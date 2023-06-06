GPA: 3.50 to 4.00
8th Grade:
Alejandro J. Aleman
Elena R. Anderson
Lilliana E. Anderson
Keaton J. Ariano
Flynn M. Arnett
Alexandra J. Bagby
Mia A. Balensiefen
Maxwell M. Baum
Jacob R. Berry
Eleanor E. Bertelsen
Annabelle E. Betcher
Grant K. Bjorkman
Payton R. Boone
Taylor E. Boone
Anna R. Bross
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Ethan J. Brown
Isabella M. Brown
Lillian M. Brown
Jaydon H. Burrage
Grace E. Carlson
Kolby R. Causemaker
Brendan M. Cooksey
Callie M. Copeland
Evelyn F. Dahl
Sally-Ann W. DeBlieck
Claire A. DeGrave
Katelyn H. DeRycke
Carter L. Dickey
Alexandra J. Duncan
Remlee C. Dwyer
Jaxon T. Ernst
Leah M. Falk
Tristan M. Ferrell
Taefyl A. Freeman
Ethan R. Galloway
Lilyann M. Garza
Tyler J. Gerstel
Hazel E. Harris
Emily L. Haverback
Keely E. Henry
Cheyenne E. Hopkey
Megan P. Hursman
Lambeau J. Janczak
Maddox A. Jansen
Micah D. Johnson
Scarlyt T. Johnson
Grace J. Kaiser
Trenton J. Kennedy
Matthew A. Kerschieter
Lydia K. King
Jack A. Kreiss
Mckenzie L. Krug
Jerry F. Maciejewski
Gannon J. Marckese
Aria L. Mayo-Bechtel
Jack V. Mickley
Andrew J. Miller
Madilyn E. Minnaert
Reese A. Minnaert
Mark H. Nelms
Tyler J. Nelson
Lainey M. Norville
Eli D. Palmer
Viola A. Pettit
Lauren M. Piquard
Carson R. Pratt
Natalie M. Reisner
Dominic T. Ritter
Brooke A. Robinson
Hayley A. Rubitsky
Brooklyn A. Ruby
Connor A. Runty
Ayla M. Schultz
Nyna E. Schweitzer
Brylee A. Sheffler
Brooke E. Shollenberger
Reid A. Simpson
Brooklyn R. Smith
Kie J. Smith
Ayame F. Stroh
Lilly G. Stubbs
Claire J. Swanson
Joseph M. Thoene
Jeel Vakharia
Jiya Vakharia
Emma G. Vandeveer
Ashtyn E. Veryzer
Delaney D. Vroman
Lucille R. Wachtel
Kendyl C. Wassenhove
Cade A. Wolf
Rebekah J. Zimmerman
GPA: 3.50 to 4.00
7th Grade
Raidyn P. Allison
Stella R. Allison
Piper M. Andersen
Claudia J. Angelo
Cyrus J. Babcock
Katherine H. Barickman
Landon L. Barnett
Layna Z. Bassett
Luke Z. Bedford
Lillian J. Bellagamba
Evan C. Bender
Tivya R. Bernier
Fritz E. Bolme
Allison M. Boone
Braxton W. Boone
Kanon J. Boster
Makayla R. Bros
Alivia J. Brown
Jaylee A. Brudos
Nolan J. Burton
Rylan R. Carlson
Sophie L. Carter
Lydia G. Carton
Quinn F. Cherry
Taeton P. Chirchir
Greyson F. Claerhout
Ella K. Clementz
Cole T. Clifton
Ellah R. Clifton
Harrison M. Conley
Brinnley P. Coppejans
Elijah A. Coppejans
Brayden D. Cox
Mallory A. Daniels
Myles L. Davis-Coverdill
Evelyn M. DeBaene
Emilie A. DeCastecker
Madelyn S. DeJohn
Olivia E. DeSplinter
Bryce M. Diehl
Isla D. Disterhoft
Sophia P. Doyle
Jack B. Drouin
Camryn N. Ebert
Megan A. Ehlert
Mason W. Emerick
Andrew M. Feely
Phoenix B. Ferro-Heller
Jasmine M. Foss
Jackson T. Frank
Carter A. French
Gretchen A. Fuelling
Hannah M. Fuelling
Jacey L. Gehl
Gavin M. Gillespie
Karlee C. Hankins
Vance B. Hansen
Kade M. Heilman
Kaylin A. Heller
Cole T. Henson
Skylar M. Hileman
