal, Molly J. Neumann, Madison R. Ochs, Logan M. Palmer, Celina R. Pena, Carmella E. Pettit, Evalyn R. Petty, Reed R. Preston, Landen C. Pruett, Elizabeth A. Ramp, Jacob J. Rapps, Jackson R. Reade, Ashley L. Rickey, Madeline E. Roberts, Leah C. Roemer, Alex J. Sahr, Kaden K. Salisbury, Bryce K. Sanders, Cooper X. Schaad, Grace M. Schilling, Katlyn A. Seaman, Owen T. Skovronski, Tristen K. Smith, Sidney C. Spindel, Hayden V. Spranger, Joshua T. Steines, Autumn N. Stephens, Bayla Sutherland, Paige N. Swain, Michael M. Swanson, Tyler M. Tafoya, Tanner M. Tarkington, Ella M. Traphagan, Amelia G. Vandemore, Taylor A. VanHoutte, Jackson B. VanHyfte, Kade M. VanOpdorp, Emma M. Veloz, Skylar E. Wainscott, Blake A. Webster, Adam J. Weller, Ashlyn K. Williamsen, Cole R. York, & Kirsten E. Zimmerman.

First Honor Roll - Class of 2025

Luke W. Abrahamsen-Collins, Mason W. Anderson, Kamden J. Ariano, Shane M. Bagby, Liliana J. Balluff, Rachael L. Bauer, William W. Baum, Mason J. Bealer, Sophia J. Bellagamba, Aaron A. Betcher, Avery R. Catour, Marley J. Cherry, Sophia M. Clifton, Dru A. Curcuru, Elanor W. DeBlieck, Erica A. DeDecker, Emma G. Drockelman, Alayna R. Duckett, Grace R. Durian, Katelyn R. Durnell, Kendall J. Ellerbrock, Gwenivere S. Erickson, Addison R. Espe, Allison N. File, Kayci L. Freeman, Dylan J. Gehl, Caroline P. Girten, Christian R. Haney, Lindsay J. Herington, Tyler D. Holtzen, Sydney A. Hoover, Keaton M. Hudson, Malloree K. Humphrey, Lily E. Johnson, Matthew E. Johnson, Logan P. Jones, Preston R. Jones, Hope A. Kuster, Julia R. Lewis, Kruiz J. Ludwig, Katelynn M. McMahill, Zachary M. Montez, Lilyann M. Mooney, Madelyn M. Mooney, Nickalus D. Morris, Elizabeth C. Mroz, Jacob A. Nelson, Sydney A. Nelson, Kyah H. Newell, Bryce F. Nixon, Colin P. Orwig, Owen S. Parker, Jennifer J. Parsons, Austin M. Pearce, Allison L. Reade, Xzavier D. Reuter, Benjamin M. Robinson, Tristan S. Robinson, Rachael J. Roodhouse, Ava D. Rusk, Marian Sanchez Sigala, Kara Y. Sancken, Shay A. Schehl, Emilia R. Schmitt, Timothy J. Sebastian, Paxton A. Sherbeyn, Payton N. Snider, Addison L. Snodgrass, Eric D. States, Taber P. Swanson, Lillian G. Taylor, Rachel L. Thacker, Kathryn C. VanDeWoestyne, Logan G. VanDeWoestyne, Bryson K. VanHoutte, Carter J. VanOpdorp, Joseph E. Venneberg, Joseph K. Versluis, Dylan W. Whipple, Sabine J. Whitmer, & Kailee S. Williams.

First Honor Roll - Class of 2026

Natalie R. Aukee, Fiona K. Bailey, Eliana L. Barickman, Greta A. Bolme, Grant M. Bomleny, Erin S. Bowers, Bryson A. Boxell, Ava R. Brewer, Aidan M. Bries, Reid R. Brodersen, Isabella G. Brooks, Liberty A. Brumbaugh, Jocelyn R. Cechowicz, Jordan R. Cechowicz, Joei J. Christopherson, Mylee R. Clark, Brody R. Clementz, Jack A. Cooper, Anna G. Davis, Ava C. DeSplinter, Keira R. Disterhoft, Quinnland J. Einfeldt, Perry N. Farley, Boone M. Forsythe, Jonathan T. Freadhoff, Anabella R. Goethals, Breckan A. Gomez, Cora I. Gorman, Dalten B. Grimes, Emily G. Hall, Hayley R. Henry, Lucas J. Herstedt, Christopher J. Hill, Payton J. Hofer, Carter J. Holke, Abigail L. Holman, Alexandria K. Hull, Adam C. Johnson, Andrew T. Kelly, Erik J. Kelly, Owen M. Kelly, Catherine J. Lehman, Karen A. Lester, Lyla T. Litherland, Emma G. Loehr, Hannah M. Loehr, Tavion B. Mangin, Brock B. Marshall, James D. Matthews II, Jackson T. McAvoy, Dawsyn T. McDonald, Hannah G. McGee, Cameron A. Melchert, Jackie V. Milem, Jaiden M. Minnaert, Janey C. Neumann, Wyatt J. Neumann, Serina R. Nimrick, Reyhan S. Onder, Mahi P. Patel, Lucille J. Peters, Landry M. Possin, Elizabeth J. Rapps, Madison M. Reade, Cy V. Sammons, Chase R. Sanders, Hayden S. Schaaf, Bee Scheider, Mckinsey J. Sharp, Remy A. Sharpe, Hannah M. Stone, Tucker W. Tarkington, Jay P. VanHerzeele, Callie E. VanKerrebroeck, Cameron L. Walker, Madeline G. Wells, Kjerstin S. Wildemuth, Kathryn M. Wilson, & Claire S. Yenor.

