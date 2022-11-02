Mercer County High School first-quarter honor roll

Grade Level: 9
Faculty List: 3.76-4.25
Baldwin, John Isaac
Biddle, Kinsey Jade
Brown, Holly Kay
Brown, Jenna Jo
Burns, Elijah Lee
Campbell-Baker, Madison A
Clayton, Lillian
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Grade Level: 9
Honor Roll: 3.0-3.75
Baker, Cody Jacob
Barnett, Savannah Elise
Bigham, Rylee Vantanna
Dale, Carter Alan
Demuth, Holden
Desherow, Savannah Lynn
DeSpain, Seth Michael
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Lamkin, Cooper Todd
Lang, Athena LaVonne Louise
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Martin, Sada Arlene Elizabeth
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Ocampo, Exziquio Andres
Olson, Averie Lane
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Pettitt, Cheyeanne
Price, Emerson Joanne
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Scott, Lincoln McKinley
Sissel, Alexandria Kaye
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Wade, Connor Dale
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Wilkens, Andrew Kenneth
Grade Level: 10
Faculty List: 3.76-4.25
Benson, Keeghan Jessa
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Coulter, Mason Dean
Cuff, Kaitlynn Raquel
Dellitt, Johna Wynter
Dillavou, Isabella Marie
Dillavou, Olivia Lynn
Dixon, Koleigh Jo
Elliott, Emilea June
Fisher, Brenna Grace
Fitchner, Aurora Lynn
Fowler, Claire Louise
Geisinger, Kayla Renee
Hays, Ella Marie
Hays, Ingrid Esther
Hess, Sarah Elizabeth
Hofmann, Molly Jane
Hoftender, Zachary Kenneth
Johnson, Jacob Wesley
Kenney, Jacob Leonard
King, Wylie Lewis
King, Zaydee Breelle
Lane, Carter Leroy
Lang, Tikeena Rose
Latko, Jennavee Fraye
Lininger, Brooklyn Rae
McKnight, Jack H
Meeker, Isabelle Anne
Peterson, Rayden Gene
Ruggles, Payton Marie
Salmon, Bodie Charles
Sedam, Payton Thomas
Thomson, Grayson Louis
Wessels, Ryan Matthew
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Grade Level: 10
Honor Roll: 3.0-3.75
Bigham, Ben Anthony
Blaser, Daylen William
Boelens, Carson Wrigley
Breeden, Kale Matthew
Coppola, Dakota Michael
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