Madelyn M. Holmes
Cameron J. Jansen
Caimbrie O. Jozwiak
Annibelle M. Juarez
Austen C. Kane
Anabella V. Kelley
Noah J. Klick
Penelope A. Kline
Lilah J. Klotz
Josephine B. Kubicek
Mayson J. Lambin
Mikenzie J. Langdon
Rayne P. Mangin
Isabella L. McConville
Kael P. McCord
Raygen M. McKeag
Jillian N. McMahill
Ian J. McShane
Addison C. McSparin
Catalina J. Meis
Isaiah J. Melton
Faith N. Mierop
Natalie R. Minnaert-Yocum
Ainsleigh K. Misfeldt
Madison J. Morrison
Keelie M. Mueller
Micah J. Nicke
Anastasia M. Pitsoulakis
Jadynn B. Pollard
Aleksie F. Possin
Colin M. Roemer
Macey M. Rosholm
Ida G. Rowold
Ella J. Schaaf
Meghan M. Scheider
Dylan J. Schneider
Titus J. Schweitzer
Jaxson J. Seals
Emma T. Sebastian
Ella R. Shannon
Madelyn E. Sherman
Alyssa C. Simpson
Stella M. Smith
Addison K. Snell
Sophia G. Snell
Sydney M. State
Addilyn G. Swan
Keiran L. Thornburg
Luca J. Turigliatti
Chase M. VanDeWoestyne
Eden P. VanOpdorp
Patrick J. Versluis
Kailee L. Von Motz
Parker L. Weisser
Nicole E. Werling
Jayden C. Wheaton
Hannah M. Wildemuth
Sage R. Windisch
Peyton A. Woodruff
GPA: 3.50 to 4.00
6th Grade
Kylie A. Achenbach
Jocelyn A. Aguirre
Cole P. Anderson
Paisley J. Arnold
Avery K. Bagby
Jocelyn M. Bagby
Alex F. Balensiefen
Evan M. Beil
Anna G. Berry
Daphne M. Bertelsen
Hannah E. Billingsly
Cullen V. Boone
Boston J. Brewer
Leila M. Bries
Peyton L. Brodie
Dia R. Bros
Charlee A. Bruce
Annika R. Brumbaugh
Landen M. Burk
Savannah K. Carlson
Helo J. Castro
Knox D. Causemaker
Ashlynn G. Chamberlain
Leah M. Cooper
Autumn M. Cunningham
Miles G. Curcuru
Alexander R. Darnall
Gavin P. Davis
William A. Davis
Zachary M. Davis
Christian R. Dawson
Davin R. DeBoef
Lilyonna L. Decker
Aliyah J. DeKezel
Ellaina F. DeLoose
Jacksen K. Doubet
Henry M. Dwyer
Brenna Dykstra
Chazz J. Eng
Elijah S. Erickson
Kyle M. Everett
Grace L. Figueroa
Faroh E. Finch
Sawyer J. Forsythe
Landon A. French
Kane M. Fuelling
Emily A. Garcia
Alexander M. Gentry
Eleanor M. George
Bryce R. Gillespie
Maci L. Gorman
Ava L. Graham
Wesley D. Graham
Hailey R. Griswold
Daegan J. Hansen
Owen M. Harris
Karoline M. Hasson
Kenzi J. Hasson
Lyla H. Henry
Emmett W. Hill
Emma J. Hofer
Hunter G. Hoover
Easton R. Hornback
Cooper G. Hudson
Anthony J. Jackson
Ellie J. Jackson
Owen M. Jacobi
Eli D. Johnston
Delaney T. Killian
Brynn R. Kinney
Madison G. Kuethe
Faith H. Kuster
Zebin Lin
Rylie J. Lopez
Katherine A. Maloy
Chloe J. Mance
Liliana R. Marshall
Luke E. McCann
Tylaiha M. Medina
Wyatt J. Mickley
Kellan J. Miller
Gibson M. Minard
Kellen Q. Minder
Emma E. Minnaert
Tad R. Moore
Kasen J. Mosier
Paul M. Nelms
Katrina G. Nerud
Suzanne L. Neumann
Julianna M. Nolen
Mia G. O Dell
Isabella A. Ong
Jackson P. Parker
Owen A. Pollock
Henry A. Pratt
Coralie J. Randall
Annie C. Reed
Payton L. Riffe
Eve M. Robb
Isaac J. Ropp
Cormac J. Round
Olivia L. Ruby
Violet E. Runty
Jocelyn M. Russelburg
Novak B. Ryerson
Faith H. Schaver
Emma R. Schroeder
James W. Seals