Second Honor Roll - GPA 3.00 to 3.49

Second Honor Roll - Class of 2023

Bryce D. Bealer, Kiersta L. Beert, Cyani J. Beeson, Jessalyn M. Belvel, Garrett J. Burns, Reghan C. Buysse, Jordan M. Clark, Nash S. Clementz, Hannah E. Coughlen, Logan P. Denney, Ashleigh N. DePorter, Karson M. Emry, Kora B. Eng, Gavin J. Fulcher, Jorrin J. Fulcher, Rylie S. Hallendorff, Gabriel G. Hansen, Jacob J. Harris, Benjamin R. Helm, Kaylei J. Littig, Olivia R. Loenser, Mason H. Lovig, Jocelyn A. Marchese, Madielynn E. McMahill, Sabrina N. Ochs, Lance G. Pollard, Morgan M. Reeves, Justin N. Schmidt, Noah C. Schrader, Madison L. Scott, Joseph A. Sebastian, John P. Snyder, Devan N. Sterling, Timothy J. Stohl, Emma E. Stone, Hannah L. Versluys, Kyle A. Walker, & Lauryn R. Wildermuth.

Second Honor Roll - Class of 2024

Karson J. Banister, Raelyn K. Bjorkman, Russell C. Brown, Gwen E. Burbridge, Preston J. Cartwright, Trenton J. Chamberlain, Alexis L. Clementz, Morgan R. Cousins, Riley A. Davis, Sophie L. DeCock, Kelsey A. Dillie, Bryce D. Duncan, Nolan J. Femali, Jayden A. Ginther, Weston L. Graham, Carolanne E. Greene, Nolan K. Griffith, Van R. Hernandez, Kobe M. Hull, Luke E. Johnsen, Zachary P. Johnson, Regan L. Lesthaeghe, Corinne E. Mallum, Landon W. Marshall, Cole J. Miller, Patrick A. Miller, Nicole L. Nerud, Lauryn E. Newkirk, Carleigh J. Norton, Robert L. Phillips II, Giavanna R. Ritter, Ryley J. Rowold, Thomas A. Sahr, Madison L. Simms, Ethan P. Specht, Isabel R. Stroud, Reese C. Swanson, Joseph P. VanDeWoestyne, Camdyn Z. Villanueva, & Logan G. Vroman.

Second Honor Roll - Class of 2025

Brooklyn K. Banta, Jackson C. Brumbaugh, Gage K. Buckallew, Madisyn P. Buysse, Elizabeth C. Carlin, Tyler A. Chamberlain, Isabella M. Curcuru, Grant D. DeShane, Connor J. Douglas, Kaylee R. Floming, Brayden T. Franzen, Annabell M. Goodwin, Savannah E. Holley, Devan T. Hornback, Hayliegh-Jane L. Huglin, Max C. Johnson, Keatin W. Juchcinski, Ayden D. Kane, Owen M. King, Rylan P. Lambert, Annalise L. Maxwell, Amber M. Newell, Kale M. O Bryan, Dylan M. Pankey, Lauren A. Powell, Kaleb D. Rahn ,Antonio R. Ramirez, Dylan J. Randolph, Cooper R. Ries, Jeslen L. Rink, Keely M. Roberts, Cavence L. Rokis, Rylie M. Rusk, Nile W. Ryerson, Callaghan Sheehan, Emma G. Skovronski, Taylor A. Smith, Dylan C. Snell, Avery A. Snook, Nathanial G. Stees, Charlie E. Stetter, Jacob C. Taylor, Olivia L. VanZuiden, Hayden J. Veryzer, Jaylyn E. Wakenight, Gavin J. Wates, Allison S. Wille, Abby E. Wilshusen, & Braelyn A. Wyffels.

Second Honor Roll - Class of 2026

Zara A. Andersen, Isabella R. Angelo, Lincoln M. Barnett, Calvin R. Bell, Grady A. Bernahl, Christopher J. Berry JR, Brooklyn R. Bos, Brennan A. Brown, Aiden D. Brudos, Graysen B. Carlson, Jessica A. Cartwright, Rylen M. Chambless, Liam J. Coleman, Jameson C. Coppejans, Matthew D. Darnall, Tyler R. Dowdal, Emma C. Dreifurst, Margaret S. Elder, Addison M. Erickson, Cara A. Ettore, Landon A. Favri, Jessa N. Gramling, Bradley E. Hartman, Maria J. Hartsock, Jarett J. Hasson, Jacob D. Holley, Grady J. Hull, Alfredo E. Jimenez, Kameryn R. Keegan, Peyton R. Kies, Charlotte M. Kroll, Brennan M. Lambin, Alegna S. Lopez, Emma A. Massingill, Gavin C. Nicholson, Isaac J. Nixon, Landon B. Nordstrom, Shrey Patel, Taylor R. Peterson, Carmen E. Rahn, Jordan M. Ramirez, Jacob C. Ramsay, Austin L. Richardson, Annabelle R. Ropp, Olivia R. Sallach, Nina E. Schmedding, Alexander E. Snyder, Mya N. Splear, Maddie L. Steinert, Leland J. Stickle, Paislee C. Tuggle, Quinntyn W. VanHyfte, Kwin VanKerrebroeck, Ashton J. Veloz, Nick R. Vyas, Josie M. Walline, Kye L. Weinzierl, Evelyn G. Wendland, Kale D. Whitaker, & Kayleigh M. Wooden.