Chelsea R. Shamblin
Mark H. Shoemaker
Paige A. Sides
Benjamin C. Simosky
Kinley M. Smith
Jack A. Snook
Kais A. Sproston
Gage R. Steffes
Milla W. Stewart
Kain M. Stroud
Genevieve V. Talley
Ean R. Tank
Ethan B. Temperley
Allison G. Tice
Grace L. Toney
Garrett R. Tranel
Sophia I. Urquiza
Jaxson R. VanAntwerp
Payton N. Vanzuiden
Ella M. Versluis
Khloe R. VonHolten
Charlize A. Wachtel
Molly D. Wannemacher
Aiden M. Weishaar
Ashlyn M. Werthmann
Lilly M. Wilshusen
Alec L. Woods
Giana M. Wurslin
Levi J. Wyffels
Maysen J. York
Jett F. Znamenacek
Geneseo Middle School
GPA: 3.00 to 3.49
8th Grade
Mackenzie L. Air
Harley R. Berkson-David
Nathan E. Billingsly
Erik W. Bjorkman
Nathaniel J. Boone
Evan J. Brooks
Wyatt W. Bruce
Phoenix R. Corlew
Aiden J. DeCap
Andre P. Diediker
Ruby M. Efflandt
Madelyn J. Farnum
Adam A. Flondor
Logan E. Goodwin
Kylei R. Hammond
Kiersten M. Hancock
Joseph D. Haser
Jeremiah S. Helm
Chase R. Hessenkemper
Gavin A. Hintgen
William P. Holley
Adam Jackson
Alexis L. Johnson
Arianna M. Juarez
Chase C. Juchcinski
Piper J. Juchcinski
Khyler M. McDowell
Daniel J. Medrano
Jordyn A. Miller
Dain W. Moens
Elijah M. Mosley
Esref E. Onder
Carson R. Peters
Zayne J. Philhower-Rangel
Eric C. Polowy
Maddison J. Rakestraw
Sydney M. Rasmussen
Landon B. Rogers
Lillian M. Roodhouse
Sydney G. Rosas
Nevaeh R. Rotz
Finnegan A. Schaad
Molly R. Snyder
Jaedin P. Swain
Easton A. Swan
Emerson J. Swan
Vera S. Vincent
Jacob A. Walline
Connor M. Webster
Landon D. Weimer
Avalynn G. Westfall
Jayden A. Wexell
Ryder J. Whitney
Justin R. Williams
Olivia E. Williams
Avan L. Wiltermood
Robert C. Wolfe
GPA: 3.00 to 3.49
7th Grade
Asher B. Barnes
Logan L. Betcher
Jaxx D. Burris
Judah L. Conrad
Aidan B. Daly
Lydia M. DeKezel
Van M. DeSplinter
Owen T. Dollieslager
Riley J. Dwyer
Madison S. Fontenoy
Jeremiah J. Frere
Zoe J. Friedline
Jack C. Gehling
Kane J. Hamer
Andrew J. Hamerlinck
Eva J. Hansen
Aiden C. Hawkins
James H. Hill III
Dawson M. Hull
Kale G. Juchcinski
Anadiyah M. Karn
Hayleigh K. Kent
Angelica E. Martinez
Jason J. Milem
Quin R. Nichols
Evan M. Orwig
Mollie J. Parr
Adrian L. Rodriguez
Brooklyn J. Schnowske
Kadence M. Shappard
Jaydn K. Shipman
Maycie L. Sims
Luke J. Snodgrass
Kyla K. Strode
Ella C. Taylor
Cole J. Tully
Bryer T. Uthoff
Caden W. VandeVoorde
Kellen E. VanKerrebroeck
Jace R. Wainscott
Jaxon G. Wainscott
Ryan J. Waterman
Olivia H. Yost
GPA: 3.00 to 3.49
6th Grade
Alden C. Brown
William L. Bullock
Jocelyn A. Calloway
Victoria A. Finegan
Conner D. Ford
Ivin R. Goodwin
Payten A. Helg
William J. Henry
Matthew E. Krause
Collin P. Kreiss
Andrew J. Kreps
Michael G. Lawson
Isabella L. Lewis
Griffin P. Marckese
Cody J. Nichols
Khloey E. Riley
Brooke N. Robinson
Julia R. Schnaufer
Benjamin C. Schnowske
Martez T. Sefton
Blazen J. Sellers
Klaire E. Sikardi
Alydia M. Smith
Adam E. Sneed
Wyatt F. Vroman
Samuel G. Wagler
Jayden A. Westley
Gracie L. Wilson
Autumn R. Wisely
Preston C. Wood